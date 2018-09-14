Три мэтра, три мастера «ЧИМ» – так можно сократить название новой выставки, что начала свою работу в залах Приморского отделения Союза художников России. Выставка необычная, можно даже сказать, непривычная. Ее основу составили работы трех мэтров – сибиряков Вадима Иванкина и Андрея Машанова и приморца Сергея Черкасова.

– Не за горами юбилей Сергея Черкасова, ему вскоре исполняется 70 лет, – напоминает искусствовед, куратор выставки Ольга Зотова. – Разумеется, нам хотелось проэкспонировать его работы достойно, тем более что выставки Сергея Черкасова в залах союза не было уже очень давно.

Графика во всех ипостасях

Во время обсуждения, какой же должна быть выставка приморского мэтра в наших залах, появилась идея не столько его холсты показать, сколько ту графику, с которой он начинал и которой он прославился. А затем пришла мысль добавить к ним работы других мэтров графики и показать зрителю большой срез этого искусства. И поскольку за последние годы Приморское отделение Союза художников принимало активное участие в нескольких крупных межрегиональных проектах (например в большой выставке «Урал, Сибирь, Дальний Восток»), то и решено было пригласить ведущих мастеров-графиков из Сибири. Наши гости, поверьте, это имена. Мастера, мэтры с большой буквы, под стать Сергею Черкасову.

Вадим Иванкин – график из Новосибирска и Андрей Машанов – мастер офорта из Омска. Каждый из них возглавляет отделение союза в своем регионе. Кроме того, Андрей Машанов, например, руководит заездами на челюскинскую дачу (творческую мастерскую графиков всей России). И за короткое время пребывания во Владивостоке Андрей Машанов уже успел вызвать огромный интерес. Например, в ДВФУ ему намерены предложить преподавать (дистанционно) искусство эстампа.

Вадим Иванкин работает в технике акварели, он привез большого формата листы, в которых поддерживает цветом и пластикой искусство фрески, иконописи, поэтому у него такие чистые цвета. Вот серия «Откровение», серия «Четыре стены одного храма» и так далее… Конечно, он не рисует как иконописный канон, а прочитывает сюжеты через свет и пластику.

Совместившись в одной выставке, художники фантастическим образом презентуют графическое искусство.

Ну и большое значение выставке придает статус наших гостей. Иванкин и Машанов являются секретарями Союза художников России по Сибирскому округу, от них зависит многое в плане поддержания российского искусства, много занимаются грантовой деятельностью, взаимодействием с различными сообществами, спонсорами, местными чиновниками от культуры. Например, в Новосибирске при верстке областного бюджета всегда учитывают интересы отделения Союза художников. Тут есть чему поучиться, причем не только художникам, но и властям.

Три голоса сливаются в один…

О том, что к выставке в Союзе художников он готовит большое количество новых работ, Сергей Черкасов рассказывал недавно на страницах «В». Его работами заполнен один из залов выставки, также по одному выделено Андрею Машанову и Вадиму Иванкину, а четвертый – тот, где проходила торжественная церемония открытия выставки «Черкасов. Иванкин. Машанов», – собрал произведения всех трех мастеров.

– Собираясь во Владивосток, я попытался сделать разновременной срез своих работ, то есть и ранние решил показать, – говорит Андрей Машанов. – А самые свежие работы – это серия разворотов-иллюстраций «Книга ангелов». Все это дает возможность показать владивостокцам мое творчество в полном объеме.

– Я исходил из тех же соображений, – поддерживает коллегу Вадим Иванкин. – Владивостокцы увидят и мои ранние работы, которые создавал, только начиная путь художника, и те, по которым меня знают и коллеги, и зрители по всей России. Мы с коллегой старались показать разные грани творчества и сделать так, чтобы выставка была нескучной.

Но при этом мы формировали свои экспозиции каждый совершенно самостоятельно. Да, собственно, и нужды созваниваться нам не было, мы с Андреем много лет знакомы и хорошо знаем творчество друг друга, у нас даже совместные выставки были. Тематически мы близки друг другу.

И с Сергеем Черкасовым знаком. Мы вместе работали на пленэре в Китае, так что я понимал, что наши работы будут дополнять друг друга, создавая общую картину развития графики в России. Ну, скажем точнее, в ее зауральской части. У графического искусства огромные возможности. Андрей Машанов показывает печатную графику, я – акварель, а Сергей Черкасов – акварель и холсты с акрилом, которые близки по своей идее к графическому искусству.

Как изумителен Владивосток

– Какое послание вы вложили в свои экспозиции?

– Я считаю, что художник говорит своими работами, а остальное за него скажет искусствовед, – улыбается Вадим Иванкин. – Этот визуальный ряд, который представлен в залах, перевести в слова довольно сложно. Выставка очень полифоничная, и каждый зритель найдет в ней что-то свое. Во всяком случае, я на это надеюсь.

У нас с Андреем Машановым общие истоки творчества. Они лежат в древнерусском искусстве, но каждый интерпретирует его в своем ключе, в своей манере.

Сергей Черкасов – человек другой формации, он вырос у моря, а это, поверьте, много значит. У нас моря нет, степь голимая – пыль да равнина. А Владивосток – это нечто другое… Здесь сопки, перепады высот, открытое море, видимое почти отовсюду. Мы ходим по Владивостоку, изумляемся, пребываем в восторге от этого пространства и перспектив. И потому у Сергея Черкасова другое искусство, и именно в этом своя прелесть. Мы показываем каждый свое. Сергей – нью-архаику, Андрей – библейские сюжеты.

– Мы с Вадимом спелись уже давно, мы и правда работаем в схожих манерах, – дополняет Андрей Машанов. – Не зря говорят, что место рождения накладывает свой отпечаток на творчество, мироощущение. Мы – не морские люди. И потому намного интереснее посмотреть владивостокцам на работы морского художника и неморских. Вы согласны?

– У нас в Союзе художников давно не было выставок мастеров из таких географически удаленных регионов. Казалось, даже связи между отделениями разрушены. И вот в этом году – выставки из Эстонии, из Питера, из Сибири… Время собирать камни?

– Хочется надеяться, что это время и правда пришло, – говорит Вадим Иванкин. – Из-за затянувшихся экономических сложностей и развала советского наследия связи между регионами, в том числе творческие, реально разрушились. Попытки восстановить их мы никогда не прекращали, и дальневосточники тоже пытались… Но пока что удалось более или менее наладить сотрудничество с отделениями Союза художников в нашем федеральном округе. Может быть, частными контактами, вот такими выставками действительно удастся повернуть ситуацию к лучшему.

– Но пока нет господдержки, о больших выставках и совместных проектах сложно говорить, не каждый художник в состоянии привезти свои работы так далеко и за собственный счет, – Андрей Машанов менее оптимистичен, чем его коллега. – Увы, но такова реальность.

Раньше были дома творчества, где встречались и общались художники со всей страны, и творческие связи закладывались сами собой. Мы возродили поездки на челюскинскую дачу, так что надеюсь, что сообщество художников будет крепнуть, появится осознание: вариться в собственном соку неправильно, нужно смотреть на работы других художников, чтобы расти самому.

Новые впечатления – это основополагающе важно для художника. Вот сегодня мы с Вадимом посетили ваш муниципальный музей современного искусства «Артэтаж». Да мы и предположить не могли, что во Владивостоке, на краю света, существует настолько представительная, замечательная коллекция, сопоставимая с собраниями столичных музеев, что под нее выделено помещение в центре города. Вы не представляете, насколько лично меня, и я уверен, что и Вадима, порадовал факт наличия такого музея, как вдохновило общение с директором «Артэтажа» Александром Городним. Уже крутятся мысли, как какие-то совместные проекты сделать, что-то придумать…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ