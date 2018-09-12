«Приморский вирус» Жители края рассказывают о своих земляках, благодаря которым мир вокруг становится счастливее

С начала 2018 года до середины июня газета «Владивосток» проводила вместе с Приморской краевой библиотекой имени Горького конкурс «Мы – приморцы!», посвященный 80-летию со дня образования Приморского края. В адрес конкурса пришло несколько сотен писем с рассказами об интересных людях, живущих в Приморье, о предприятиях, работающих в крае, и его чудесных местах. Получилась настоящая летопись нашей малой родины, увлекательная, живая и очень добрая.

Больше месяца жюри конкурса знакомилось с работами участников (на страницах «В» мы уже представляли часть из них в обзорах писем). Но некоторые рассказы показались нам интересными настолько, что мы решили опубликовать отрывки из них.

Неутомимый романтик

Елена Попович из поселка Кавалерово прислала на конкурс большую работу, посвященную земляку Евгению Кальницкому – геологу, педагогу, краеведу.

«В 17 лет он отправился искать романтику, – пишет Елена. – Поступил в Новочеркасский политехнический институт, окончил его и с дипломом горного инженера-геолога, в 1962 году приехал в Кавалерово, работал в полевых партиях. И остался в нашем крае насовсем: как он признавался, «приморский вирус глубоко овладел мною». Евгений Иванович работал на рудниках и прошел все должности – от рудничного геолога до главного геолога Хрустальненского ГОКа.

С 1968 года Евгений Кальницкий стал еще и активным корреспондентом местных газет. В его активе 740 публикаций на самые разные темы: люди Приморья, туризм, топонимика, фотоискусство, спорт, жизнь Кавалерово. Будучи пенсионером, с 2005-го по 2008 год он работал главным редактором газеты «Авангард», организовал на ее страницах рубрики «Земля Кавалеровская», «Имя на карте Кавалеровского района», много писал о тружениках района, первопроходцах, ветеранах войны и труда.

– Я и сегодня не могу без волнения вспоминать слова 86-летней бабушки, когда принес ей свою статью в газете о ней: «Спасибо, сынок! Это первая в моей жизни фотография. Скажу, чтобы мне ее в гроб положили». И я считал своим долгом находить таких «безымянных» людей и писать о них в газете, – рассказывал Евгений Иванович.

А в далеком 1974 году он организовал самодеятельный клуб туристов «Станнум» и более 10 лет был его председателем. Участники клуба совершили сотни походов по Приморью, бывали в самых глухих уголках тайги и узнали много интересного. В этих походах были сделаны десятки открытий, к примеру, более 40 карстовых пещер (Ручейки, Западня, Харза, Барсуки и другие), составлены их описания и детальные карты.

В 1993-м Евгений Кальницкий стал работать педагогом в центре детского творчества Кавалерово, руководил клубом краеведов-путешественников «Путник». Совершил с ребятами не одну сотню походов по краю, побывал в краевых археологических и экологических экспедициях, участники клуба написали пять исследовательских работ.

В 1975 году Евгений Кальницкий стал одним из инициаторов создания фотоклуба «Таежный». За годы существования клуб провел множество выставок, в которых регулярно участвовал и Евгений Иванович. В 2003-м он получил серебряную медаль второго Тихоокеанского международного фотоконкурса. Его фотоработы можно назвать фотолетописью Кавалеровского района, многие снимки уникальны, каждый из них – гимн природе!

С 2008 года Евгений Кальницкий совместно с центральной библиотекой Кавалерово занялся созданием краеведческих сборников об особо охраняемых территориях района. Первый назывался «Скала Дерсу Узала» – о ней Евгений Иванович собрал уникальный материал. Вместе с маркшейдером Л. Моргун он определил высоту скалы – 120,8 метра. А еще раньше ребята из клуба «Путник» нашли в скале пещеру и назвали ее Несси.

Евгений Кальницкий – автор нескольких сборников, каждый из которых уникален. Он истинный патриот родной земли. Когда потребовалось защитить природный памятник «Долина кедров», Евгений Иванович организовал акцию в защиту этого уникального места, где растет не только кедр, но и тис.

Он разработал проект по созданию Геологического сквера в Кавалерово, и такой сквер появился в поселке. В его создании принимали участие бывшие и действующие геологи, краеведы. Они своими силами создали необычный памятник из горных пород, которые были найдены на территории Кавалеровского района.

В 2015 году Евгений Кальницкий возглавил местное отделение общества «Мемориал». Он поставил своей целью завершить работу по увековечению памяти репрессированных кавалеровцев. Под его руководством были восстановлены списки жертв репрессий, их имена выбиты на табличках и установлены на памятнике этим страшным событиям. Также была издана Книга памяти жертв политических репрессий по Кавалеровскому району…»

Как пишет Елена Попович, это далеко не полный список дел Евгения Кальницкого, неутомимого труженика и истинного патриота Приморья. Именно о таких людях и рассказывают участники конкурса «Мы – приморцы!».

Есть у нас такая активистка…

Например, заведующая библиотекой села Стеклянуха Наталья Клепцова рассказала о своей землячке Любови Носуль.

Если вы, уважаемые читатели, думаете, что не знаете, кто такая Любовь Ивановна Носуль, то, скорее всего, вы заблуждаетесь. Если вы хоть раз за последние 10 лет ездили по трассе Владивосток – Находка, наверняка видели, как красиво и необычно расписаны редкие остановочные павильоны вдоль этой дороги: тут медвежата как живые, а там тигры лежат на полянке, на солнце щурятся… Так вот, автор этих росписей – Любовь Носуль.

«Родилась Люба в старой Стеклянухе, – пишет Наталья Клепцова. – Жизнь ее не баловала, жила Люба у бабушки, которая на свою скромную пенсию и растила внучку. С детства девочка мечтала стать медиком и даже поступила во Владивостокское медицинское училище. Но общежития в училище не было, а снимать даже койку средств не было. Так и рассыпались мечты о медицине… Поступила Люба в техникум в Большом Камне, стала инженером-инструментальщиком.

Была она активисткой, вела много общественной работы, вот и заметили ее в райкоме комсомола, отправили поднимать культуру в родном селе. Работала она завклубом и киномехаником, а потом стала бригадиром овощеводов в совхозе «Шкотовский».

Семья у Любови Носуль большая, крепкая: сын и четыре дочки. Младшую, Алину, Любовь Ивановна увидела в больнице: мать-кукушка бросила малышку. Вместе с мужем Любовь приняла решение удочерить Алину, и выросла она с братом и сестрами, любовью обласканная, заботой окруженная.

Любовь Ивановна всегда занималась творчеством, она самобытный художник. Но главное – активист. Благодаря ее стараниям в селе стоит памятник погибшим односельчанам. Она по крупицам собирала сведения о тех, кто не вернулся с войны в родное село, а потом организовала и сбор средств на памятник. И стоит он в центре села, и приходят к нему люди – потомки тех, кто отдал свою жизнь за Родину…»

Сегодня росписи, выполненные Любовью Носуль на автобусных остановках, почти не сохранились – погода и время немилосердны. Но те, кто ездил по этой трассе часто, наверняка их помнят.

Вырастить сад – тоже женская доля

«В нашем селе Фроловка, что находится в Золотой долине, много людей, которыми гордятся односельчане, – пишет в своей работе Вера Каменева. – Я хочу рассказать о простой женщине – бригадире садоводов, орденоносце, чей труд принес славу нашему селу и всему Партизанскому району. Зовут ее Светлана Яина.

Выросла Светлана в семье потомственных садоводов. Дед построил дом на сопке и возле него посадил землянику, смородину, принес из леса дикие яблони, груши, абрикосы, сделал прививки. За каждым деревцем ухаживал как за ребенком. Дело продолжил его сын Александр. Он расширил сад, впервые в Золотой долине благодаря его заботам созрел домашний виноград. Ягоды и фрукты, выращенные умелыми руками садоводов, отправляли в близлежащие села, воинские части. В бригаде Александра Ивановича трудились и его жена, потом и дочь Света.

Светлана со школьных лет работала в бригаде садоводов и предложение учиться в сельскохозяйственном институте в Уссурийске по целевому направлению от совхоза «Партизанский» приняла с радостью. Вернувшись после института, возглавила бригаду, в которой работали одни женщины. Сад стал смыслом ее жизни. Каждое дерево, посаженное здесь, помнят ее руки.

А сколько испытаний пришлось на долю женской бригады! Однажды, когда цвели груши, выпал снег, и садоводы во главе со Светланой стряхивали хлопья с каждой веточки, чтобы сберечь цвет и будущий урожай. Жгли костры во время заморозков весной, а по осени то и дело тушили пожары возле сада. Сколько яблок, груш, абрикосов, слив выращено ими!

За добросовестный труд Светлану Александровну наградили орденом «Знак Почета». Сегодня она на пенсии, но занимается садом у своего дома. А ее дело продолжает дочь, тоже садовод.

Благодаря таким людям, как Светлана Яина, я живу в удивительном месте Приморья, где весной цветут такие сады, что аромат плывет по всей округе…»

Окончание следует

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ