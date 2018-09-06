Без слов Визит в приморскую столицу описали в символах и фотографиях

У выставки корейского фотографа и художника Хона Джинхвона непроизносимое название – * По словам автора, в наборе этих символов выражена вся суть его пребывания в нашем городе (в течение двух месяцев Хон Джинхвон был резидентом ЦСИ «Заря» и воплощал в жизнь свой проект: полет, солнце и дождь, незнакомая страна, революция и шахматные комбинации исторических событий – словом, все!

Два месяца Хон Джинхвон изучал Владивосток, сфокусировавшись на том, как отражается история в пространстве города. В частности, предметом его интереса стали такие события российского прошлого, как революция, Гражданская война, а также депортация российских корейцев. Отсылки к ним для художника оказались сконцентрированы в образе центральной точки Владивостока – площади Борцов за власть Советов. На протяжении своей резиденции Хон ежедневно посещал ее, наблюдая за изменениями в ее облике и функциями, которые она выполняет, за ее повседневностью, туристами и горожанами. Кроме того, художник посетил Уссурийск – место, связанное с переселением корейцев на территорию Российской империи во второй половине XIX века, а также с движением за независимость Кореи, колонизированной Японией в первой половине XX века, активисты которого базировались в окрестностях города. Итогом стала выставка… Впрочем, не только.

– Почему вы решили принять участие в резиденции «Зари»? Чем привлек вас Владивосток?

– Несколько лет назад я открывал выставку в Москве и ехал туда через Владивосток. Поездка породила у меня интерес к России в целом и особенно к Владивостоку. Этот город тесно связан с историей депортации российских корейцев, и мне хотелось изучать эту тему. Я придумал проект и предложил его ЦСИ «Заря». Стал работать, изучать тему, и мой проект немного изменился…

Когда впервые побывал во Владивостоке несколько лет назад, у меня сложилось некое впечатление о городе, и оно было не слишком хорошим: он показался мне сухим каким-то, мрачноватым… Кроме того, мне тогда показалось, что центральная площадь Владивостока вообще не выполняет свою функцию хранителя памяти…

И вот я приехал снова. И что увидел? Город расцвел, иначе не сказать. А сколько в нем туристов из Южной Кореи, про Китай уж не говорю.

И центральная площадь стала играть роль проходной дорожки между разными достопримечательностями: туристов приводят туда, кратко рассказывают о революции и ведут к другим достопримечательностям. Я много раз это видел и слышал, пока был в городе, проводил дни на площади.

– Вы работали как исследователь или как фотограф?

– Еще до приезда во Владивосток я много читал про то, как шла революция на Дальнем Востоке, и очень много про депортацию корейцев: в учебниках истории, в Интернете, в справочниках… И еще до приезда понял, что предметом моего интереса станет центральная площадь города, потому что она связана сразу с двумя темами: она хранит воспоминания о революции, и именно здесь собирали корейцев для выселения, строили в колонны и уводили… Так что место оказалось почти символическим. Я ходил туда очень часто, снимал. Так что я все же был фотографом. И писателем, как ни странно.

– Писателем?

– Да. Проект и все, что с ним связано, все, что я узнал и увидел во Владивостоке, вдохновили и взволновали меня, мне показалось, что выставки для выражения моих мыслей по этому поводу будет не совсем достаточно. И как-то неожиданно для себя написал повесть из тех заметок, что делал каждый день. На корейском, разумеется, написал. В «Заре» ее перевели и даже издали. Повесть стала своего рода итогом моих размышлений о том, что увидел и узнал. Это художественное произведение, это то, что не удалось выразить посредством фотографии, но все же хотелось бы донести до зрителя.

– На вашей выставке всего чуть больше 10 фото…

– Да, хотя сделано было в десятки раз больше. Но я сознательно делал строгий отбор, выбрав за основу визуальной концепции такое своеобразное путешествие от центральной площади Владивостока до Уссурийска. Здесь то, что вызвало у меня яркие эмоции. Например, корейские туристы делают селфи на фоне памятника; сам памятник такой мрачноватый; купола строящегося храма, который, на мой взгляд, не вписывается в концепцию площади и даже конфликтует с нею… И так далее.

– Вы сказали, что ваш проект изменился, когда вы стали воплощать его в жизнь во Владивостоке, а изменилось ли за время пребывания в городе ваше отношение к темам, которые вы исследовали: революция и депортация?

– Да. Я понял, что тот трагизм депортации, который казался мне таким безусловным, таким острым, когда я читал об этом в учебниках, на самом деле сегодня воспринимается корейцами не так ярко. Получается, что они относятся к этой теме как к трагической странице в истории народа, но не примеряют ее на себя или свои семьи, понимаете?

И оказалось, что в отношении революции и ее событий в России у русских примерно так же: об этой странице истории все знают, считают ее особенной в жизни страны, но на свои семьи и на себя не примеряют, не принимают близко к сердцу, можно так сказать…

– Какой посыл зрителю несет ваша выставка?

– Моя выставка – это просто мой взгляд на Владивосток в разрезе тех событий, о которых я говорил. И я бы хотел, чтобы зрители, посмотрев фото, видео, полистав повесть, поняли, что время не останавливается и история не останавливается, она движется вместе с нами и существует вместе с нами. И многие события формализируются, теряют содержание, перестают быть уроком для новых поколений. И это очень опасно. Во всяком случае, я так думаю.

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Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ