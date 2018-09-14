«Цифра» устанавливает правила рынка

Самым ценным капиталом становятся образованные люди, которые могут принимать решения

14 сент. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4397 (6102) от 14 сент. 2018
2.jpg

Один из самых известных финансистов России Герман Греф провел пилотную лекцию для первого набора студентов Школы цифровой экономики ДВФУ в рамках Восточного экономического форума. Мероприятие было посвящено новым технологиям и тому, как они уже перекраивают традиционные бизнес-структуры.

Ключевым технологическим трендом последних лет является переход в диджитальную эру (то есть в эру цифровых технологий). Процесс начался с середины 2010-х годов и характеризовался резким ростом рыночной стоимости компаний нового типа, вытеснивших из списка самых дорогостоящих предприятий его традиционных лидеров (сырьевых гигантов, крупнейших сетевых ретейлеров и т.д.). 

Появились компании, о которых 20 лет назад никто не только не слышал, но и не мог представить само их появление. Эти «выскочки» меняют бизнес-уклады. Для примера: компания Uber – крупнейший пассажирский перевозчик, который не владеет ни одной машиной. Airbnb – колоссальная площадка для аренды частного жилья, но она не имеет собственной недвижимости. Facebook – в числе популярнейших медиакомпаний, но она не производит собственный контент. Amazon – крупный ретейлер, который не имеет физических магазинов. 

Доминирование технологичных компаний будет только усиливаться, учитывая то, как резко падают затраты на каналы связи, на вычислительную мощность и хранение данных. Процессу способствуют и темпы всеобщей подключенности к Сети. 

– В современном мире нельзя спрятаться, – заверил Герман Греф. – По тому, как часто вы выкладываете фотографии в Сеть, что вы фотографируете, на чем делаете акценты, можно сделать полное представление о том, кто вы, каков ваш психотип и что вас ждет в будущем. К сожалению, люди – самые предсказуемые субъекты. Предсказать наше поведение достаточно просто, потому что все мы, современные граждане, очень сильно подвержены конформизму и стереотипам. 

Более того, цифровые технологии растут значительно быстрее, чем развивается человек. Это первое противоречие: экспоненциальный рост технологий и линейный рост мышления людей. 

– Тот человек, кто не сумеет соединиться с технологиями, будет на себе испытывать это противоречие и окажется проигравшим, – подчеркнул лектор. – Линейное мышление – ключевой барьер в развитии компаний. Мы видим, что крупнейшие организации, которые были лидерами в своей области, потерпели поражение в силу того, что они не были достаточно гибкими. 

Как пример – трагедия компании «Кодак», которая изобрела в 1975 году первую цифровую камеру, но не сделала на этой разработке акцент, оставив в приоритете пленочные фотоаппараты. Кто сегодня пользуется цифровыми камерами «Кодак»? 

Если в 2001 году список компаний с самой высокой рыночной капитализацией (ценой, за которою ее можно продать) возглавляли крупнейшие нефтедобывающие компании, то в 2016 году пятерка самых дорогих компаний выглядела так: Apple (производитель смартфонов, оценивается в 5,8 трлн долларов), Alphabet (владеет поисковиком Google, 5,5 трлн), Microsoft (копания по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники, 4,5 трлн), Amazon (интернет-магазин, 3,6 трлн) и Facebook (социальная сеть, 3,5 трлн).

– В этих условиях именно образование становится ключевым активом, – сообщил Герман Греф. – Если раньше это были природные ресурсы, то сегодня во главе человек, который может эффективно пользоваться своими знаниями и навыками, принимать решения и развиваться в новых условиях. 

Таким образом, Греф подтвердил прогнозы мировых экспертов, что инвестиции в интеллект становятся самыми прибыльными.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ