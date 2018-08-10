Остров, открытый только на час Художница из Санкт-Петербурга Екатерина Юшкевич – резидент центра современного искусства «Заря» – представила публике свой проект, над которым она работала полтора месяца.

И для начала пригласила всех желающих на морскую прогулку к острову Скрыплева. Потому что проект Екатерины (кстати, она предпочитает называть себя Катей) «Остров в форме сердечка», который она воплощала в жизнь во время резиденции, посвящен именно ему.

– Участие в резиденции во Владивостоке было для меня очень желанным, – отмечает Катя Юшкевич. – Меня манил Владивосток, русский город в Азии, и своей отдаленностью от центра России, и тем, что мне про него рассказывали знакомые, друзья.

Проект, который я предложила, продолжение того, что делала в Екатеринбурге, там он назывался «Хорошие истории». Отправной точкой может стать случайно попавшая мне в руки фотография, которая привлекает меня эмоционально, вызывает чувство удивления или восхищения, как-то влечет.

А потом я ищу уже какую-то информацию о том, что изображено на снимке, собираю всевозможные сведения о нем – словом, нахожусь на острие конфликта между памятью, историей и документами. Ведь часто то, что мы помним, что нам рассказывают, и то, что мы читаем в документах, далеко не всегда сходится в единую картину…

Ну вот, собираясь во Владивосток, я увидела фото острова Скрыплева, сделанное, как было написано, в 1920 году неким А. Васениным. Удивительный остров – его форма напомнила сердечко. Я стала читать о нем информацию в Интернете и поняла, что проект во Владивостоке будет посвящен именно этому острову.

По словам Кати, свое пребывание в приморской столице она видела так: приедет в город, поселится на острове Скрыплева, будет каждый день ездить в город и работать в архивах…

– Но реальность оказалась весьма далека от моих мечтаний, – смеется Катя. – Для начала выяснилось, что остров – закрытый военный объект, попасть туда не так просто, нужно оформить разрешение… А кроме того, никакого регулярного сообщения с городом там просто нет. Так что жила я во Владивостоке, работала в архивах, в библиотеке имени Горького и в Обществе изучения Амурского края и все писала и писала заявления, прошения, чтобы попасть на остров Скрыплева.

Даже на прием в разные инстанции не раз ходила. Пока на остров мне хода не было, я нашла во Владивостоке несколько точек, с которых на него открывался хороший вид, и ездила туда, даже акварели там небольшие рисовала. И снова писала письма, звонила, не прекращая работы в архивах.

Почти все время пребывания в резиденции ушло на официальную переписку, и на острове я побывала под занавес, так сказать. Провела там мало времени, но успела пообщаться со смотрителем маяка, его семьей, полюбоваться суровой и своеобразной красотой острова.

Да, конечно, глядя на него со стороны, читая о нем, я сложила в голове образ. А пребывание на Скрыплева было чем-то удивительным, мне все время казалось, что я не на том острове, о котором столько читала. Понимаете, в моем воображении остров статичен, неизменен, однозначен, там маячнику всегда 56 лет, его пес Парис жив, а погода всегда хорошая. Но в реальности все не так…

Поэтому в своем проекте выделила два этапа: сначала поездка вокруг острова, а потом уже общение в «Заре», обсуждение тех фактов, которые я узнала про этот кусочек суши в море…

Катя рассказывает, какие факты и легенды она вынесла на обсуждение: остров Скрыплева почти необитаем. Его население – 5 человек: смотритель маяка, его коллега и их семьи. Остров отлично виден с берега, но тем не менее упоминания о нем встречаются достаточно редко: положение режимного объекта и необходимость долгих согласований для посещения этих мест с руководством ТОФ отделяют остров неприступной стеной от внешнего мира. Жители Владивостока мало осведомлены о происходящем на Скрыплеве, часто путают его с другими островами. Однако то и дело в разговорах всплывает городская легенда о якобы находившейся в здании заброшенной казармы женской тюрьме или подземном переходе, соединяющем его с Русским островом…

– Вообще, мне очень жалко, что это место закрыто для посещений, – делится Катя. – Мне кажется, что история должна быть доступнее, чтобы даже те, кто живет рядом с таким уникальным объектом, должны знать о нем больше.

По возвращении домой, в Санкт-Петербург, Катя Юшкевич намерена продолжить историю, связанную с маяками, и обратиться в музей маячной службы, находящийся в Кронштадте, где, возможно, осуществит проект, который включит в себя и рассказ о маяке на острове Скрыплева.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ