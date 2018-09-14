«Цифра» устанавливает правила рынка Самым ценным капиталом становятся образованные люди, которые могут принимать решения

Один из самых известных финансистов России Герман Греф провел пилотную лекцию для первого набора студентов Школы цифровой экономики ДВФУ в рамках Восточного экономического форума. Мероприятие было посвящено новым технологиям и тому, как они уже перекраивают традиционные бизнес-структуры.

Ключевым технологическим трендом последних лет является переход в диджитальную эру (то есть в эру цифровых технологий). Процесс начался с середины 2010-х годов и характеризовался резким ростом рыночной стоимости компаний нового типа, вытеснивших из списка самых дорогостоящих предприятий его традиционных лидеров (сырьевых гигантов, крупнейших сетевых ретейлеров и т.д.).

Появились компании, о которых 20 лет назад никто не только не слышал, но и не мог представить само их появление. Эти «выскочки» меняют бизнес-уклады. Для примера: компания Uber – крупнейший пассажирский перевозчик, который не владеет ни одной машиной. Airbnb – колоссальная площадка для аренды частного жилья, но она не имеет собственной недвижимости. Facebook – в числе популярнейших медиакомпаний, но она не производит собственный контент. Amazon – крупный ретейлер, который не имеет физических магазинов.

Доминирование технологичных компаний будет только усиливаться, учитывая то, как резко падают затраты на каналы связи, на вычислительную мощность и хранение данных. Процессу способствуют и темпы всеобщей подключенности к Сети.

– В современном мире нельзя спрятаться, – заверил Герман Греф. – По тому, как часто вы выкладываете фотографии в Сеть, что вы фотографируете, на чем делаете акценты, можно сделать полное представление о том, кто вы, каков ваш психотип и что вас ждет в будущем. К сожалению, люди – самые предсказуемые субъекты. Предсказать наше поведение достаточно просто, потому что все мы, современные граждане, очень сильно подвержены конформизму и стереотипам.

Более того, цифровые технологии растут значительно быстрее, чем развивается человек. Это первое противоречие: экспоненциальный рост технологий и линейный рост мышления людей.

– Тот человек, кто не сумеет соединиться с технологиями, будет на себе испытывать это противоречие и окажется проигравшим, – подчеркнул лектор. – Линейное мышление – ключевой барьер в развитии компаний. Мы видим, что крупнейшие организации, которые были лидерами в своей области, потерпели поражение в силу того, что они не были достаточно гибкими.

Как пример – трагедия компании «Кодак», которая изобрела в 1975 году первую цифровую камеру, но не сделала на этой разработке акцент, оставив в приоритете пленочные фотоаппараты. Кто сегодня пользуется цифровыми камерами «Кодак»?

Если в 2001 году список компаний с самой высокой рыночной капитализацией (ценой, за которою ее можно продать) возглавляли крупнейшие нефтедобывающие компании, то в 2016 году пятерка самых дорогих компаний выглядела так: Apple (производитель смартфонов, оценивается в 5,8 трлн долларов), Alphabet (владеет поисковиком Google, 5,5 трлн), Microsoft (копания по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники, 4,5 трлн), Amazon (интернет-магазин, 3,6 трлн) и Facebook (социальная сеть, 3,5 трлн).

– В этих условиях именно образование становится ключевым активом, – сообщил Герман Греф. – Если раньше это были природные ресурсы, то сегодня во главе человек, который может эффективно пользоваться своими знаниями и навыками, принимать решения и развиваться в новых условиях.

Таким образом, Греф подтвердил прогнозы мировых экспертов, что инвестиции в интеллект становятся самыми прибыльными.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ