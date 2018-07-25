Никто не хотел доносить Знакомые и близкие знали, за что его разыскивает полиция. Но сообщать о подозреваемом в убийстве не торопились

Их искали в Таиланде и России. Они прошли на парусной яхте мимо пограничников. Появились во Владивостоке. А потом исчезли. Подозреваемых в похищении и убийстве русских туристов разыскивали три года. Пока в Геленджике не произошло убийство…

Исчезновение бизнесмена из Владивостока Алексея Слабинского и его подруги Яны Стрижеус на острове Пхукет в Таиланде, случившееся в марте 2014 года, наделало много шума в Приморье. Выдавали сюжеты ТВ, писали статьи газеты. А пользователи соцсетей бурлили эмоциями и предположениями.

Напомним, что Слабинский и Стрижеус улетели на отдых в Таиланд в конце 2013 года. В первых числах марта 2014 года Алексей позвонил другу в Москву и попросил занять крупную сумму в валюте. То ли у него были проблемы с тайской полицией, то ли с бизнесом. Друг из сбивчивого рассказа Слабинского так и не понял, но деньги выслал. После чего молодые люди исчезли.

Через неделю Яна вышла на связь: позвонила сестре, сообщив, что ее похитили. А вскоре девушку нашли в номере отеля на Пхукете с порезами на руках и шее. Сначала местная полиция предположила, что Алексей и Яна замыслили аферу, чтобы вытянуть деньги из знакомых и близких. Но девушка рассказала, что ее друг убит. Тело Алексея нашли в джунглях.

Из Таиланда – на яхте в Россию

Стрижеус назвала имена двух похитителей, оба – наши соотечественники.

Один из них – бывший майор ТОФ Андрей Забродин (фамилия изменена. – Прим. авт.), 1971 года рождения, обокравший свою родную воинскую часть почти на 50 млн рублей и скрывавшийся от российского правосудия с 2005 года. По версии следствия, в Таиланд он прибыл по паспорту гражданина Украины, выданному на имя Олександра Бойчука. На Пхукете он познакомился с будущим подельником Александром Новичковым, который был старше его на 15 лет.

Тайская полиция тогда ничего сделать не смогла: преступники покинули Пхукет в неизвестном направлении.

У российских следственных органов возможность серьезно заниматься уголовным делом, возбужденным в отношении гражданина Забродина, появилась, по словам старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Приморскому краю Николая Чичаева, только когда Яна Стрижеус прибыла в Россию и дала показания.

– Допросы потерпевших, их знакомых в Таиланде начались сразу же, как только было возбуждено уголовное дело. Хотя это сделать было достаточно сложно, так как люди находились на территории другого государства. Когда тело Слабинского доставили в Россию, начался период экспертиз и ожидания, когда преступники будут пойманы, чтобы их можно было допросить, – говорит старший лейтенант юстиции Чичаев.

Забегая вперед, скажем, что Андрея Забродина задержали в Краснодарском крае за убийство молодой женщины в апреле 2017 года. Александр Новичков пока в бегах, но есть уверенность, что его скоро поймают. Кстати, как утверждала Стрижеус (и этой версии придерживается следствие) именно Новичков убил Слабинского на фоне личной неприязни.

Люди не хотели помогать полиции

Как станет известно позже, из Таиланда Забродин и Новичков бежали без документов на небольшой арендованной яхте, заплатив за нелегальный фрахт приличную сумму. За полтора месяца они преодолели сотни морских миль, беспрепятственно пересекли государственную границу РФ и в июне 2014 года высадились на острове Русском, растворившись среди соотечественников. Когда Забродина задержали, он с упоением рассказывал, как на яхту напали пираты, которые хотели получить выкуп, но получили достойный отпор. Так это или нет, проверить невозможно.

Во Владивостоке пути-дороги подельников разошлись. Где осел Новичков, неизвестно, этого не знает даже его сын. Забродин же на попутных автомашинах, на автобусах без проблем добрался до города Геленджика Краснодарского края. Здесь проживала его бывшая супруга, с которой он был в разводе с 2006 года, тем не менее у них сохранились дружеские отношения. Их связывали двое совместных детей.

За весь тысячекилометровый путь от Приморья до Краснодарского края у беглеца никто не попросил предъявить документы. Не интересовались его личностью даже дежурные в придорожных мотелях, где ему доводилось останавливаться. Паспорт ему заменяли деньги, которых у него было предостаточно. По данным следствия, Слабинский под угрозой физической расправы передал Забродину и Новичкову 100 тысяч долларов США, что по курсу Центробанка на 6 апреля 2014 года составляло 3608490 рублей.

– По нашей информации, во Владивостоке Забродину помогали знакомые, которые знали, что он находится в федеральном и международном розыске по подозрению в убийстве и похищении человека. Ориентировки на него были даже в Интернете. Тем не менее люди не шли на сотрудничество со следствием. Никто не пришел к нам и не сказал, что я видел подозреваемого или помог ему переехать в другое место. Правда, были граждане, заявлявшие, что видели Новичкова во Владивостоке, но нам этот след развить не удалось. Прежде всего потому, что нам до сих пор неизвестен полный круг его близких и знакомых. Новичков – человек коммуникабельный. Может залезть в душу любому, поэтому мы не знали, с кем он сегодня в доверительных отношениях, – рассказал Николай Чичаев.

Однажды Забродин среди белого дня заявился к своим бывшим владивостокским соседям, мол, приютите на пару дней. Граждане уже знали, что он в розыске, поэтому оторопели от такой наглости и на порог беглеца не пустили. Даже дверь ему не открыли. Но и в полицию не сообщили о его визите. В столице Приморья Забродин общался с бывшим сослуживцем, который также не сообщил в полицию об их встрече. Эти подробности выяснились, когда Забродина задержали.

В Геленджике Забродин прожил около трех лет. Чувствовал себя он достаточно комфортно. Хотя по-прежнему не имел документов, банковской карточки, персональной сим-карты. Для средств связи использовал разовые сим-карты, которые можно свободно купить на любом рынке. Жил на квартире, арендованной родственниками бывшей супруги.

Официального трудоустройства не имел: будучи человеком трудолюбивым и мастеровым, без работы не сидел, хотя и перебивался случайными заработками. Трудился качественно, без прогулов, заслужив себе хорошую репутацию. Поэтому чаще всего работал по рекомендации на ремонте дорогих квартир и строительстве коттеджей, где у него не требовали паспорт, зато платили приличную зарплату.

По его словам, все годы подпольной жизни ему ни разу не приходилось общаться с сотрудниками полиции, которые могли бы проверить у него документы. Более того, везунчик Забродин даже организовал мини-фирму по ремонту жилья. И теперь уже на него работали несколько человек.

Неизвестно, как долго продолжалось бы его нелегальное существование, если бы не дикий случай, поставивший крест на его безмятежной жизни.

Закончить дело во Владивостоке

Однажды бывшая теща попросила Забродина помочь ей повлиять на младшую дочь, употреблявшую наркотики. Мол, она связалась с мутной компанией и постоянно убегает из дома, а ты – мужчина, ты – сильный и сможешь ее уговорить отказаться от дурного влияния улицы и наркотиков. Забродин согласился. Но разговора по душам не получилось. Во время нравоучительной беседы родственница его оскорбила. Мужчина обозлился и ударил обидчицу. Девушка упала. Тогда он подушкой закрыл ее лицо и держал, пока родственница не перестала подавать признаков жизни.

По словам старшего лейтенанта Николая Чичаева, Забродин не был матерым уголовником, готовым пойти на убийство ради достижения своей корыстной цели. Гибель девушки-наркоманки – трагическое стечение обстоятельств. Забродина, как и всех мошенников и жуликов, интересовали только деньги. На допросах по убийству на Пхукете подозреваемый утверждал, что изначально у него и его подельника не было цели убивать парня. На похищение Слабинского он пошел, чтобы отжать валюту, которую хотел пустить на развитие собственного бизнеса в Таиланде. Но, когда выяснилось, что миллионы долларов, о которых рассказывал Слабинский, представляясь успешным брокером, – миф, злоумышленникам ничего не оставалось, как пойти на крайность, чтобы скрыть следы похищения и жестокого избиения Алексея. Логика их действий была проста: если похищенного оставить в живых, он сразу же обратится в тайскую полицию, после чего Новичкова неминуемо ждала бы тюрьма в Таиланде, а Забродина – возвращение на родину в наручниках, чего он тогда очень боялся.

– Расследование убийства Алексея Слабинского и похищения Яны Стрижеус растянулось на 22 месяца с перерывами. Изначально подозреваемый Забродин был в бегах, а потом под арестом в Краснодарском крае, где по нему также работали следователи. Поэтому длительное время не было понимания, кто в итоге будет заканчивать это дело – мы или следователи в Краснодарском крае. С юридической точки зрения ситуация была очень сложной. Но потом Москва определила, что оба дела должны расследовать во Владивостоке. Можно сказать, что наша часть этого уголовного дела была весомее: вся информация по Таиланду была у нас, и потерпевшие находились в Приморье. Забродина этапировали во Владивосток, и мы относительно спокойно закончили следствие, – рассказал Николай Чичаев.

На допросах во Владивостоке Забродин признался, что устал бегать от полиции, ему надоело бояться своей тени и вздрагивать от каждого стука в дверь. По его словам, он хотел, чтобы его проблема решилась как можно быстрее. Чтобы в его истории была поставлена точка.

Собственно, на этом этапе история бывшего майора ТОФ Андрея Забродина заканчивается. Впереди его ждет суд Советского района Владивостока, который определит его дальнейшую судьбу. Кстати, при других обстоятельствах, если бы он написал книгу о своих злоключениях, то наверняка это был бы бестселлер. Возможно, и напишет, ему теперь торопиться некуда…

Автор: Сергей КОЖИН