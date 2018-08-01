Взгляд за 12-летний горизонт Эксперты взвешивают плюсы и минусы новой стратегии развития Приморья до 2030 года, предложенной столичными специалистами

Пока жители Приморья составляют планы на выходные и сверяют их со сводками погоды, в экспертной среде региона широко обсуждается проект стратегии развития Приморского края до 2030 года. Тут, надо сказать, тоже жарко. На данный момент документ, подготовленный Высшей школой экономики, разослан для ознакомления и внесения корректировок в органы исполнительной власти региона и муниципалитеты.

Дальневосточный прорыв в Москве виден не всем?

Концепция развития края на ближайшие 12 лет стала темой и авторской программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма». В качестве приглашенного эксперта выступил Юрий Авдеев, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН и один из разработчиков предыдущей стратегии развития Приморского края.

– В документе есть несколько позиций, которые вызывают большое количество вопросов, – отметил эксперт. – Прежде всего почему задача по его подготовке была дана именно специалистам Высшей школы экономики (ВШЭ)? Понятно, что разыгрывался конкурс и ВШЭ в нем победила по ценовому критерию. Но кто-нибудь из этой школы до сих пор занимался проблемами Дальнего Востока, Приморского края? Есть ли у них опубликованные работы, идеи, связанные с нашим регионом?

Во-вторых, московские специалисты были ограничены во времени. Во многом именно поэтому Приморский край в их концепции довольно обезличен. Они создали, скорее, типовой проект для типового региона.

В-третьих, они допустили много путаницы. Например, перепутали Дальнегорск с Дальнереченском. Но это же разные города, расположенные далеко друг от друга!

В-четвертых, я не увидел ни одной свежей идеи. То, что уже обсуждалось, о чем раньше разговаривали, что было написано в предыдущих стратегиях, – все это сохраняется практически в неизменном виде. За нашим регионом закрепляется ресурсно-сырьевое направление плюс транзит. И не более того. Хотя на высшем государственном уровне был дан сигнал: Дальний Восток – приоритет для России на весь XXI век. Проделана огромная работа в развитии инфраструктуры. Казалось бы, давайте продлим эту линию, обеспечим прорыв. Но, к сожалению, прорыва в предложенной концепции не видно.

Четыре сценария

Андрей Калачинский напомнил, что подобные документы принимала каждая новая администрация Приморского края. И ни один из них ни разу не был исполнен полностью.

– В начале 2000-х годов по распоряжению губернатора Сергея Дарькина был создан Тихоокеанский центр стратегических разработок, куда был включен и я, и ведущий российский экономист профессор Михаил Терский, – рассказал Юрий Авдеев. – Мы создали стратегию, которая действительно была инструментом в руках главы региона. Там были заданы направления, сформированы индикаторы, по которым можно было оценивать эффективность работы каждого департамента в администрации края. Там были сроки, мероприятия и так далее. На основе этого документа губернатор мог проверять эффективность деятельности каждого органа исполнительной власти. И это происходило.

Когда я читаю новую стратегию развития, мне кажется, что прежнюю специалисты просто не брали во внимание. В списке источников, кроме постановлений, распоряжений и указов, ничего нет. Ни литературных источников, ни готовых разработок.

Андрей Калачинский также отметил, что подготовленный документ предлагает четыре сценария развития Приморья. Первый – «Инфраструктурное развитие». Второй – «Созидательный рост». Третий – «Эволюционный». И четвертый – «Опора на частного инвестора».

– Без вложений в инфраструктуру не обойдется ни один из возможных сценариев, – подчеркнул Юрий Авдеев. – Я делал расчет, сколько средств было вложено в подготовку региона к саммиту АТЭС 2012 года. Это 680 млрд рублей. Цифра кажется огромной. Но потом я подсчитал, каково соотношение между стоимостью человеческого капитала и стоимостью инфраструктуры в Приморье. Напомню, что в инфраструктуру Приморья в последние десятилетия до этого ничего не вкладывалось. И вышло, что к атэсовским 680 миллиардам надо прибавить еще порядка 900 млрд рублей, чтобы свести баланс. Проще говоря, чтобы люди перестали уезжать из региона.

Из Москвы виднее?

Ведущий программы ответил, что этот документ, когда его окончательно примут, придется воплощать в жизнь новому губернатору (выборы, напомним, назначены на единый день голосования – 9 сентября). Новая концепция должна стать для главы Приморья отправной точкой в развитии края. Как этот проект может быть доработан и использован в дальнейшем?

– Дело в том, что стратегией нельзя заниматься ситуативно, время от времени, – считает Юрий Авдеев. – Прежде всего я бы посоветовал губернатору собрать вокруг себя группу экспертов, которые могли бы показать проблемы региона с разных сторон, а также осветить все возможные варианты их решения. В Хабаровском крае, когда губернатором был Виктор Ишаев, постоянно действовал подобный совет. Он собирался, насколько помню, чуть ли не раз в неделю.

Также необходимы местные эксперты, местные ученые. Меня удивляет, что мы поручаем создание стратегии кому-то на стороне, пользуясь критерием «кто меньше запросит денег». В итоге главная особенность Приморского края, который находится на острие взаимодействия со странами АТР, Северо-Восточной Азии, нигде и никак не отражена. Приоритетными направлениями называются судостроение, авиастроение, добыча полезных ископаемых и многие другие сферы. Но нельзя в качестве приоритета называть десяток или больше отраслей! Нас просто на это не хватит.

– Те, кто сочинял стратегию, поступили умно, – заметил Андрей Калачинский. – Они вносят понятие «ресурсная база», под которым подразумевается сразу все: от вылова рыбы до добычи и переработки полезных ископаемых. При этом люди в Москве явно не знают, что, например, горная промышленность у нас находится в тяжелом положении. Спрос на продукцию минимальный, и развитие невозможно, пока рынок не заплатит достойную цену. Я, глядя из Москвы, могу легко сказать: у вас в Арсеньеве есть авиационный комплекс – давайте делать на нем гражданские вертолеты и их продавать. Это же большая сфера. У вас во Владивостоке было полно судостроительных и судоремонтных заводов – давайте сделаем упор на малое судостроение, строительство судов прибрежного лова.

– Все это отличные предложения за исключением одной вещи. Прежде чем выходить с чем-то на внешний рынок, мы должны понимать, что внешнему рынку нужно, – акцентировал Юрий Авдеев. – Нельзя говорить о Приморском крае как о некоей самостоятельной экономической единице, которая может обособленно внутри себя что-то развивать и чем-то торговать.

По словам Андрея Калачинского, модель экономической самодостаточности была возможна только в условиях Советского Союза и закрытых территорий.

– Тогда каждый регион делал для страны и для себя что-то, чего хватало всем, – напомнил он. – И было указание сверху, какую продукцию и для кого выпускать. Сейчас, когда рыбакам и летчикам дешевле купить судно либо вертолет за границей, они не будут покупать продукцию местных заводов. Яркий пример – автомобильная промышленность.

– В 1989 году обеспеченность автомобилями в Приморье не превышала 70 единиц на тысячу жителей, – отметил эксперт. – Прошло 20 лет, и обеспеченность выросла почти до 700 единиц на тысячу жителей. Это самый высокий показатель по стране. И этот процесс велся не благодаря, а вопреки действиям государства. Сработал рыночный механизм спроса и предложения, инициативы. Вот что было двигателем и должно стать им в будущем. А выдумки, которые приходят со стороны без исследований рынка, как правило, не реализуются.

Путь в океан

При этом, по словам Юрия Авдеева, стратегия Приморского края, заточенная конкретно под Приморский край, должна также являться частью общероссийской стратегии поворота на Восток.

– У нас должно быть что-то уникальное, что мы можем предложить миру и стране, что подкрепит громкие слова о приоритетном развитии Дальнего Востока в XXI веке, – убежден эксперт. – На мой взгляд, это должны быть наши научные наработки, связанные с освоением океана и моря. Эта сфера очень хорошо у нас развита, есть научная база, есть исследования, есть человеческий капитал. Мы в этой области можем выполнять если не первую роль, то одну из ведущих, можем войти в авангард.

К примеру, журнал, который издает Институт биологии моря ДВО РАН, – один из самых цитируемых за рубежом. Это говорит об интересе зарубежных коллег и о том, что институту удалось сохранить уровень исследований на очень приличной высоте.

Еще одно из направлений – робототехника. У нас есть Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН. Вот кто должен быть поддержан, кто должен получать преференции! А сегодня их получают все кто угодно. Планка – пять миллионов рублей инвестиций. Разве можно таким способом утвердить приоритет Дальнего Востока? Я не спорю с тем, что любой бизнес – это хорошо. Но, на мой взгляд, некоторые бизнес-проекты развивались бы здесь и без преференций.

Андрей Калачинский заметил, что оба приоритетных научных направления, озвученных гостем студии, остаются целиком академическими и не имеют пока прикладного характера.

– Я говорю о том, что должно составить основу стратегии. Освоение океана – это и марикультура, и энергетика, и судостроение, – пояснил Юрий Авдеев. – Знаете ли вы, что сегодня на планете остается два места с разнообразным и крупным количеством природно-ресурсного потенциала? И один из них – север Хабаровского края. По сути, это второй Урал. Это то, что составляет нашу кладовую, до которой мы пока не добрались. Это те природные ресурсы, которые будут востребованы в будущем во всем мире. Главное ограничение – отсутствие электроэнергии. Есть возможность сделать в районе Шантарских островов колоссальные приливно-отливные станции. По мощности они могли бы превышать Красноярскую ГЭС. Наши ученые должны придумать, как все это сделать. И как раз о таких вещах должна идти речь в концептуальных документах. Чтобы, когда эти проекты окажутся востребованными, на руках уже имелись все необходимые разработки. Бери и делай. Сегодня это фантазия. Но в прошлый раз, когда мы с вами беседовали, фантазией был мост на Сахалин. А не далее как на прошлой неделе начались первые шаги к проработке проекта. Сегодня мы видим, что это почти реальность.

Автор: Евгений СИДОРОВ