Жить не там, где родился, а где пригодился Краевые депутаты приняли законопроекты, которые помогут решить жилищные проблемы особо нуждающимся приморцам

Июльское заседание Законодательного собрания Приморья имело отчетливую социальную направленность. Народные избранники поддержали инициативу врио губернатора Андрея Тарасенко о наделении детей-сирот жилищным сертификатом. Озаботились депутаты и деталями господдержки граждан, пострадавших от наводнений в крае, и более эффективным использованием спортивных объектов, и многими другими вопросами.

По традиции перед началом сессии ее повестку прокомментировал журналистам председатель ЗС ПК Александр Ролик. Спикер парламента обратил внимание на самые важные и актуальные вопросы.

– Во втором и третьем чтениях мы также обсудим законодательную инициативу главы Приморья, по которой жители края, оставшиеся без жилья в результате ЧС, смогут рассчитывать на господдержку. Предусмотрена выплата пострадавшим денежной компенсации на приобретение или строительство жилых помещений, – отметил он. – Также депутаты планируют в рамках сессии рассмотреть ряд обращений, в том числе к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по обеспечению жильем детей-сирот. Мы предлагаем новый вариант решения этого вопроса.

В помощь пострадавшим от стихии

Обратимся к социальной тематике сессии. Новый краевой закон, принятый депутатами, закрепляет за приморцами, чье жилье признано непригодным для проживания в результате стихийного бедствия, право на получение господдержки за счет регионального бюджета.

В первом чтении профильный законопроект был одобрен в конце июня. В течение следующего месяца документ дорабатывался.

– Принятые во втором чтении поправки предусматривают, что гражданам, утраченные жилые помещения которых были застрахованы, размер денежной выплаты рассчитывается без вычета сумм страховых выплат, полученных по договорам страхования. Это положение призвано мотивировать граждан страховать свое имущество, чтобы в случае его утраты получить не только страховку, но и помощь государства, – уточнил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Согласно документу государственная поддержка предоставляет гражданам денежную выплату на приобретение или строительство жилья на территории Приморского края. Важным условием получения данной выплаты является то, что утраченное жилое помещение для пострадавшего должно быть его единственным местом жительства на дату введения режима ЧС.

Что касается размера выплаты, он будет рассчитываться исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади (ее установит своим подзаконным актом администрация края) и норматива общей площади с учетом членов семьи пострадавшего (но не более общей площади утраченного жилого помещения): 33 квадратных метра – на одиноко проживающих граждан; 42 квадратных метра – на семью из двух человек; 18 квадратов – на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Законопроект с корректировками приняли во втором и третьем, окончательном, чтениях.

Решение проблем сирот – жилищный сертификат

Другой важный социальный вопрос касается возможности получения детьми-сиротами жилищного сертификата на покупку квартиры. На данный момент жилье им предоставляется либо в специализированных новостройках, либо во исполнение исковых требований по решению суда на вторичном рынке (закупкой квартир занимается департамент имущественных отношений).

На июльском заседании ЗС ПК депутаты приняли обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой либо инициировать изменения в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», либо предоставить Приморскому краю в рамках пилотного проекта право обеспечивать детей-сирот жильем путем предоставления им единовременной социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность (в виде сертификата).

Поручение проработать данный вопрос было дано кабинету министров президентом России Владимиром Путиным по итогам встречи с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко.

Одновременно с этим обращением в краевом парламенте подготовлен профильный законопроект, который предусматривает, что субъекты РФ, определенные правительством страны, вправе использовать иные формы обеспечения жилыми помещениями лиц, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет, в порядке, установленном законодательством соответствующего субъекта РФ.

Речь идет о предоставлении детям-сиротам, достигшим 23 лет, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность за счет средств регионального бюджета.

В настоящее время федеральное законодательство предусматривает обеспечение детей-сирот жильем из специализированного жилищного фонда по договорам найма сроком на 5 лет, которое затем может быть приватизировано. Как отмечают приморские законодатели, за прошедший со дня принятия данного положения период в большинстве регионов, в том числе в Приморском крае, так и не были сформированы фонды жилья в достаточном количестве.

В то же время в Приморье в сводный список детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением, включено более семи тысяч человек. Из них более пяти тысяч подлежат обеспечению жильем в связи с достижением ими возраста 18 лет (из них 2045 человек в возрасте от 23 лет и старше). Как правило, это люди, получившие образование, имеющие постоянный или временный заработок и одного и более детей. То есть те, кто уже нашел себя и в жизни, и в профессии. Проблема с обеспечением их жилыми метрами состоит в том, что квартиры специализированного фонда выдаются строго по территориальному принципу. То есть за каким районом был закреплен ребенок-сирота на момент оставления детдома, там ему и будет дана жилплощадь. Но если человек уже переехал, нашел работу и завел семью в другом районе, то возвращаться на малую родину ради квартиры он не станет.

Новый законопроект даст возможность повзрослевшим детям-сиротам приобрести квартиру в тех населенных пунктах, где они решили обосноваться.

В соответствии с регламентом законопроект будет направлен в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ, а затем внесен в Государственную думу.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ