Стихию справками не остановишь Сколько бюрократических препон надо преодолеть, чтобы защитить край от наводнений?

Ситуация в подтопленных районах Приморья, восстановление размытых дорог и мостов, меры по предупреждению наводнений в Приморье – эти вопросы в числе первых прозвучали на встрече врио губернатора Андрея Тарасенко с журналистами краевых СМИ в минувшую среду, 5 сентября.

Каждый год в конце лета – начале осени, практически в одно и то же время, тайфуны накрывают Приморье, и всякий раз край тонет. Казалось бы, ну что мешает заранее подготовиться к удару водной стихии: построить дамбы, где надо – восстановить их, прочистить русла рек от заторов, чтобы не было печальных последствий. Были бы воля и желание… Но все не так просто, как со стороны кажется.

– Чтобы расчистить русла рек и спасти территорию края от затопления, необходимо преодолеть массу бюрократических барьеров, – отметил Андрей Тарасенко.

По словам главы региона, в этом году определенные работы по очистке рек от заторов все-таки были сделаны. Но только в рамках, дозволенных законом. Большую часть времени специалисты администрации края занимались… написанием экологических программ по очистке водоемов, чтобы впоследствии эти работы выполнить.

Дело в том, что осуществлять расчистку рек (все природные водоемы находятся в федеральной собственности) можно, лишь предварительно выполнив ряд условий. Сначала надо написать экологическую программу, сделать расчет ущерба и замутнения, подписать этот документ в Росприроднадзоре, затем утвердить в Минприроды. Программа должна быть согласована в Хабаровске, в Амурском бассейновом управлении, и далее – в Росрыболовстве, которое и дает разрешение на какие-то работы в реках. Вот такая длинная дорога к предотвращению наводнения.

– По этой программе мы уже двигаемся, но только к следующему году получим разрешение непосредственно на чистку рек. И все бы ничего, но в этом году пришло очередное ужесточение о работе на водных объектах. Сейчас нам вменяется в обязанность оценить стоимость грунта, который будут поднимать со дна, и сообщить, куда его денем. Сами видите, насколько все формализовано, – поясняет врио губернатора. – Правда, в этом году после первого подъема рек из-за обрушившихся на наш регион дождей ситуация усугубилась еще и большой волной из Китая, вызванной сбросами воды из тамошних водохранилищ.

В итоге на нас пошел вал воды несколько метров высотой. Мы сдержали этот огромный напор воды концентрацией сил МЧС и других служб. Они вовремя сориентировались, своевременно выставили технику, где-то сделали запруды, усилили дамбы. Да, сегодня жители Приморья боятся этой стихии, как какого-то рока. Но в реальности все должно быть нормально: дождь выпал, реки спали и ушли. А у нас дождь – беда. Потому что много лет ничего не делали для предотвращения подтоплений. Недавно мы закупили два земснаряда, плавающие экскаваторы и другую технику, которая будет чистить русла рек. Как только дадут разрешение, мы сразу же приступаем к работе на реках, – подчеркнул врио губернатора Приморья.

Как уже писал «В», в семи муниципальных районах Приморья объявлен режим ЧС регионального значения из-за наводнения, вызванного ливнями, – в Надеждинском, Михайловском, Октябрьском, Черниговском, Шкотовском и Яковлевском районах и Уссурийском городском округе. К ликвидации последствий стихии привлечены все возможные силы и средства.

В то же время ущерб от традиционных паводков был бы минимальным, если бы загубленные урожаи, утонувшая техника, разрушенные водой приусадебные постройки и даже дома их хозяева застраховали от разгула стихии. Но в Приморье лишь немногие граждане используют финансовый механизм защиты движимого и недвижимого имущества от стихийных бедствий. И дело не только в том, что подавляющее большинство приморцев, проживающих на традиционно затапливаемых территориях, надеются лишь на помощь краевой администрации. Андрей Тарасенко отметил: выезжая в пострадавшие от паводка территории, он встречался с местными жителями, и они жаловались на страховые компании. Люди уверяли, что страховщики просто отказываются заключать договоры с населением районов, находящихся в зоне постоянного риска подтопления. В результате, как уточнили в пресс-службе края, исправлено требование о том, что для получения компенсаций имущество жителей должно быть застраховано. Документ, который подписал Андрей Тарасенко, отменяет обязательный пункт о страховании домов и огородов, и теперь при частичной или полной утрате имущества люди могут получать увеличенные компенсации – от 50 до 100 тысяч рублей.

Также, по словам врио губернатора, один из способов противостояния водной стихии во время тайфунов – это своевременное проведение мелиорации. Только все, что было сделано раньше, то есть еще в советские времена, давно устарело и не работает.

– Мы живем на воде, как в Голландии. Но там, в отличие от Приморья, обустроены каналы, водоотводы и так далее. У нас же все заросло, все убито. Там фактически все поля можно использовать, лишнюю воду убирают с помощью водоотводов. А у нас вся гидросистема, которая ранее существовала, пришла в негодность: рухнула, поскольку не поддерживалась в рабочем состоянии. Насосы и задвижки вырезали металлисты. Чтобы все восстановить, нужны большие деньги плюс те же определенные разрешения. Я разговаривал с Минсельхозом, они готовы подключиться к нашей экологической программе, потому что им, как и нам, это очень интересно и важно. Мелиорация – это система жизнедеятельности полей и всего сельского хозяйства, – поясняет врио губернатора Приморья.

В ближайшее время из Китая в Приморье должна прийти еще одна большая волна: наши восточные соседи сделали очередной сброс из своих водохранилищ. Но, как уверил Андрей Тарасенко, паводковая ситуация на реках под контролем. Кроме того, согласно международным соглашениям китайцы регулируют сбросы воды. Они взяли на себя такие обязательства. И о каждом сбросе информируют администрацию Приморского края. Хотя при налете первого в этом сезоне тайфуна Soulik не было такого слаженного взаимодействия между нашими странами.

Кстати, в этом году Владивостоку повезло: третий тайфун «Джеби», сильнейший за последние 25 лет, приход которого на столицу Приморья прогнозировали в начале сентября, изменил свой трафик и ушел в море.

Согласно прогнозам, в ближайшие двое суток в реках края продолжится подъем воды на 0,5–1,5 метра. Паводковая обстановка осложнится в Михайловском, Черниговском, Чугуевском, Кировском и Лесозаводском районах.

Автор: Сергей КОЖИН