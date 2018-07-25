Укус комара ранит в самое сердце Как кровососущие насекомые заражают домашних питомцев смертельной болезнью

«Будьте осторожны. В Приморье очень неблагополучная ситуация по заболеваемости дирофиляриозом. Регулярно обрабатывайте собак от заражения сердечными паразитами. Профилактика этой болезни очень простая, а вот вылечить животное удается не всегда», – об этом меня предупредили в первые же дни пребывания во Владивостоке коллеги – владельцы собак.

Я вместе с двумя своими питомцами приехала из другого региона страны, где о подобной заразе и слыхом не слыхивали. Поэтому постаралась разобраться, есть ли серьезные основания у страшилок, которыми меня пугают.

– Мой Дон уже несколько лет страдает дирофиляриозом. И пока мы смогли только купировать заболевание, а избавиться от него до конца не получается, – подтвердила жительница Владивостока Ольга Воробьева, хозяйка симпатяги сеттера.

Она потратила на лечение своей собаки большую сумму. Обращалась к разным специалистам. Однако пока ветврачи сумели только облегчить недуг ее любимцу.

Жизнь будто останавливается…

Как рассказали корреспонденту «В» специалисты Владивостокской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, заражение дирофиляриозом происходит только через укус комара. Других способов подцепить эту заразу не существует.

Главный подводный камень здесь кроется в том, что заболевание очень долго не проявляется. С момента заражения до появления первых симптомов проходит несколько месяцев.

– Когда зараженное животное заболевает, оно постоянно испытывает боль, – объясняет ветврач Татьяна Садченко. – Организм вашего питомца дает сбой. Заболев дирофиляриозом, собаки становятся вялыми, малоподвижными, неадекватно реагируют на внешние раздражители. При этом выглядят истощенными, неохотно работают на дрессировочных площадках, не хотят играть, быстро устают после незначительных физических нагрузок. При легочно-сердечной форме дирофиляриоза в груди у собак отчетливо прослушиваются хрипы, свистящие звуки. Дыхание у таких животных учащенное, поверхностное. Если не начать своевременного лечения, то собака, вероятнее всего, умрет.

Распознать непросто

Дирофиляриоз у собак называют «тихим убийцей». Пока в течение нескольких месяцев личинка развивается во взрослый организм, вы не заметите у питомцев никаких признаков нездоровья. В это время паразиты поражают сердце, но порой проникают в легкие, в кровеносные сосуды, в подкожную клетчатку и даже в глаза собак.

Как подчеркивают специалисты, на начальных этапах заражения дирофиляриозом диагностировать его очень сложно. Симптомы схожи с симптомами заболеваний сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. Поэтому, чтобы выявить сердечные гельминты, необходимо комплексное обследование животного. В этом случае целесообразно проведение рентгенографического, ультразвукового исследований, иногда и электрокардиографии.

При первых характерных симптомах нездоровья питомца нужно обращаться за помощью в ветеринарную лечебницу. Лечение сердечных глистов у собак должно проводиться под строгим наблюдением квалифицированного специалиста. Терапия специфического характера направлена на приведение в норму общего состояния животного, а также на уничтожение личинок и взрослых паразитов. В начале заболевания лечение эффективно, на более поздних стадиях прогнозы могут быть неутешительными.

Проще предупредить

Избежать заражения сердечными гельминтами достаточно просто. Надо вовремя проводить профилактику от этого вида паразитов.

Профилактика дирофиляриоза основана на предотвращении укусов собаки комарами, а также на уничтожении заразных личинок, которые могут проникнуть в кровь при укусе насекомого. Для этого используют несколько видов препаратов: капли на холку или таблетки. Препараты используют один раз в месяц в течение всего периода активности комаров.

Собираясь на природу, необходимо дополнительно обрабатывать животное спреем от насекомых.

Справка «В»

Дирофилярии – тонкие длинные гельминты, похожие на спагетти. У собак дирофилярии могут достигать длины 25–30 см (даже страшно представить, что такие черви поселятся в сердце вашей собаки!).

Животное заражается при укусе комара – промежуточного хозяина личинок дирофилярий (микрофилярий). Сами комары заражаются личинками, укусив зараженных этим гельминтом кошек, собак и родственных им диких животных: лис, волков и т.п. Через семь месяцев личинка в организме животного вырастает во взрослого червя.

При сильной степени заражения дирофиляриозом в организме животного может находиться до 250 взрослых червей. При гибели взрослых дирофилярий может возникнуть сильнейшая интоксикация организма собаки. Это происходит из-за того, что, разлагаясь, паразиты выделяют большое количество токсинов, которые отравляют животное.

Признаки заражения собаки дирофиляриозом:

– расстройство желудка;

– тошнота, рвота;

– слабость, отказ от пищи;

– жажда, отеки лап;

– скопление жидкости в брюшной полости;

– одышка, изнуряющий кашель;

– изменение поведения;

– нарушение координации движения.

Автор: Наталья ГРЕЧИНА