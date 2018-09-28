А судьи кто? Оценивать фильмы 16-го Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» собрали ярких представителей киноиндустрии стран АТР

Жюри любого фестиваля всегда привлекает к себе внимание публики и прессы. На «Меридианах Тихого» работают несколько жюри, и корреспонденты «В» выясняли: кто же эти люди, которые решают судьбу конкурса, чем живут, что их волнует?

Жюри в системе компромиссов

«Меридианы Тихого» – один из фестивалей, на котором уже не первый год работает особое жюри – организации по продвижению азиатского кино NetPac. В этом году в него вошли: Мартин Теруан (Франция), президент, художественный руководитель и соучредитель Международного фестиваля азиатского кино в Везуле; Бэ Чхан-хо (Южная Корея), режиссер, директор кинофестиваля «Ulju Mountain»; Мария Кувшинова (Россия), журналист, кинокритик.

– Зачем продвигать азиатское кино по миру? – удивилась вопросу Мартин Теруан. – Но ведь Азия так огромна – от Турции до Японии раскинулась, в ней много интересных режиссеров работают, причем в разной стилистике. Мало того, вы посмотрите, с какой регулярностью на том же Каннском фестивале получают призы фильмы из Азии, какие имена рождает эта огромная часть света. Это кино нужно видеть, чтобы понимать, как говорится, что не Голливудом единым.

Мартин призналась, что быть членом жюри ей совсем непросто, мало того, она прекрасно понимает, что подчас на конкурсах кинофестивалей побеждают совсем не те фильмы, которые нравятся членам жюри.

– Очень часто победа случается по принципу компромисса, – сказала Мартин, – уж я-то знаю: всем членам жюри нравятся разные конкурсные ленты, каждый отстаивает свой выбор, а когда консенсуса не получается, они просто выбирают некую другую ленту по принципу «не вашим и не нашим». Я надеюсь, что в нашем жюри такого не случится. Сама же в фильмах ищу то, что трогает меня как женщину, то есть вызывает эмоции.

Насчет эмоций с коллегой полностью согласен Бэ Чхан-хо. Он сказал, что победы достоин тот фильм, который вызовет у него слезы. А еще рассказал, что Южная Корея – одна из немногих стран мира (наряду, например, с Францией), где правительство активно поддерживает отечественный кинематограф, причем не только коммерческий, но и артхаусный.

– Но при этом я замечаю, – отметил Бэ Чхан-хо, – что, хотя будущее явно за артхаусным кинематографом (ведь работающие в нем корейские режиссеры в первую очередь думают о том, как рассказать историю и какую историю), массовый зритель все же предпочитает коммерчески ориентированные фильмы. А там все грустно: малое разнообразие жанров, чаще снимают ужасы и триллеры, иногда комедии, в первую очередь думают о спецэффектах и зрелищности, а уже потом – что же за история в фильме… Вот такой расклад, и он характерен не только для Южной Кореи, к сожалению.

– Уверена, что мы с коллегами найдем общий язык, – заявила Мария Кувшинова. – Считаю, что азиатское кино действительно нужно показывать чаще, оно ведь совсем другое. Разумеется, я веду речь о фестивальных фильмах, не о коммерческом прокате. У нас в России, как ни странно, хотя мы и стоим, по сути, одной ногой в Азии, об этом кино знают мало, и в этом смысле «Меридианы Тихого» просто молодцы, вы делаете такую программу, какой нигде не увидишь. Я намерена смотреть как можно больше фильмов помимо конкурсных, просто вот надышаться, наесться, если хотите, азиатским кино.

90 романтических комедий на один артхаусный фильм

ФИПРЕССИ – это международная федерация кинопрессы, объединяющая критиков и киноведов. По большому счету, эта всемирная организация своего рода серый кардинал в киноиндустрии: некоторые режиссеры, получив приз ФИПРЕССИ, радуются даже больше, чем если бы они получили главную награду фестиваля. Потому что, как сказал Нахум Мошиах, член жюри ФИПРЕССИ на «Меридианах Тихого», такой приз – это открытая дорога на лучшие кинофестивали мира.

– Вообще, система кинофестивалей – это такой мировой заговор, цель которого – показать труд тысяч и тысяч людей, которые снимают интересное, необычное, новое кино, – улыбнулся Нахум Мошиах. – Без фестивалей мы бы не узнали имена тысяч талантливейших режиссеров, операторов, сценаристов. Вот и приз ФИПРЕССИ из этого же разряда – им награждают за нечто новое, за очень интересное.

Жюри ФИПРЕССИ работает на 76 фестивалях по всему миру, в том числе на таких знаковых, как Каннский, Берлинский, фестиваль в Локарно. Приза этой организации удостаивались Андрей Тарковский, Глеб Панфилов, Александр Сокуров. И тот факт, что организация несколько лет назад сочла наш фестиваль достойным, чтобы и здесь вручать свою награду, говорит о многом.

Члены жюри ФИПРЕССИ на «Меридианах Тихого» – кинокритики из Израиля – Нахум Мошиах, Нидерландов – Майк Наафс и России – Максим Казючиц – говорили на пресс-конференции о некоммерческом кино и о том, какое будущее его ждет.

– Независимое кино показывает человека во всей его полноте, со всеми сложностями его натуры, со всем плохим и хорошим, что в нем есть, – считает Майк Наафс. – А коммерческие фильмы чаще эксплуатируют односторонний образ человека, делая упор только на чем-то одном. Так что вы понимаете, почему лично мне независимое кино ближе.

Но должен признать, что живется артхаусу не слишком сладко, причем даже в моей стране. У нас есть господдержка отечественного кино, на съемки выделяются деньги из госбюджета, но распределяются они несколько странно, на мой взгляд. Те, от кого зависит принятие решений, ориентируются в основном на массовый вкус. Например, в прошлом году на средства господдержки в Нидерландах было снято 90 романтических комедий и только один артхаусный фильм. Вот такие пропорции. Так что независимое кино ищет спасение в спонсорских средствах, в совместном производстве фильма с кинематографистами других стран, когда все складываются понемногу, или просто – снимает, что называется, на коленке…

– В России на бумаге с поддержкой отечественного кино тоже все в порядке, – сказал Максим Казючиц. – Но тоже актуально стоит вопрос о том, как распределяются эти средства и какие фильмы на них снимают.

Замечу, что сегодня киноиндустрия, медиапространство, даже зритель меняются, все расплывчатее грань между артхаусом и коммерческим кино. Например, на Берлинском кинофестивале не первый год работает секция сериалов, а на Каннском уже не первый раз получают призы вполне коммерческие проекты. Не скажу, что это хорошо или плохо, просто это та реальность, которую мы, критики, должны иметь в виду.

А Нахум Мошиах добавил, что сегодня даже понятие «кинокритик» слегка теряет свое четкое очертание, ведь, по большому счету, нынче каждый может, например, завести себе блог (дневник, страничку) в Интернете и там писать о кино – о фильмах, которые посмотрел, выставлять свои оценки.

– И вот люди, которые хотят что-то узнать о фильме, запускают поиск в Интернете, а им выдаются среди прочего ссылки на любительские блоги, на странички в «Фейсбуке», – сказал Наум Мошиах. – А там иногда совершенно дикие и непрофессиональные мнения высказываются, но при этом они маскируются под кинокритику. Что делать в таком случае зрителю? Кому верить, как отличить критика-профи, человека, которому можно доверять, от недоучки? Очень просто. Настоящий кинокритик, как бы банально это ни звучало, имеет образование в области искусства, а кроме того, за его работу ему платят. Учтите эти критерии, и вам будет проще ориентироваться.

Деньги дают право на лень и хорошее кино

Член международного жюри кинофестиваля «Меридианы Тихого», программный директор Тайбэйского кинофестиваля Ко Мин Цзюн, прежде чем начать работать на Тайбэйском кинофестивале в 2011 году, трудилась в кинопрокате, на кинопроизводстве, сотрудничала с фестивалями. По ее мнению, в государственной поддержке кинематографа есть не только плюсы, но и минусы. Так, по словам Ко, порой люди не начинают снимать, пока не получат деньги от государства: возможность финансовой поддержки порождает лень. Чтобы решиться на съемки некоммерческого фильма, нужна определенная смелость и готовность к риску.

– Мы производим около 40–50 независимых кинолент, но о них мало кто знает из-за того, что их показывают только на внутреннем фестивале. И только несколько лет назад фильмы независимых режиссеров Тайваня стали выходить на международные кинофестивали.

Что касается поддержки отечественного кино в России, то, по мнению Алексея Германа-младшего, необходимо установить квоты на показ российских фильмов в кинотеатрах.

– Я уверен, что в России должны быть квоты. Не уверен, что размер надо фиксировать в проценте, это должна быть гибкая история. Но мы однозначно должны защищать российского производителя, – отметил председатель основного жюри.

По мнению Алексея Германа-младшего, российское кино, очевидно, не может конкурировать с американским.

– У нас бюджет всей индустрии как один крепкий американский блокбастер. А у кинотеатров и так достаточно преференций: например, они не платят НДС, завозить фильмы стоит недорого, – добавил режиссер. – Не так давно я как продюсер помогал снимать Алене Давыдовой фильм «Иван». Это действительно хорошая лента, у нее отличные отзывы как на «Кинопоиске», так и на пиратских сайтах. При этом я невероятно унижался, писал дистрибьюторам, прокатчикам с просьбой взять этот фильм. Но это было никому не интересно, потому что очень малое количество мест в прокате для русского кино. Практика поддержки национального кинематографа существует в других странах, так почему мы должны отдавать наш рынок?

Про поддержку кинопроизводства в Германии рассказал немецкий режиссер Филип Гренинг. Он отметил, что в Германии государство поддерживает авторское кино в достаточной степени, но в стране есть другая проблема.

– Дело в том, что у нас очень большое влияние на общественность оказывает телевидение, поэтому практически любое кино, снятое в нашей стране, в большинстве своем напоминает то, что показывают на ТВ. И это не могло пройти бесследно: авторское кино теряет свою аудиторию. На мой взгляд, проблема заключается в том, что люди, которые снимают авторское кино в Германии, недостаточно смелые. Он видят, какое огромное количество зрителей у коммерческих фильмов, и не хотят рисковать с артхаусом, – отметил режиссер.

Кстати, финансирование – не единственная проблема, влияющая на киноиндустрию. Как отметила Ко Мин Цзюн, на Тайване в кино практически нет места женщинам: операторы, режиссеры и кинокритики женского рода – редкость для страны.

Однако, по словам Ко, в последнее время на Тайване появляется все больше женщин-режиссеров, особенно в сфере короткого метра.

– Но мне кажется, что дать женщинам возможность быть режиссерами важно не только для предоставления им права голоса, но и для того, чтобы они могли изменить общее видение ситуации.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ, Анна МИРОНОВА