Российские энергоносители и логистика сблизят две Кореи Во Владивостоке перечислили выгоды сотрудничества стран АТР

В рамках работы ВЭФ-2018 состоялось одно историческое событие, которое, впрочем, осталось за рамками внимания многочисленной международной журналистской братии. Впервые в истории официальные представители Северной и Южной Кореи встретились и провели двусторонние переговоры вне пределов Корейского полуострова. Владивосток оказался для этого идеальной площадкой.

Перед началом сессии «Россия, юг и север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации» под аплодисменты собравшихся друг другу пожали руки председатель Специального комитета по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии, один из руководителей Национального собрания Республики Кореи Сон Ен Гиль и заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек.

Первый шаг сделали политики

– Известные трехсторонние проекты – железнодорожный, газовый и энергетические мосты через весь полуостров от Хасана до Пусана – всегда ждали своего часа. На протяжении ряда лет Россия, Южная и Северная Корея обсуждали проекты по строительству Транскорейской железной дороги с выходом на Транссиб, прокладке газопровода и возведению линии электропередачи из Приморья в Республику Корея через территорию КНДР.

С помощью восстановленной железной дороги грузы из Республики Корея напрямую направят в Европу, сократится время в пути, что принесет всем дополнительную прибыль. Благодаря еще двум проектам юг полуострова получит из России газ и электричество, которые будут добывать и производить на Дальнем Востоке, – перечислил преимущества заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов. – О своем желании присоединиться к проектам в прошлом году высказался и Китай.

А заодно КНР совместно с Россией предложила дорожную карту корейского урегулирования. Ее первый этап сейчас активно реализуется. Он заключается во взаимном сокращении военной активности и снижении напряженности. Такое стало возможным благодаря добровольному мораторию КНДР на ракетные и ядерные испытания. Одновременно Соединенные Штаты вместе с союзниками отказались от проведения маневров в этом регионе.

На втором этапе должны начаться прямые переговоры. Наша встреча в рамках ВЭФ показывает, что мы находимся на правильном пути. Состоялась встреча лидеров США и КНДР в Сингапуре, возможно продолжение той беседы. Активно ведутся прямые межкорейские переговоры. Кроме того, президент России пригласил в нашу страну высшего руководителя и председателя Государственного совета КНДР, а Ким Чен Ын с благодарностью принял приглашение.

Это позволит двум Кореям в перспективе заключить полноценный мирный договор. Это и есть третий этап. Этот процесс откроет двери для переговоров на экономические темы, – выразил надежду в конце своего выступления известный российский дипломат.

Следом придет экономика

Об улучшении ситуации в перспективном планировании говорили члены официальных делегаций Республики Корея и КНДР. Представители обеих сторон рассчитывают уже в следующем году восстановить разобранные сейчас железнодорожные пути по обеим сторонам от границы на 38-й параллели. Благодаря этому возобновится транспортное сообщение между двумя странами.

Но это только одна часть плана. Российская сторона предлагает гораздо большее в железнодорожном проекте.

– На сегодняшний день Транссиб и БАМ ежегодно пропускают 100 тысяч контейнеров из Республики Корея, – отметил первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Александр Мишарин. – Если контейнеры переправлять только по суше через КНДР, минуя морской участок, то время в пути между Корейским полуостровом и Центральной Европой сократится сразу на 5 суток. Из Пусана до балтийских портов такие же контейнеры довезут за 10 дней с учетом пересечения двух границ. Для сравнения: это в 3 раза быстрее доставки грузов через Суэцкий канал. В проект можно включить недавно построенный ж/д участок Хасан – Раджин, который позволяет перевозить миллионы тонн грузов в год.

– Для Северной Кореи это ключевой проект, – заявил замминистра железных дорог КНДР Ким Юн Хек. – Объединение стальных магистралей на приграничной территории с одновременным включением в проект участка Хасан – Раджин запланировано на первом этапе. Это даст толчок для развития и других отраслей наших стран. Улучшатся экономические отношения Азиатско-Тихоокеанского региона с Европой и Россией. КНДР готова предоставить максимальные преференции для скорейшего объединения железных дорог трех стран. В КНДР сейчас на законодательном уровне готовятся необходимые документы.

– Наша страна также горячо поддерживает этот проект, – заявил замминистра транспорта, инфраструктуры и земельных отношений Республики Корея Ким Джон Оль. – Это без всяких натяжек является историческим событием. В принципе, работа началась уже с возведения российскими коллегами пути на участке Хасан – Раджин. То есть нам всем теперь нужно просто продолжить начатую работу. Конечно, здесь не обойтись и без научных исследований. Нужно изучить возможности по созданию грузовой базы, по инвестициям и срокам окупаемости новой магистрали. И, конечно, к этим начинаниям нужно привлекать партнеров из Китая и Монголии, поскольку они также заинтересованы.

– О преимуществах совместного сотрудничества лучше всего говорят цифры, – подчеркнул в своем выступлении генеральный директор СП «РасонКонТранс» Иван Тонких. – С 2013 по 2017 год через причальную стенку в порту Раджин перевалено 4,87 млн тонн груза, из них более 2 млн тонн пришлось на прошлый год, когда проект заработал в полную силу и стал приносить прибыль.

На горизонте новые стройки

– Не исключается возможность возведения ЛЭП с севера на юг через весь полуостров, – считает член совета директоров некоммерческого партнерства по развитию возобновляемой энергетики «ЕВРОСОЛАР Россия» Алексей Каплун. – Идея энергокольца между странами северо-восточной части Азии не нова, впервые о ней заговорили еще в конце прошлого века. – На российском Дальнем Востоке есть излишки электрической энергии за счет угольной, газовой и гидрогенерации. Ряд действующих станций не имеет полной загрузки. А вот в Китае, Японии и Южной Корее наблюдается дефицит электричества, особенно в жаркие летние месяцы. Не хватает собственной энергии и в КНДР. Компания «Русгидро» готова вначале поставить ЛЭП-220, которая позволит экспортировать 250 мегаватт, а следом построить ЛЭП-500, что добавит еще 600 мегаватт для корейских потребителей. Проект можно реализовать на коммерческих условиях, поскольку он экономически прибыльный. Заодно появится возможность модернизировать источники генерации и сети на территории Приморья, что важно для нашей растущей промышленности. Кроме того, прямо сейчас на перспективу создается программа развития энергетики Дальнего Востока. В нее можно включить и корейский проект. Это позволит новые российские мощности предусмотреть заранее.

– Москва, Пхеньян и Сеул заинтересованы в прокладке газопровода. Сам проект существует давно, даже подготовлено технико-экономическое обоснование, но из-за имевшихся политических проблем он был отложен в долгий ящик, – рассказал участникам встречи заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев. – Летом нынешнего года переговоры возобновились. Нашим странам нужно быстро пройти этап технических, коммерческих, изыскательских и других видов подготовительных работ.

Этот вопрос также будет поднят на IX заседании межгосударственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР, которое состоится в 2019 году в России.

«В» отмечает, что поставки газа на юг Корейского полуострова под санкции США в отношении России и КНДР не попадают. Зато совместные проекты трех стран по железной дороге, газу и электроэнергии позволят привлечь дополнительные российские и зарубежные инвестиции в наш регион.

Автор: Николай КУТЕНКИХ