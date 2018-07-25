«Так я же с победой!» Прославленный подводник ТОФ обогатил историю флота не только подвигами, но и традициями

В российском военно-морском флоте трепетно чтут традиции, родившиеся еще в годы Великой Отечественной войны. И мало кто знает, что у истоков двух из них стоит офицер-тихоокеанец.

Например, если экипаж подводной лодки (ПЛ) побеждал в бою врага, то на входе в родную гавань он производил выстрелы из орудия, их количество соответствовало числу потопленных вражеских субмарин, наводных кораблей или транспортных судов. Но самая известная, пожалуй, традиция – это когда командиру вернувшейся из дальнего похода подлодки представитель командования вручал на подносе жареного поросенка.

Поросят к столу вернувшимся с длительной боевой службы морякам-подводникам и сейчас подают, только традицию распространили еще и на надводные корабли. А вот с выстрелами пришлось покончить, поскольку пушек на наших субмаринах давным-давно нет, осталась только память об их победных салютах.

Джигит, Герой Советского Союза

К обеим традициям причастен Магомет Гаджиев – подводник-ас родом с Кавказских гор (он аварец по национальности). Еще 10-летним мальчишкой он прибился на Каспии к военным морякам. После окончания в начале 1930-х Военно-морского училища имени Фрунзе и учебного отряда подводного плавания получил под командование лодку М-9 в составе ТОФ. В апреле 1936-го принял лучшую на тот момент Щ-117 («Макрель»), она базировалась в бухте Находка.

За службу на Тихоокеанском флоте Магомету Гаджиеву в 1935 году вручили орден Ленина – редкая была награда для мирного времени. Периодически тогда еще капитан 3-го ранга Гаджиев служил и во Владивостоке. В память об этом на стене здания на улице Экипажной, 18 висит мемориальная доска.

Перед началом Великой Отечественной он окончил Военно-морскую академию имени Ворошилова. Но в связи с тревожной предвоенной обстановкой на ТОФ не вернулся, его отправили на усиление среднего командного звена на Северный флот. Войну уже капитан 2-го ранга Гаджиев встретил в должности командира дивизиона подлодок бригады подплава.

Он принял участие в 12 боевых походах в Баренцевом и Норвежском морях в качестве командира или обеспечивающего ПЛ (старшего в походе). При его участии потоплено 10 боевых кораблей и транспортных судов противника. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями, именным холодным оружием.

Погиб Магомед Гаджиев 12 мая 1942 года на субмарине К-23: у берегов Норвегии лодку атаковал немецкий пикирующий бомбардировщик, одна из бомб попала в центральный отсек. Звание Героя Советского Союза посмертно присвоено 23 октября 1942-го.

Стрельба во славу русского оружия

– В конце сентября 1941 года подлодка из дивизиона Гаджиева входила в состав Краснознаменной ордена Ушакова бригады под командованием не менее прославленного героя войны капитана 1-го ранга Николая Виноградова (он также служил в составе ТОФ до и после войны, сейчас имя адмирала Виноградова носит большой противолодочный корабль ТОФ), – рассказывает военный историк, руководитель приморского поискового движения «Рокада» подполковник Юрий Сыромятников. – У комбрига была привычка каждую возвращавшуюся в базу подлодку встречать на катере еще в открытом море.

Во время очередной встречи Виноградов кричит: «Керим (прозвище Гаджиева среди сослуживцев), как сходил?»

«Нормально!» – отвечает тот. Комбриг, не дослушав доклад, разворачивает катер и следует к берегу. Ему вслед (точнее, вверх на правый борт) звучит выстрел холостым снарядом. Все, кто был на пирсе, аж присели. Виноградов в гневе возвращается к лодке и с матами на подчиненного: мол, ты что, ошалел?! А Гаджиев ему с улыбкой: «Так я же с победой! И стрелял во славу русского оружия!»

Оказалось, что в походе его лодка, уже израсходовавшая все торпеды и вооруженная только плавучими минами, выследила немецкий транспорт водоизмещением 6 тысяч тонн, всплыла и на предельном расстоянии поразила его градом фугасных снарядов из установленного перед рубкой 100-мм орудия. Фашисты отстреливались из крупнокалиберного пулемета, но из-за дальности пули не долетали. Впрочем, судно уже дымило и начало тонуть, немецкие моряки прыгали за борт. Тут на лодке, заметив приближавшийся вражеский гидросамолет, сыграли срочное погружение. Вовремя ушли под воду и стали маневрировать – посыпавшиеся бомбы особого вреда не принесли. Всему экипажу в честь этой победы на ужин выдали по 100 граммов вина.

Так дерзко на флоте еще никто не поступал. Обнаружив себя даже в подводном положении, тихоходные советские лодки типа «К» (моряки любовно называли их «Катюшами») становились отличной мишенью для вражеской авиации и миноносцев: все происходило в водах оккупированной фашистами Норвегии, контролируемых немцами. Потому и гибли «Катюши».

Но, как известно, победителей не судят. Идею отмечать свои победы салютом Гаджиеву предложил командир артиллерийской БЧ лейтенант Зармайр Арванов (впоследствии контр-адмирал). Выстрелы при возвращении домой, означающие победы, стали традицией. До тех пор, пока подлодки несли орудия на борту.

Компенсация за хлеб

А традиция с жареным поросенком родилась в Заполярье. Магомед Гаджиев и командир К-2 капитан 3-го ранга Василий Уткин получили срочный приказ выйти в море для встречи обнаруженного нашей авиаразведкой немецкого каравана и постановки мин. Но оказалось, что тыловая служба не загрузила на борт ПЛ хлеб. То есть две-три недели в автономном плавании подводники должны были провести даже без сухарей. А на причале в тот момент находился начальник продовольственной службы (береговой базы обеспечения) Семен Морденко. Офицеры высказали ему все, что о нем думали. И пообещали по возвращении начпрода поджарить.

Сходили в поход. Выставили мины на пути немецких и финских транспортов с кораблями сопровождения. Благополучно вернулись. На пирсе помимо обычных встречающих стоит весь личный состав береговой базы. И сам командующий Северным флотом вице-адмирал Арсений Головко (до войны служил на ТОФ, командовал Амурской флотилией). Головко говорит Гаджиеву и всему экипажу: «Спасибо за службу. Вот Морденко хочет загладить свою вину за то, что оставил вас без хлеба». И начпрод выносит на большом блюде жареного поросенка.

С той поры командиру каждой вернувшейся из боевого или учебно-боевого похода подлодки стали вручать такой аппетитный символ благодарности за службу.

Легенда флота

В Заполярье есть город Гаджиево, он назван в честь героического моряка: на Северном флоте его все любили и очень уважали. Сейчас это ЗАТО, здесь расположена военно-морская база России. Но и на Тихоокеанском флоте его не забывают. В военно-историческом музее ТОФ прославленному офицеру посвящен отдельный стенд. Сюда приводят молодых моряков и курсантов, чтобы будущие флотоводцы знали, чьи и какие именно традиции им предстоит перенимать.

Имя Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева стало легендой среди подводников. Многие наизусть помнят его слова: «Нигде нет такого равенства, какое существует на подводной лодке, где все или побеждают, или погибают».

Сегодня в составе Каспийской флотилии несет службу базовый тральщик «Магомед Гаджиев». Место приписки – дагестанский порт Каспийск. Молодые дагестанцы при призыве на срочную службу проходят конкурс, чтобы оказаться в его экипаже, настолько это почетно и престижно.

Автор: Николай КУТЕНКИХ