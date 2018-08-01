Большому кораблю – большое плавание Первый Международный дальневосточный морской салон открыл Приморье миру с новой стороны

Столица Приморья впервые приняла у себя Международный дальневосточный морской салон (МДМС). До сих пор подобные мероприятия проводились только в Санкт-Петербурге. Теперь они будут проходить в наших городах по очереди через год. Организаторами Морских салонов выступает Министерство промышленности и торговли РФ.

Первый блин не стал комом. Полученный опыт показал, что такой салон необходим на дальневосточных рубежах России, востребован в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не случайно только официальные делегации прибыли из 14 зарубежных государств, это не считая одиночных иностранных наблюдателей и экспертов. Своих представителей прислали Германия, Индия, Китай, Республика Корея, Сингапур, Финляндия, Франция, Швеция, Япония и другие. Всего на МДМС присутствовала 21 страна, включая военно-морских атташе отдельных государств. В числе участников салона были продавцы и покупатели кораблей, судов, морской техники и судового оборудования, представители судоходных и смешанных транспортных компаний, портов, логистических, рыбацких, научных организаций.

Смотрите, слушайте, выбирайте

МДМС проходил в течение трех дней, с 26 по 28 июля, в кампусе ДВФУ и на Корабельной набережной Владивостока. Острову Русскому определили деловую часть форума с пленарным заседанием и докладами на сессиях и круглых столах, переговорами потенциальных заказчиков и корабелов, выставками гражданской и военной продукции российского судостроения и судоремонта.

Тем временем у 33-го причала в бухте Золотой Рог выстроились корабли, учебно-парусные и гражданские суда, которые были открыты для свободного посещения жителями и гостями Владивостока.

Самым заметным участником морского саммита стал вице-премьер, Герой России, доктор технических наук Юрий Борисов, сменивший нынешней весной Дмитрия Рогозина на посту куратора ВПК. Он кадровый военный в чине генерала армии, дослужился до должности замминистра обороны по вопросам вооружения и военной техники, курировал госзаказы и поставки в войска оружия и боевого снаряжения. Довольно часто бывал в Приморье, неоднократно посещал местные предприятия: авиастроительный «Прогресс» в Арсеньеве, завод по ремонту атомных подводных лодок «Звезда» в Большом Камне, судоремонтный Дальзавод во Владивостоке. То есть Борисов хорошо знаком с возможностями военно-промышленного комплекса в нашем крае. И, что главное, постоянно способствовал размещению заказов на предприятиях Приморья.

Также участие в работе МДМС приняли замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, и.о. вице-президента по гражданскому судостроению АО «Объединенная судостроительная корпорация» Игорь Шакало, вице-президент по локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин и другие ответственные за отрасль чиновники, промышленники, ученые и военные.

В рамках работы салона состоялось 15 дискуссионных мероприятий. В ходе сессий и круглых столов обсуждались актуальные темы: развитие судового производства в АТР, включая прибрежные территории России, локализация выпуска продукции и возможности нашей страны в инновационном судостроении, обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов, использование в отрасли новейших технологий, привлечение отечественной науки. Представители крупнейших компаний обсудили будущее гражданского кораблестроения, инфраструктуру портов, кадровую обеспеченность отрасли и развитие водного туризма.

Особое внимание было уделено строительству сейнеров и траулеров, ведь рыбная промышленность выполняет программу продовольственной безопасности страны. Государство уже реализует масштабные меры в данном направлении. Это, в частности, погашение процентной ставки лизинговых платежей судовладельцам. Новым направлением стало введение квоты «под киль». Рыболовам дают право вылавливать рыбу на длительный срок при условии, что они будут строить суда на наших верфях. Эта мера уже дала конкретный результат: за прошлый год в России началось строительство 100 судов на большинстве верфей. Пока что в европейской части страны. Дисбаланс надо устранять и загружать проектами дальневосточные верфи.

В кампусе университета на Русском была развернута выставка. На ней свою продукцию демонстрировали многие ведущие предприятия отрасли: АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», АО «Зеленодольский завод имени А. Горького», АО «Восточная верфь», АО «Эра», АО «Армалит» и другие.

На площадке Морского салона также состоялась молодежная сессия, в рамках которой свои проекты и наработки представили курсанты и студенты профильных морских учебных заведений, молодые ученые из ведущих научных лабораторий и вузов.

ВПК: от обороны к гражданке

Главным мероприятием МДМС стало пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровых и новых технологий». Оно было посвящено возрождению высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, повышению конкурентоспособности России на международном рынке, применению цифровых технологий в судостроении, перспективным направлениям работы. Спикеры рассказали о развитии отрасли и ответили на многочисленные вопросы.

– Юрий Иванович, вам раньше приходилось иметь дело только с гособоронзаказом. А сейчас приходится заниматься в основном гражданскими проектами. Каковы различия и есть ли сложности?

– А нам президент и Верховный главнокомандующий поставил задачу в ближайшие шесть-семь лет довести выпуск продукции гражданского назначения до 30 % по всему оборонно-промышленному комплексу. А в более отдаленной перспективе и вовсе до 50 %. Для сравнения: сейчас это 17 %.

ВПК за последнее десятилетие выполнил поставленную задачу в кратчайшие сроки обеспечить войска современным вооружением, превосходящим свои зарубежные аналоги. Доля новейшего оружия в авиации составляет уже 77 %, в сухопутных войсках обновление достигло 49 %, в строй со стапелей становятся надводные корабли и подводные лодки, про ракетные войска стратегического назначения и говорить не приходится. В скором будущем наши вооруженные силы основательно насытят оружием и техникой нового поколения. И чтобы сохранить потенциал и возможности ВПК, требуется загрузить его работой, наладить выпуск такой же современной продукции для мирных целей. Сейчас просчитываются такие проекты. Тот же завод «Звезда» является тому прекрасным примером…

Кстати, о верфи в Большом Камне. Некоторые участники салона побывали там, познакомились с уже действующими и еще строящимися стапелями и цехами. Предприятие не только продолжает активно строиться и проектироваться (вторая очередь по выпуску вспомогательного судового оборудования и такелажа, к примеру), но и уже ведет сборку первых судов-снабженцев ледового класса для работы в северных широтах на нефтегазовых промыслах Арктики и Дальнего Востока. Сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении судам под российским флагом исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северного морского пути. Поэтому продукция новой «Звезды» в виде танкеров и газовозов будет очень востребована. Вице-премьеру в минувшую субботу показали доставленный в июле в Большой Камень новый плавучий док грузоподъемностью 40 тысяч тонн.

Что же касается Морского салона во Владивостоке, то Юрий Борисов дал ему высокую оценку.

– Потенциальные гражданские и военные заказчики донесли до производителей свои пожелания, – отметил зампред кабинета министров. – В этом плане форум достиг своих целей. Следующие Морские салоны в Приморье будут только расширять присутствие, и внимание к ним будет только расти. Для этого здесь есть главное: возможность демонстрировать продукцию судостроения в натуральную величину. В этом году на салоне представлены не все новинки отрасли, так как требовалось обеспечить логистику с Балтики или Северного флота. Но скоро такие корабли будут строиться на Дальнем Востоке – на «Восточной верфи», на Амурском заводе. Потенциальные покупатели, сосредоточенные в этом регионе, смогут вживую познакомиться здесь со всей техникой. В этом и ценность Международного дальневосточного морского салона. Пожелаем ему семь футов под килем!

Корабли открылись для штатских

Парадокс, но многие приморцы, всю жизнь прожив у моря, никогда не бывали на борту боевых кораблей и океанских судов. Эту оплошность попытались устранить в дни работы салона.

Вдоль пирса Корабельной набережной выстроились те, кому «не хватило места» в парадном строю ко Дню ВМФ в Амурском заливе. Несколько военных, гражданских и учебных судов гостеприимно скинули на причал свои трапы. Тысячи жителей и гостей города устремились на встречу с морской романтикой.

В первую очередь многочисленные желающие хотели попасть на борт корвета «Совершенный». Это самый современный корабль ТОФ с мощным управляемым ракетным оружием. Помимо противокорабельных ракет Х-35, способных уничтожать вражеские корабли на значительном удалении, корвет несет артиллерийское, зенитное ракетное, торпедное, радиоэлектронного подавления и другое оружие. С его уникальными возможностями в прошлом году познакомился президент России Владимир Путин во время своей работы на III Восточном экономическом форуме.

А вот внимание мальчишек притягивал противодиверсионный катер серии «Грачонок» – П-420 «Юнармеец Приморья». Он хоть и выглядит малышом на фоне «Совершенного», но прекрасно справляется со своими обязанностями по защите рейдов и мест базирования флота, вооружен гранатометом, крупнокалиберным пулеметом и зенитно-ракетным комплексом ближнего боя.

Неменьший интерес для зрителей представляли два трехмачтовых учебно-парусных судна – «Паллада» и «Надежда», которые почти 30 лет являются визитной карточкой нашего морского города. Оба парусника совершали кругосветные плавания, успешно участвовали в многочисленных регатах и стали этакими «плавающими учебными партами» для тысяч курсантов.

Неподалеку от них пришвартовались два новеньких прогулочных судна: катер Pacifico Adventure 72 и катамаран Pacifico Cruise 120.

Отдельно стоит отметить новейший танкер «Сахалин» повышенного ледового класса. Его в этом году достроили, смонтировали на нем оборудование и предъявили Российскому морскому регистру специалисты Дальзавода. Его задача – обеспечивать разными видами топлива отдаленные арктические и островные гарнизоны Восточного военного округа. А старейшее предприятие Владивостока доказало, что может не только эффективно ремонтировать флот, но и строить новые суда.

Завершало экспозицию гидрографическое судно «Виктор Фалеев», построенное «Восточной верфью» для нашего военно-морского флота. Судно такого класса еще называют «подводным разведчиком», поскольку многолучевой эхолот на борту позволяет получать объемное изображение рельефа дна в 3D-формате, а также изучать подводные и надводные просторы для поиска субмарин противника.

Не гордиться нельзя

– Проведение международного морского салона является знаковым событием для Владивостока и Тихоокеанского флота, – поделился мнением с корреспондентом «В» капитан судна-гидрографа Олег Стимковский. – Во-первых, россияне могут своими глазами увидеть, какой военный и гражданский флот у нас строится. У нас строят качественно, на воду спускают грозные корабли и высокотехнологичные суда, которые экономически рентабельны, экологически чисты и имеют множество других преимуществ перед зарубежными проектами. Таким нельзя не гордиться. А если представить, какие суда будет строить верфь «Звезда» – тот же ледокол-лидер, не имеющий аналогов в мире, и вовсе дух захватывает. Флот надо постоянно обновлять, моряки только приветствуют тот факт, что отечественная судостроительная отрасль с этим справляется.

Во-вторых, подобные мероприятия привлекают иностранных заказчиков, что дает дополнительную загрузку для наших верфей и предприятий обеспечения.

Хочу также отметить, что проведение салона приурочено к празднованию Дня ВМФ России. Андреевский флаг в последние годы вернулся во все моря и океаны. А вот соотечественники могут оценить великолепие и мощь нашего флота только в праздник один раз в году.

– Расскажите читателям «В», чем в море занимается подчиненный вам экипаж.

– Если просто и доступно, то наше гидрографическое судно производит картографирование морской акватории. Мы ищем подводные объекты, препятствия. С нашей помощью производится корректура карт-пособий, наносятся изменения на карту, ими потом пользуются все моряки. Кроме того, мы обеспечиваем навигационную безопасность – выставляем в акваториях буи и знаки по ограждению фарватеров. Доставляем снабжение, продовольствие и топливо на удаленные маяки. В этом году собираемся в экспедицию к острову Матуа на севере Курильской гряды, который таит в себе массу неизведанного еще со времен Второй мировой войны.

– Считается, что все географические открытия уже сделаны в прошлом. Вы тоже так думаете?

– Даже не сомневаюсь, что и в XXI веке возможны открытия. Мировой океан до конца не изведан. У нас еще много работы, и мы готовы к новым открытиям. А заодно будем обеспечивать безопасность плавания действующим и только строящимся кораблям военно-морского флота. Через два года, к следующему Морскому салону, только в составе ТОФ их станет гораздо больше.

Первые итоги

Первый Международный дальневосточный морской салон прошел с успехом, констатируют в администрации Приморья. Планируется, что мероприятие будет в дальнейшем проходить раз в два года. Об этом сообщил директор краевого департамента промышленности Алексей Пикалов на пресс-конференции 30 июля.

– Главной целью салона было обеспечение связей между компаниями-участниками, которые повлекут за собой новые контракты, – отметил он.

В рамках салона был заключен ряд соглашений. Так, ССК «Звезда» и ПАО «Уралмашзавод» заключили договор поставки двух мостовых кранов грузоподъемностью 320 тонн каждый. Они будут использоваться при сборке объемных секций и блоков носовой части, машинного отделения, а также грузовых помещений судов. Оснащение верфи современным крановым оборудованием позволит значительно расширить производственные мощности «Звезды», обеспечит здесь полный технологический цикл производства.

Также на МДМС подписано соглашение о продвижении и внедрении судовых лакокрасочных материалов между АО «Русские краски» (разрабатывает комплекс судовых красок в кооперации с Санкт-Петербургским технологическим институтом) и компанией «ДАЛЬЛАК». Данное соглашение направлено на реализацию программы импортозамещения в судостроении и судоремонте.

Прямая речь

Антон Кобяков, советник президента РФ:

– Ни одна страна в мире не обладает таким потенциалом в судостроительной отрасли, как Россия. Первый Морской салон во Владивостоке представил весь потенциал и возможности отечественного гражданского судостроения и судоремонта, судоходства и портовой инфраструктуры. Данное мероприятие буквально бросило якорь на Дальнем Востоке, что подтвердило большое количество проведенных встреч, переговоров и первые заключенные соглашения на полях МДМС-2018. Уверен, в будущем эксперты отрасли будут прибывать во Владивосток для участия в салоне на регулярной основе.

Автор: Николай КУТЕНКИХ