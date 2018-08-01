Первые русские среди потомков Чингисхана Зачем владивостокские лучники ездят в Китай и состязаются с азиатскими стрелками? Чтобы достичь просветления!

В современном мире высоких технологий, высокоточных ракет и умных чайников хватает людей, которые чтут традиции и историю. Одни начинает свое утро исключительно с бумажных газет, другие предпочитают танцевать вальс под Штрауса и Шопена. А еще есть люди, увлеченные древнейшими видами оружия, известными человечеству.

Есть такие и во Владивостоке, и они объединились в клуб стрельбы из лука «Влад-Арчер». Трое участников клуба, Евгения и Владимир Гербич и Вячеслав Голубцов, во главе со своим руководителем Сергеем Бондаренко нынешним летом отправились на чемпионат лиги APCC (организация, которая занимается продвижением стрельбы из лука в Китае) во Внутреннюю Монголию (автономный район на севере КНР). Соревнования проходили на стадионе в городе Хух-Хото.

Домой Сергей Бондаренко привез квалификационный разряд по стрельбе из традиционного лука, став первым русским, получившим такой разряд в стрельбе из традиционного лука. Год назад он уже получил квалификационный разряд на соревнованиях другой лиги в Харбине. А еще раньше, в 2016-м, на чемпионате APCC Сергей взял два золота и серебро в классе «традиционный лук».

Мы решили познакомиться с Сергеем, чтобы выведать у него подробности занятий столь необычным спортивным направлением и, главное, секреты побед.

Не Робином Гудом единым

– Сергей, расскажите о вашем клубе. Почему в качестве увлечения вы выбрали именно стрельбу из лука?

– Наш клуб образовался в 2013 году, но самостоятельно стрельбой из лука я занимаюсь много лет. И вот волей судьбы и обстоятельств у меня появились единомышленники, мы объединились и назвались клубом «Влад-Арчер». Название родилось само собой: Влад – потому что Владивосток, ну а «арчер» с английского переводится как лучник.

Стрельба из лука – очень древнее занятие, увлечение и искусство. Сейчас, естественно, невозможно, узнать, кто первым выпустил стрелу. Изображения лучников находили даже в наскальной живописи. Но лук шагает параллельно с развитием человечества. Как бы ни развивалось огнестрельное и другие виды оружия, как бы далеко ни уводил нас прогресс, лук всегда присутствует в жизни человека в качестве оружия воина и охотника либо в качестве спортивного атрибута, а на востоке это еще и духовно-медитативный атрибут. Арчери-культурой пронизаны все государства, все слои общества.

– Почему вы говорите о стрельбе из лука как об искусстве?

– Да, стрельба из лука – это настоящая культура, поверьте. Он дает понимание жизни, философии. Луком пронизан дзен-буддизм, даосизм, вся японская философия тоже строится на луке, исламский мир тоже связан с луком. В Древней Персии отцы учили сыновей трем главным вещам: скакать верхом, стрелять из лука и говорить правду. А в Азии в давние времена, кстати, чиновник не мог получить должность, не сдав зачет по стрельбе из лука. Японский длинный лук, юми, окутан тайнами и легендами, которые будоражат умы современного человека.

В общем, арчери-культура имеет глубокие корни. И самое интересное, что эти корни не вянут, а расцветают усилиями энтузиастов, увлеченных луком. Не говоря уже о кочевых народах, у которых лук является божеством. В России в этом спортивном направлении сегодня здорово развиваются буряты, башкиры – там кладезь талантов среди стрелков. Китай – это носитель культуры и знаний стрельбы из лука. А китайский лук – предтеча многих азиатских луков.

– А что, у разных народов разные по строению луки?

– Совершенно верно. Существуют различные типы луков, они отличаются по размеру и форме. Есть всем известный английский лук, из которого стрелял Робин Гуд, это прямая палка с веревкой, согнутая в дугу. Конечно, палка из специального дерева, сделанная по специальной технологии, но все же этот лук примитивен. И, кстати, он довольно высокий: его размер в среднем от 180 сантиметров до двух метров.

На английский лук похож японский, но он уже сложносоставной: у него специальная ассиметричная форма, которая связана с японской культурой и видением выстрела именно японцами.

Азиатский лук тоже довольно хорошо узнаваем. Его также называют монгольским луком, татарским, китайским. После нашествий Чингисхана и его наследников этот лук получил распространение в Европе. Отмечу, что это лук, предназначенный для стрельбы с коня. Так как это были кочевые народы, они все воевали верхом, и потому их лук небольшой, короткий и хлесткий.

Из луков разные народы даже стреляют по-разному. В Англии стреляют тремя пальцами: оттягивают тетиву, размещая стрелу между указательным и средним пальцами. На востоке для этих целей используют специальное кольцо: его надевают на большой палец, цепляют им тетиву и натягивают ее.

Путешествуя по Китаю, учась у мастеров, я увидел, что китайцы очень сильные лучники, носители духовной культуры по отношению к луку.

– Не кажется вам, что все это чуждые нам, по большому счету, культуры? Что-то я не припомню широко известных русских лучников – таких же нарицательных персонажей, как пресловутый Робин Гуд…

– Да что вы! Русские лучники всегда славились своим мастерством и искусством, как и русские охотники мастерством добывать зверя. Лук полностью присутствовал в жизни наших предков как предмет быта и воинского искусства. На Руси из лука умели стрелять все, этому учили с малых лет. Кстати, стрелять умели и женщины – умение владеть луком могло сохранить жизнь.

Есть даже такое понятие, как русский лук: в Великом Новгороде во время раскопок нашли хорошо сохранившиеся образцы. Конечно, на его конструкцию сильно повлиял азиатский лук, но русские мастера все же изобрели свой способ изготовления – чтобы его можно было использовать зимой. Использовались наши, местные материалы: береза, дуб, сухожилия, рога. Русский лук в отличие от азиатского мог стрелять круглогодично, он не зависел от температуры и времени года. А вот боевые свойства азиатских луков, изготовленных для жарких степей, на нашей земле падали.

Для чего, вы думаете, мы ездим в Китай? Чтобы показать, что русские лучники могут стрелять не хуже азиатов! Мы можем составлять им конкуренцию и побеждать азиатских лучников. Еще одна из задач нашего клуба – возрождение забытых воинских русских искусств, и одно из них – это стрельба из лука.

Не мешайте луку стрелять!

– Вы упомянули философию, существующую в арчери-культуре. Можете сформулировать, в чем она заключается?

– Я попытаюсь, ибо она за гранью понимания. Японцы говорят: когда лучник достигает совершенства, наступает состояние сатори – просветление. И лучник, выпуская стрелу, перестает управлять луком. Не он управляет стрелой, а некая третья сила, «оно». Не он стреляет, не лук, а «оно». Многие лучники пытаются достичь этого состояния просветления.

В Китае есть такое выражение: для того чтобы лук метко стрелял, нужно перестать мешать ему метко стрелять. Нужно войти с луком в такое гармоничное состояние, чтобы стрелы летели туда, куда вы хотите.

В буддизме тоже есть изречение: наша жизнь – это полет стрелы. И как полетит эта стрела, зависит только от нас. То есть, выпуская стрелу, мы перестаем ею управлять, она неподвластна нам. Мы можем задать ей только правильный вектор в точке пуска, а как она пересечет пространство и воткнется в мишень, это уже ее забота. Нам остается только созерцать ее полет и любоваться им. Но наша задача – сделать все правильно в точке старта.

Так же и в жизни: мы затеваем какое-то действие, пишем план, и дальше все будет зависеть о того, как хорошо мы все продумали вначале, ведь в процессе может не быть возможности все исправить. Надо на старте сделать все идеально.

– А о чем думаете вы, когда выпускаете стрелу?

– Ни о чем. Я не пытаюсь управлять стрелой, я пытаюсь стать стрелой. И к этому состоянию я шел много лет.

– Что еще дает стрельба из лука кроме умиротворения и сатори?

– Лук учит успокаиваться, заглядывать в себя. Особенно это актуально в наш техногенный век, когда мы все спешим, мы все закомплексованы, каждый немножко социопат, один лучший друг – телефон. А лук – это тот предмет, который нас раскрывает. Как говорил Конфуций, стрельба из лука – идеальный поиск истины. Промахиваясь, мы виним только себя. Японцы говорят: если вы совершили ошибку, ищите причину в себе.

А вы знаете, что после Второй мировой войны в Америке и Европе стали вводить стрельбу из лука для раненых в госпиталях? Это был реабилитационный курс для поднятия самооценки. Даже по своему опыту я знаю: когда попадаешь в цель, получаешь невероятное удовольствие, радуешься, кричишь, видишь результат своего труда. И мишень не соврет. Это в картах можно сжульничать, а в стрельбе из лука нет. Особенно на соревнованиях.

Представьте: перед тобой больше 200 участников – монголов, китайцев, все очень сильные стрелки. И нас всего четверо русских. Ты стоишь, нервничаешь, на тебя все смотрят – такое внимание, почти давление. Но мы получили хороший результат.

Равняемся на китайские нормативы

– Для чего ваша команда отправилась в такое далекое и непростое путешествие – во Внутреннюю Монголию? Кроме победы были другие цели?

– В спорте, чтобы оценить свой уровень мастерства, надо участвовать в крупных соревнованиях. Не в районных турнирах, а в чемпионатах края, области или страны. Но по России ездить далеко. Кроме того, у нас сложно оценить свой уровень мастерства стрелка-традиционщика, потому что в России не существует официальной федерации по стрельбе из традиционного лука. Есть федерация стрельбы из олимпийского лука. Это абсолютно разные вещи. В олимпийском луке от традиционного осталось только название. Так что для того, чтобы показать свое мастерство и научиться новому, лучше всего участвовать в зарубежных соревнованиях. А нам ближе всего ездить в Китай: у них и уровень стрельбы из традиционного лука высочайший, и нормативы высокие.

Мы такие соревнования нашли и поехали на них. На таких турнирах можно получить квалификацию – документальное подтверждение твоего уровня мастерства. Чтобы получить квалификацию на этом чемпионате, в городе Хух-Хото, необходимо было из 720 очков (72 выпущенные стрелы) набрать 430. У меня получилось набрать 465 очков и получить первую разрядную ступень. Конечно, рассчитывал на большее, но не сложилось. Наши соперники из Китая и Монголии, кстати, стреляли на 500 и больше очков.

– Добраться из Владивостока в неведомый большинству приморцев Хух-Хото, наверное, было приключением…

– Ну да, путь составил около пяти тысяч километров и занял три дня. Обычно я выбираю города поближе, но в этот раз захотелось съездить в Монголию – одно из мест силы для лучников. Внутренняя Монголия – это очень далеко от нас, у самой границы Китая и государства Монголия. Подготовка началась задолго до турнира: списывались с организаторами, планировали маршрут – добираться пришлось и на автобусе, и на поезде, и на самолете.

Отдельная история – перевозка луков. Мы упаковали их в жесткие футляры и везде таскали с собой. Смеялись, что похожи на героя Бандераса в фильме «Отчаянный», как будто в этих кофрах у нас не луки, а пулеметы.

Воспитывай детей, чтобы вас не победили

– У вас было время погулять по городу, пообщаться с людьми, узнать их традиции?

– Несмотря на то что район Внутренняя Монголия принадлежит КНР, там живут именно монголы, каких мы привыкли видеть в кино. Там мы полностью погрузились в атмосферу настоящей Монголии: местные жители – прямо потомки Чингисхана! Еще, разумеется, отведали сочной баранины по традиционному рецепту. А еще попробовали настоящий монгольский чай – тот самый, который пьют с молоком, маслом и солью. Очень вкусно и, как ни странно, помогает в жару. В общем, мы перепробовали всю местную кухню – это очень вкусно!

Состоялась в Хух-Хото и по-настоящему важная встреча – я познакомился с китайским мастером по изготовлению традиционных луков. Мне даже удалось подержать в руках настоящий лук, сделанный из рога и сухожилий по древним технологиям.

Нам рассказывали, что город, в котором проходил чемпионат, построен в XVI веке. Посетили музей пяти пагод. Также там есть исламские постройки, и эти культуры, как ни странно, очень гармонично друг с другом сочетаются. Вообще, это место является центром буддизма, местом силы. Я культивирую буддийскую философию в своей жизни и в этом городе почувствовал, как мой дух наполняется силой. Часть моего сердца осталась в Монголии. Хочу вернуться в Хух-Хото еще – выступить на соревнованиях, привезти туда команду из России.

Замечу, очень бросается в глаза чистота города. Там даже есть специальные машины, которые поливают деревья. Общественные туалеты поразили чистотой! Представляете, они бесплатные и буквально стерильные. А еще на каждом углу полицейские участки, так что чувствуешь себя в безопасности все время.

Там другое отношение к детям: у них нет чужих детей – за всеми присмотрят, всем помогут. Дети все как куклы: красивые, нарядные. А старики занимаются гимнастикой в парках, играют в игры на скамейках. Мне хочется, чтобы и у нас все было так же.

– А о чем еще вы мечтаете?

– Я мечтаю создать школу стрельбы из лука для взрослых и детей. Еще хотелось бы сделать так, чтобы для детей это было бесплатно, как это было в Советском Союзе. Для этого я путешествую и набираюсь знаний, становлюсь настоящим тренером, учителем. Зачем? Просто много лет назад я услышал такую фразу: хочешь победить народ – воспитай его детей. Нужно бороться за наше юное поколение, правильно его воспитывать, чтобы нас никто не победил. Поэтому из России я никуда уезжать не собираюсь – я патриот своей земли.

Моя цель и цель нашего клуба – показать арчери-культуру людям, чтобы они развивались в правильном, патриотическом направлении. К нам приходят заниматься дети, и им нравится. Поначалу все в игровой форме, но это затягивает их, дисциплинирует.

Пока мой путь – это путь набора знаний и коллектива. Я не беру денег за занятия. Ко мне все приходят, берут лук и идут заниматься. Это мое кредо: никаких денег между мной и моим учеником. Мы живем на благотворительность и пожертвования. Несколько лет назад мы запустили акцию – благотворительный урок по стрельбе из лука для детей. Ездим в детские дома, летние лагеря для детей. Люди удивляются и не верят, что все бесплатно, а мы сами получаем от этого радость.

– Звучит невероятно в XXI веке…

– В XXI веке есть разные невероятные люди, которые остались чисты душой и совестью, у которых нет жажды наживы и корысти. Да, им нелегко, но они есть. Я уже давно отошел от погони за материальными благами – стал просто смотреть на эту жизнь, смотреть через призму любви к людям.

– Есть ли дальнейшие планы по участию в соревнованиях и развитию клуба? Не собираетесь останавливаться?

– Останавливаться точно не собираемся! В планах – обязательно поездки на соревнования, за границу и в Россию. И, само собой, работа над развитием арчери-культуры во Владивостоке и воспитание будущего поколения в духе любви к Родине. Поверьте, это не высокопарные слова, это одна из задач нашего клуба.

Справка «В»

Традиционный лук – это то, что вы представляете в первую очередь, когда речь заходит о луке. Именно из традиционного лука стреляли Робин Гуд и Леголас из «Властелина колец». От олимпийского (спортивного) лука отличается отсутствием некоторых деталей: в олимпийский, например, добавляется прицел.

Автор: Анна МИРОНОВА