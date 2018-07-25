Летим на восток! 80 лет назад за перелет из Москвы в Приморье давали звание Героя Советского Союза

В этом году исполняется 80 лет не только Приморскому краю, такой же юбилей отмечает первый беспосадочный перелет из столицы в наш регион. Он выполнялся по личному приказу Сталина. И должен был стать символом мощи советской авиации накануне военного конфликта с Японией. А заодно открыл эру беспосадочных полетов между Москвой и Владивостоком.

Промахнулись на полтысячи километров

Рано утром (в 8 часов 36 минут) 27 июня 1938 года с подмосковного аэродрома «Щелково» взмыл в небо двухмоторный самолет ЦКБ-30 «Москва» и взял курс на восток. Экипаж состоял из летчика-испытателя Владимира Коккинаки и штурмана Александра Бряндинского.

Самолет ЦКБ-30 носил также серийное имя ДБ-3. ДБ – это дальний бомбардировщик. Многих удивит тот факт, что в первый хоть и испытательный, но исторический полет отправился военный самолет. Но другого выхода не было.

Вместо бомбовой загрузки на ДБ конструктора Сергея Ильюшина установили дополнительные топливные баки. И все равно керосина не хватило. Вместо планируемого Владивостока самолет вынужденно приземлился на военном аэродроме Спасска-Дальнего.

Тому были особые причины. Как сообщает персональный исторический сайт прославленного пилота Владимира Коккинаки, экипажу «Москвы» удалось установить мировой рекорд, но не расстояния (они преодолели 7580 км – 6850 км по прямой), а скорости полета для такого типа самолетов. Летчики провели в воздухе 24 часа 36 минут (от усталости и бессонницы они спасались редкими глотками кофе из термосов и тонизирующими таблетками) и сумели проложить для гражданской авиации кратчайший путь от столицы до Приморья. Для сравнения: в предвоенные годы пассажирские самолеты преодолевали расстояние между Москвой и Владивостоком за 3–5 суток, делая длительные остановки в крупных городах через каждые 1–2 тысячи километров.

Но главные трудности заключались в другом. Экипаж летел без навигационных карт и в сложной погодной обстановке. Неблагоприятные метеорологические условия требовали постоянного внимания, из-за грозовых фронтов приходилось то спускаться до самых верхушек деревьев, то взмывать в высоту за облака. Путь пролегал над бескрайними и безлюдными северными горно-таежными просторами. Из-за незнания маршрута пилоты долетели до Татарского пролива. Там развернулись и над Амуром пролетели до Хабаровска, откуда уже взяли курс на Владивосток. Таким образом, им пришлось преодолеть над Хабаровским краем по полтысячи километров в каждую сторону. Поэтому керосина до нашего города уже не хватило.

Самолет вынужденно приземлился в Спасске-Дальнем. Туда незамедлительно примчался командующий Дальневосточной армией, первый красный маршал Василий Блюхер (вскоре он был расстрелян как японский шпион). Летчики затем слетали во Владивосток и Комсомольск-на-Амуре, где их триумфально встречали местные жители. Спустя две недели Коккинаки и Бряндинский так же, без посадок, по кратчайшей прямой вернулись из Хабаровска в Москву. В столице они сразу же стали народными героями.

Указом Президиума Верховного Совета от 17 июля 1938 года «За геройский подвиг, за мужество и мастерство» Владимиру Коккинаки и Александру Бряндинскому были присвоены звания Героев Советского Союза и вручены ордена Ленина. Затем приказом наркома обороны Ворошилова обоим присвоили внеочередные звания комбригов.

В августе 1938-го по маршруту Коккинаки и Бряндинского летчик Михаил Тютяев на почтовом самолете, переделанном из скоростного бомбардировщика, сумел преодолеть расстояние от Москвы до Владивостока и вернуться обратно в столицу всего за 50 часов 40 минут. Все это позволило руководству СССР принять решение об организации пассажирской авиалинии Москва – Владивосток с одной посадкой в Иркутске. В планах значился 1941 или 1942 год. Помешала война.

Женщинам рекорды тоже подвластны

В конце 1930-х в мире происходил бум авиационных рекордов. Лидерами в пилотировании считались США, Франция, Германия и СССР.

В Государственном архиве РФ собраны и открыты для широкого доступа все материалы по установлению нового женского мирового рекорда дальности полета. В сентябре 1938 года его установил экипаж в составе командира Валентины Гризодубовой, второго пилота Полины Осипенко, штурмана и радиста Марины Расковой, которая по совместительству была еще и старшим лейтенантом госбезопасности.

Незадолго до этого французская летчица Андре Дюпейрон на тяжелом самолете пролетела без посадок 4360 км. Ей рукоплескал весь мир. В Кремле решили этот показатель переплюнуть сразу в полтора раза. Для установления рекорда подобрали летчиц, специально переоборудовали бомбардировщик ДБ-2 и дали ему название «Родина». У девушек был пример мужчин-коллег.

Взлетали тоже с щелковского аэродрома. В воздухе провели более 26 часов. И тоже практически без сна. Приходилось постоянно менять эшелон, поскольку на большой высоте крылья самолета покрывались льдом. Над Уралом отказала радиосвязь, отсырели основные и запасные батареи. Каким-то образом в люк вытянуло полетные карты, за которые отвечала Марина Раскова.

Неудивительно, что в такой ситуации экипаж точно так же промахнулся мимо цели. Вместо Хабаровска летчицы улетели в район Шантарских островов. Лишь над Охотским морем сориентировались и повернули обратно. А тут уже и топливо подошло к концу. Даже до Комсомольска недотянули. Валентина Гризодубова присмотрела место для посадки в районе Амуро-Амгунского междуречья.

Перед заходом на посадку командир приказала покинуть самолет Марине Расковой, поскольку кабина штурмана находилась в нижней передней части фюзеляжа и при вынужденной посадке могла получить повреждения. Марина выпрыгнула с парашютом с высоты 2300 метров, прихватив с собой лишь охотничий нож, револьвер, коробку арктических спичек и две плитки шоколада. Мешок с продуктами брать не стала. Десять суток она блуждала по тайге в поиске подруг. Питалась рябиной и растягивала шоколад. К «Родине» вышла благодаря услышанным выстрелам.

А самолет удачно сел на болотистую поверхность между поселками Дуки и Керби (после гибели в мае 1939-го Полины Осипенко Керби назовут ее именем).

Поиски на просторах от Забайкалья до Тихого океана велись с 25 сентября. Десятки самолетов и сотни пеших групп искали «Родину» по предполагаемому маршруту. Радист из крохотной деревни Дуки сообщил, что накануне большой серебристый самолет пролетел курсом на прииск Керби…

Днем 3 октября пилот гидросамолета Михаил Сахаров обнаружил с высоты конструкцию в грязи и снегу, похожую на самолет. Резко снизился и заметил возле него людей, раскладывавших парашют. В штабе поисковой операции в Хабаровске ему первоначально не поверили, но других зацепок не было. Позже за обнаружение пропавшей «Родины» гражданского летчика Михаила Сахарова наградили боевым орденом Красной Звезды.

На следующее утро девушкам сбросили с парашютом посылку с резиновыми сапогами, термос с горячим какао, шоколадом и картой района. Еще через сутки к ним спрыгнули разведчики, летные техники для демонтажа приборов самолета и военврач. А к вечеру эвенк-проводник вывел к «Родине» поисковый отряд.

Марина Раскова подошла к лагерю 5 октября. На следующий день весь отряд двинулся в сторону реки Амгунь. Почти сутки продирались через тайгу, затем еще столько же на лодках спускались к Амуру. Оттуда на боевом катере «Дальневосточник» добрались до Комсомольска-на-Амуре.

Необходимо сказать, что спасательной операцией в Комсомольске руководил лично первый секретарь горкома ВКП(б) Николай Пегов. Кремль отметил его профессионализм и в следующем году отправил во Владивосток – руководить недавно созданным Приморским краем.

В общем, опять вышло так, что все герои, а девушки еще и с золотыми медами Героев Советского Союза и с орденами Ленина. За рубежом обновить этот рекорд больше никто не пытался – решили не связываться «с этими русскими».

А трагедию засекретили…

Но не все было так гладко. Ход спасательной операции пришлось засекретить на десятилетия. Все дело в том, что в том поиске в небе столкнулись два самолета, погибло много людей. В их числе оказался и штурман предыдущего рекордного полета Александр Бряндинский. По воспоминаниям очевидцев, именно он стал причиной крушения. К тому времени его уже назначили главным штурманом Военно-воздушных сил СССР.

…На рассвете 4 октября, когда «Родина» уже была обнаружена, из Хабаровска в Комсомольск на поиск штурмана Расковой вылетели тяжелые бомбардировщики ТБ-3РН и ТБ-3. После дозаправки они взяли курс на тайгу. В первой машине летели командующий воздушными силами на Дальнем Востоке комдив Яков Сорокин и основная группа десантников, которые должны были выпрыгнуть на болоте, во второй с парашютистами летел командир 202-й авиабригады комбриг Иван Еременко. На его глазах и разыгралась трагедия.

На подлете к месту посадки «Родины» бомбардировщиков догнал самолет «Дуглас». Транспортным самолетом американского производства управлял Александр Бряндинский, флаг-штурман ВВС СССР, Герой Советского Союза, комбриг. Пилот «Дугласа», наверное, решил справа обойти ТБ-3РН, который неспешно полз на 500-метровой высоте (по другой версии – не заметил его на фоне тайги из-за зеленой раскраски бомбардировщика). Но летчик ошибся в расчетах. Неожиданно «Дуглас» ударил крылом в хвостовую часть, а затем в правое крыло бомбардировщика. Сам тут же начал падать. После удара огромный ТБ-3РН пошел вверх, сделал половину петли, потом опустил нос и в перевернутом положении врезался в землю. В момент, когда бомбардировщик перевернулся в воздухе, от него отделились два спасателя и два летчика, над которыми почти сразу же раскрылись парашюты. Герой Гражданской войны и Хасана комдив Яков Сорокин погиб вместе с другими оставшимися на борту 11 членами экипажа бомбардировщика.

Из «Дугласа» спастись не удалось никому. Вместе с комбригом Бряндинским погибли три члена экипажа и журналист. Кстати, командование ВВС страны вообще запретило Бряндинскому участвовать в той поисковой операции.

С места трагедии на Большую землю вынесли останки только двух прославленных летчиков, их похоронили в Комсомольске. Тела остальных оставили на земле возле обломков. Совершенно случайно через год на них наткнулся один из местных охотников. Он их собрал и похоронил в братской могиле. Вернувшись в родное село, сообщил местным властям. Незамедлительно прибыли сотрудники НКВД и арестовали охотника. Судили как японского шпиона. По 58-й статье УК он получил 15 лет лагерей…

Летом 1968 года жители поселка Дуки вновь обнаружили место столкновения самолетов. Нашлись также некоторые вещи погибших и человеческие кости. Их собрали и похоронили возле дукинской школы. Над братской могилой возвели деревянный обелиск, который сгорел в 1976 году во время пожара в поселке.

В 1990-м из тайги в Комсомольск вывезли хорошо сохранившийся хвост «Дугласа». После реставрации он стал основой памятника, который установили на улице Кирова возле дома № 49, в котором осенью 1938 года останавливались летчицы-рекордсменки.

Судьбы героев

Судьбы участников этих поразительных событий сложились по-разному. В авиационных катастрофах погибли второй пилот «Родины» Полина Осипенко (11 мая 1939 года) и штурман Марина Раскова (4 января 1943-го). Обеих похоронили на Красной площади, в Кремлевской стене.

Летчика Михаила Сахарова в 1942 году сбили немцы, когда он на тихоходном самолете доставлял боеприпасы партизанам. Сидел в концлагере, шесть раз бежал и каждый раз его ловили. После освобождения советскими войсками попал в ГУЛАГ. Оттуда его вытащила Валентина Гризодубова, для чего даже поскандалила с всесильным Берией. Помогло личное вмешательство Сталина.

Владимир Коккинаки в апреле 1939 года на самолете ЦКБ-30 совершил первый беспосадочный перелет из Москвы в Северную Америку. 2 января 1963 года экипаж под его командованием совершил первый испытательный полет на лайнере Ил-62. Всего прославленный летчик установил 22 мировых рекорда. Почетный президент Международной авиационной федерации дважды Герой Советского Союза, генерал-майор Коккинаки скончался в 1985 году.

Полковник Валентина Гризодубова в Великую Отечественную войну командовала женским авиаполком. В мирное время трудилась в научных институтах, занималась общественной работой, став еще и Героем Социалистического Труда. Умерла в столице в 1993 году.

Кстати

В операции по поиску экипажа самолета «Родина» не обошлось и без удивительных эксцессов. Оставшийся неизвестным (для истории) летчик учебного самолета У-2 Комсомольского авиазавода 5 октября 1938 года самостоятельно нашел потерявшихся летчиц, ухитрился сесть на болотный пятачок рядом с «Родиной» и вручил девушкам цветы и шампанское. Самолет У-2 улетел на родной аэродром зимой, когда застыло болото. Этот пример дал шанс вызволить и саму «Родину». Рассказ об этом помещен на сайте Российского музея истории авиации.

Автор: Николай КУТЕНКИХ