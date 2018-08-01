Красный флаг на Каульских высотах Сто лет назад в упорных боях с интервентами в Приморье сформировалась армия, которая до сих пор защищает дальневосточные рубежи

«Родилась ты под знаменем алым в восемнадцатом грозном году», – звучало в ныне подзабытой песне Александрова, посвященной несокрушимой и легендарной Красной армии. Все эти слова в полной мере относятся и к той армии, которая воевала на тихоокеанской окраине страны. Ровно 100 лет назад, 31 июля 1918 года, был образован Восточный военный округ (ранее также называвшийся Приамурским и Дальневосточным).

Официальным основанием для создания округа послужил декрет Совета народных комиссаров РСФСР. А точкой отсчета стали боевые события на территории центрального Приморья. Они произошли задолго до тех событий, которые позже тоже нашли отражение в песенной форме: «штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни». В конце лета 1918-го красноармейцы и партизаны Уссурийского фронта в тяжелых кровопролитных боях разгромили в районе Каульских высот, Шмаковки и Спасска группировку белочехов.

Корреспондент «В» побывал на месте сражений столетней давности, поднялся на ту самую сопку, где состоялся переломный бой. На ее верхушке до сих можно разглядеть следы окопов и брустверов. А на той стороне, где велся основной огонь с обеих сторон, по сию пору не растут деревья – только трава и кустарник.

Воспитание патриотизма

Начать рассказ о тех далеких событиях хотим, немного забегая вперед, в наши дни, ибо это крайне важно, как важно все, что касается сохранения истории. Например, мало кто из владивостокцев знает, что в Лесозаводске и его окрестностях 31 июля традиционно проводятся памятные мероприятия в честь героев 1918 года.

– В нынешнем году запланирована обширная программа, связанная со 100-летним юбилеем этих событий, – рассказывает педагог и краевед из села Иннокентьевка Елена Павлова. – Она включает посещение памятных мест, возложение цветов к могилам погибших красных бойцов, выступления ветеранов вооруженных сил, концерты и исторические вечера.

В Лесозаводске историю действительно чтят и патриотизм воспитывают на уважении к людям, отдавшим жизни за будущие поколения. И пусть нет уже той страны, за которую бились красноармейцы и партизаны, но мы-то, те самые поколения, есть… Поэтому здесь хранят историю и в молодежном центре «Патриоты Отчизны», и в городском музее, и в местном Доме культуры, и в школе № 1. Школа, кстати, носит имя своего бывшего директора Петра Омельяненко, который в 1970-м, в первый же год на своем посту, организовал кружок «Красные следопыты».

– Ребята под руководством Петра Ивановича занимались поисковой и краеведческой работой, – продолжает рассказ Елена Львовна. – Во время поисков следопыты вели переписку с родными героя 1918 года – командира сводного партизанского отряда Мефодия Урбановича, погибшего в боях на Каульских высотах, а позже в Лесозаводске состоялась встреча с его братом. Также записывались рассказы доживших до тех дней ветеранов Гражданской войны. По результатам изысканий было написано несколько исследований. Каждое лето Петр Омельяненко отправлялся в походы со своими учениками по местам революционных и боевых действий, по таежным рекам и дебрям.

Благодаря их стараниям было установлено два памятника. Первый поставили в 1975 году на месте гибели красного командира Мефодия Урбановича у Каульского разъезда, ныне это станция Кабарга. В 1977-м на главной вершине самих Каульских высот установлен 14-метровый памятник красным бойцам и командирам Уссурийского фронта, павшим в боях за освобождение Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов.

На пороге Гражданской войны

Какие же события предшествовали началу Гражданской войны на территории Дальнего Востока летом 1918 года? Как мы помним, 2 декабря 1917-го советская Россия заключила перемирие и вышла из Первой мировой войны. 15-16 марта 1918 года в Лондоне состоялась военная конференция Антанты, на которой обсуждался вопрос о начале интервенции. Во Владивосток тем временем прибыли первые эшелоны с чехословацкими войсками, которые планировалось окружным путем (по морю и далее через Францию) вывезти на родину. На территории Приморья на тот момент было сосредоточено 14 тысяч солдат и офицеров под общим командованием генерала Дитерихса («В» подробно рассказывал об этих событиях нынешней весной и летом).

В начале 1918-го советы установили контроль над государственными учреждениями в Приморье, железной дорогой, угольными копями, почтой, телеграфом. Они национализировали банки и крупные промышленные предприятия, изъяв их из частной собственности. Объем производства сократился вдвое. Экономическое положение населения сразу ухудшилось.

Одновременно с германского фронта возвращались фронтовики, до войны жившие в Приморье, и целые воинские части, ранее дислоцированные здесь. Многие из них активно поддерживали новую власть. Но было много и таких, кто не принял новую власть. Настрой у тех и других был настолько разным, что дело шло к открытой агрессии по отношении друг к другу.

В это же время в Маньчжурии концентрировались боевые формирования казаков под командованием атаманов Калмыкова и Семенова, войска генералов Унгерна и Хорвата, которые были готовы вторгнуться в Приморье и Приамурье.

В мае отряды атамана Калмыкова перешли границу в районе станции Гродеково. Им противостояли отряды Красной гвардии. Образовался Уссурийский фронт.

29 июня во Владивостоке начался мятеж чешского экспедиционного корпуса. Отряд в несколько тысяч человек с артиллерией и пулеметами при поддержке бронепоездов отправился на север, в сторону Хабаровска. В районе Спасска легионеры столкнулись с линией обороны красных войск. Первоначальное наступление успехом не увенчалось.

В 20-х числах июля они перегруппировались и предприняли два обходных маневра мощными колоннами. Партизаны медленно отходили в сторону нынешнего Лесозаводска.

Подразделения легионеров в своих фланговых прорывах повсеместно натыкались на отряды красных. Начались ожесточенные бои. Не сумев полностью прорвать фронт противника, белочехи укрепились на Каульских высотах. Дело в том, что с местных сопок можно было простреливать проходящий рядом Транссиб и держать под контролем всю округу. Командование красных сил приняло решение уничтожить чехословацких легионеров, чтобы обезопасить железную дорогу.

Это есть наш последний и решительный бой…

– Партизанский отряд Мефодия Урбановича в четыре тысячи штыков при шести орудиях, продвигаясь по левому берегу Уссури, через село Тихменево зашел в тыл белочехам, – рассказывает Елена Павлова. – Интересный факт: в этом наступлении их поддержал интернациональный батальон, состоявший из рот латышей, венгров и… чехов, только красных.

Наши орудия на бронепоездах предварительно провели артиллерийскую подготовку. Но обстрел сколько-нибудь значительного результата не дал, и в пять часов утра партизанам пришлось штурмовать Каульские высоты со штыками наперевес.

Эта операция была поистине героической. Позиции белочехов находились на высокой сопке, защищенной со всех сторон крутыми подъемами. Перед сопкой лежала болотистая, кочковатая равнина, на которой лишь кое-где росли мелкие, чахлые кусты. Остальные более покатые склоны перекрывались оборудованными оборонительными позициями с пулеметными гнездами.

Когда отряд показался на равнине, чехи открыли с сопки сильный огонь. Красногвардейцы кинулись вперед почти без выстрела, да и бесполезно было стрелять, так как неприятель был защищен от пуль каменными брустверами. Задача наших бойцов заключалась в том, чтобы как можно скорее пробежать открытое место, охватить сопку максимально широко и лезть на нее, карабкаясь по камням вверх.

Атаку пришлось повторять дважды, прежде чем кучке храбрецов удалось овладеть первыми подступами к подъему. В итоге партизаны закрепились у подножия сопки. Белочехи пытались забрасывать их гранатами и расстреливать из пулеметов. Но наши бойцы, в том числе даже раненые, не отступили на безопасное расстояние.

В самый разгар боя на левом фланге был убит командир Мефодий Урбанович. Подножие сопки было усеяно трупами красногвардейцев. Но они упорно продолжали подниматься все выше и выше. Солнце давно уже перевалило за полдень, а бой все продолжался.

Одной из атакующих групп удалось приблизиться к вражеским окопам на расстояние броска ручных гранат и забросать ими противника. Кроме того, за время боя по болотам на расстояние орудийных выстрелов подтащили батарею горных пушек. Орудиями управляли… анархисты, прибывшие на подмогу партизанам из Благовещенска. Они обрушили шрапнель на позиции защищавшихся и через пару часов основательно подавили огневые позиции.

Это и решило успех боя. Противник стал нести потери от разорвавшихся гранат и снарядов и бросился бежать с верхушки сопки. Оставшиеся на вершине легионеры сошлись с атакующими в последней рукопашной схватке. Потери с обеих сторон составляли сотни человек. Бой продолжался 12 часов. В итоге на Каульских высотах подняли красный флаг.

Параллельно через Глазковку к Шмаковке направился полк красноармейцев в три тысячи штыков и с шестью пушками под командованием прославленного красного командира Алексея Флегонтова. В районе местного монастыря располагался еще один отряд белочехов. Скрытно переправившись на пароме через Уссури, революционные бойцы неожиданно напали на противника и тоже обратили его в бегство.

С Каульских позиций белочехи отступили к разъезду Краевскому, заняли селения Комаровку, Гедеоновку, Никитовку и Антоновку. Красные расположились на линии станция Шмаковка – река Уссури, на 40 километров южнее своих прежних позиций.

2 августа белочехи объявили о прекращении боевых действий – с нарождавшейся на Дальнем Востоке Красной армией им было не совладать.

Все эти сведения бережно хранит руководитель музея истории в Лесозаводске Павел Федотов.

Забывать нельзя

Значительный успех на Каульских высотах стал первым в череде побед Красной армии на Дальнем Востоке. Потом были те самые легендарные волочаевские дни и штурмовые ночи Спасска. Освобождение прибрежных территорий от белогвардейцев продолжалось вплоть до 1925 года. Были бои в районе КВЖД и хасанские события.

Потом была Великая Отечественная. В годы войны дальневосточные дивизии прославились при защите столицы и контрнаступлении под Москвой, в битвах при Сталинграде и на Курской дуге, при освобождении Украины, Белоруссии и Прибалтики, в боях на территории Восточной Пруссии, Чехословакии, Венгрии и Румынии, при штурме Берлина. Особой вехой стало участие армий и флотилий в разгроме Квантунской армии в августе 1945 года.

В последующие десятилетия военнослужащие Дальневосточного округа принимали участие в корейских событиях, на острове Даманском, во Вьетнаме, Эфиопии, Анголе, Бангладеш, Египте, Афганистане, обеих чеченских кампаниях. И везде славились своим мужеством и героизмом. А начало этим боевым традициям было заложено на Каульских высотах.

Около здешних монументов ежегодно проходят митинги в память о погибших героях. Люди поднимаются на самый верх, несмотря на крутой подъем в сопку. Обычная для такой поры жара добавляет усталости. Но никто не ропщет. С высоты сопки, обильно политой кровью, можно еще раз пристально всмотреться в прошедшее столетие. И, может быть, примирить упокоившиеся уже враждующие стороны Гражданской войны на Дальнем Востоке.

P. S. При подготовке материала автор использовал научно-исследовательские работы Петра Омельяненко, Павла Федотова и Анатолия Горбатенко.

Справка «В»

Кауль (с момента открытия назывался Рыжов, в 1903 году переименован в Кауль, в 1972-м получил название Кабарга по названию местной реки) – населенный пункт в Приморском крае, входит в состав Лесозаводского городского округа.

Во время Гражданской войны разъезд Кауль и прилегающие Каульские высоты не раз оказывались в центре военных действий.

Восточный военный округ защищает Россию от Байкала до Тихого океана. Командующий ВВО – генерал-полковник Александр Журавлев (в настоящее время командует российской группировкой войск в Сирии).

В состав округа входят Тихоокеанский флот, 11-я армия ВВС и ПВО, 5-я, 29-я, 35-я, 36-я общевойсковые армии, 68-й отдельный армейский корпус и отдельная группировка сил и средств на Камчатке. Наиболее грозной силой являются четыре ракетные бригады, вооруженные ОТРК «Искандер», а также дивизии и бригады подводных лодок с баллистическими и крылатыми ракетами на борту. Стоит выделить несколько бригад самоходной, буксируемой и реактивной артиллерии, четыре зенитные ракетные бригады с ЗРК «Бук-М» разных модификаций.

Сухопутные войска представлены десятком танковых и мотострелковых бригад, пулеметно-артиллерийской дивизией и множеством других частей и соединений. Также в составе ВВО две отдельные гвардейские десантно-штурмовые бригады, две бригады морской пехоты и отдельная бригада специального назначения, подразделения спецназа. Имеются инженерные, связи, железнодорожные и иные части, военные училища и учебные центры – всего не перечислишь.

На вооружении полков и бригад ВВС и ПВО стоят современные средства обнаружения целей, ЗРК С-300ПМ «Фаворит» и С-400 «Триумф», истребительная, бомбардировочная, транспортная и армейская авиация.

Собственную авиацию и ракетные соединения имеет ТОФ, основой которого являются Приморская и Камчатская флотилии с надводными кораблями и подводными лодками.

Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Восточного военного округа, пройдут 4-5 августа в Хабаровске (там расположен штаб ВВО). В субботу состоится возложение цветов к мемориалу на площади Славы, а также к памятникам маршалам Советского Союза Родиону Малиновскому и Александру Василевскому. Одновременно развернется выставка боевой техники и вооружения. На следующий день можно будет увидеть театрализованное представление «100 лет на страже Восточных рубежей России».

Автор: Николай КУТЕНКИХ