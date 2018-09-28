Легитимность операции попросят подтвердить В России вступил в силу закон о противодействии кибермошенничеству, разработанный по инициативе Банка России. Нововведение обязывает банки вести активную работу по защите денежных средств своих клиентов от мошенников и их возврату во внесудебном порядке в случае кражи.

Новация призвана защитить деньги не только физических лиц, но и компаний, включая представителей малого и среднего бизнеса.

Как пояснили в пресс-службе Дальневосточного ГУ ЦБ, если банк посчитает транзакцию подозрительной, он обязан незамедлительно связаться с клиентом и подтвердить легитимность операции. В противном случае банк может приостановить транзакцию. Если по истечении двух рабочих дней клиент не выйдет на связь, операция должна быть разблокирована.

Предприниматель при хищении с его счета денежных средств может обратиться в банк-отправитель, чтобы тот связался с банком-получателем и дал поручение заблокировать сумму, тем самым защитив деньги от обналичивания. После этого средства возвращаются владельцу – процедура займет максимум несколько дней.

«Для банков главная ценность – клиент. Поэтому мы не ожидаем массовых блокировок карт или счетов, ведь это невыгодно в первую очередь самим банкам. Для них важна лояльность клиентов, а клиентам нужна уверенность в том, что их деньги в сохранности. И, конечно, для владельцев средств важна возможность проведения необходимых операций при условии их законности», – подчеркнул первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

В Приморском крае за 2017 год зарегистрировано свыше 1,8 тысячи случаев несанкционированных переводов денежных средств, что на 20 % меньше показателя 2016 года. Объем хищений уменьшился на 60 % с 8,2 млн рублей до 3,1 млн рублей. Однако, несмотря на тенденцию к снижению количества и объема мошеннических операций, на Приморье приходится 31 % хищений со счетов на Дальнем Востоке, уточнили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Автор: Отдел новостей «В»