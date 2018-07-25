Пусть меркантильный век, но чистые сердца Если кто-то перестал верить в доброту, романтику и человечность, читатели «В» докажут вам, что все это существует

Газета «Владивосток» регулярно получает обратную связь от читателей: бумажные и электронные письма, звонки. Есть и те, кто приходит в редакцию лично. Жители приморской столицы и всего края активно отзываются на наши материалы, да и сами рассказывают нам прекрасные истории, которыми очень хочется поделиться. В этом выпуске традиционного обзора читательских писем – самые яркие, интересные и добрые послания.

Отзывчивость – явление будничное

Это письмо пришло на электронную почту редакции. Его автор, Леонид Терентьев, уверяет, что история, приключившаяся с ним недавно, пример того, что доброта и отзывчивость в людях – явление не уникальное, а будничное.

«Здравствуйте, уважаемые сотрудники газеты «Владивосток», – пишет Леонид Васильевич. – 16 июля 2018 года я со своим другом детства поехал на станцию Надеждинскую, чтобы посмотреть, какой стала его бывшая дача в кооперативе «Морской» у нового хозяина.

Честно говоря, день для поездки мы выбрали неудачно. Стояла дикая жара под 30 градусов, ни дуновения ветерка, и мы, обливаясь потом, бродили по тихим и пустым улочкам дачного поселка. Посмотрев все, что планировали, мы, учитывая наш возраст (а нам обоим по 80 лет), поползли назад к трассе в надежде поймать машину и добраться до электрички. Нам повезло: по главной улице садового кооператива в сторону трассы ехала легковая машина, и шофер согласился подбросить нас до станции.

Десять минут пути за разговором промчались мгновенно, и вот мы уже в Надеждинском. Взять плату за дорогу шофер категорически отказался, и мы, искренне поблагодарив его, расстались.

Когда билеты на электричку были куплены, я вдруг понял, что у меня в руках нет сумки, в которой были паспорт, сберегательная книжка со всеми моими накоплениями, несколько тысяч рублей и прочее. Я забыл сумку в машине.

Бросились назад на площадь, но машина уже уехала. Моему расстройству не было предела. Но мой друг, мудрый человек, успокаивал меня и твердо заявил, что, судя по поведению водителя, это порядочный человек, и, имея на руках мой паспорт с адресом, он обязательно в ближайшее время вернет сумку.

Как же приятно я удивился, когда в тот же вечер, открыв дверь на звонок, увидел уже знакомого шофера с моей сумкой в руках! Пригласил его войти, буквально рассыпаясь в благодарностях. Мы познакомились. Этим замечательным человеком оказался Олег Викторович Спиров. Как и в первый раз, он категорически отказался от денег и заявил, что никакого подарка за свой поступок ни сейчас, ни позже не примет. Какие-то деньги я ему все-таки в карман сунул. Мы попрощались, и Олег уехал. Каково же было мое удивление, когда я вновь увидел свои деньги рядом с сумкой!

Безусловно, я рад, что такие важные для меня документы не пропали и так быстро нашлись. Но главное, я очень рад, что в наше, увы, меркантильное время встречаются такие люди! И мне очень хочется хоть каким-нибудь образом отблагодарить этого человека. Мой друг Геннадий Воронин предложил мне поблагодарить Олега Викторовича через статью в вашей газете, которую я затем ему вручу. Поэтому я убедительно прошу вас поставить этот материал в какой-нибудь из ближайших номеров».

Уважаемый Леонид Васильевич, к вашему письму нечего добавить. Мы с удовольствием приводим его на страницах газеты. Теперь ваш черед исполнять обещанное – передать газету Олегу Спирову.

Розовый куст прощения

А жительница Первореченского района Юлия Гусинская, приславшая нам обычное, бумажное письмо, словно дополняет предыдущее послание. Она убеждена, что в наше прагматичное время романтика в душах людей по-прежнему жива.

«Уверена, не раз вы читали на асфальте во дворах жилых домов написанные огромными буквами белой краской послания: «Люблю…», «Поздравляю…», «Желаю…», – пишет Юлия Леонтьевна. – Это стало типичным явлением в жизни горожан. И мне хочется рассказать одну трогательную историю, случившуюся в нашем дворе.

Однажды на площадке рядом с нашим домом на улице Ильичева появилась надпись. Правда, необычная, отличная от других: «Прости. Я так больше делать не буду». Ее, кажется, можно было прочитать с высоты птичьего полета – такими большими буквами она была выполнена. По ней ходили люди, ее поливал дождик и обжигало солнце, дворники сметали с нее мусор, но она сохранялась долгое время и, наверное, выполняла свое предназначение. Но самое удивительное в том, что это простое дворовое событие имело продолжение, необычное и загадочное.

Это случилось поздно ночью летом. Я проснулась от необычных для этого времени звуков – будто копали землю. Вышла на балкон. Еле заметная в темноте фигура трудилась на пригорке рядом с домом. Человек копал землю, что-то выносил из стоявшей рядом машины, слышался звук льющейся воды.

– Вы что, клад ищете? – спросила я.

– Да, клад.

– Может быть, помочь?

– Сам справлюсь, – отвечал мне молодой мужской голос.

Посчитав бессмысленным продолжение диалога, я улеглась спать. А утром прохожие и жители дома любовались высаженным за ночь большим кустом прекрасных роз.

Может быть, их с радостью приняла та, которой они были предназначены. А может, кто-то из чужих людей, проходя мимо, унес с собой эту неожиданно появившуюся розовую красоту. В общем, куст исчез.

Но молодой человек, который таким необычным образом попросил прощения у любимой, появился перед нашим домом и в следующую ночь. Подъехала машина. Стук инструментов, звуки пересыпающейся земли и льющейся воды… Он, наверное, видел меня, снова вышедшую на балкон, но спокойно, молча продолжил задуманное дело. Я тоже не задавала ему больше вопросов.

Утром на том же месте красовался новый розовый куст, а рядом – еще и мелкие голубенькие цветочки.

Несколько лет прошло с тех пор, а меня не покидает чувство причастности к удивительному событию, которому я была свидетелем. Как хотелось мне увидеть того молодого человека, романтичного, трепетного, любящего, пытающегося таким способом заслужить прощение любимой. Кто она, эта любимая? Простила ли она молодого человека, любящего ее так трогательно и нежно? Увы, мне это неизвестно…

Мы часто сетуем: «Вот в прошлом веке, вот раньше…» А оказывается, и в наше прагматичное время живут романтики, способные на поступки…»

Желаем процветания!

География газеты «Владивосток» не ограничивается приморской столицей. Нам пишут из Большого Камня, Находки, Уссурийска, из разных сел и деревень. Вот это письмо, например, пришло от жителя Артема по имени Василий. Автору 26 лет. Стаж читателя газеты – 18 лет.

«Наша семья постоянно выписывает вашу газету с 1989 года. Тогда она называлась «Вечерний Владивосток», – пишет Василий. – Я вашу газету начал читать с 8 лет. Мне она очень нравится: читаю от начала до конца и всегда с нетерпением жду свежего номера. Мне очень нравятся рубрики «Чести достойны», «Парк культуры», «Наши люди», «Исторический клуб», «Мегаполис», «Вернисаж» от фотокора Алексея Воронина. А маме очень нравится ваша рубрика «Усадьба» от Надежды Бражиной. Мы живем в частном доме, мама занимается огородом, благодаря этой рубрике мы узнаем о новых сортах плодовоовощных культур.

Уважаемая редакция, от всей души благодарю весь ваш коллектив! Спасибо вам огромное за такую интересную газету. Желаю вам процветания, увеличения тиражей и как можно больше подписчиков. Всему вашему коллективу здоровья, счастья и всего самого наилучшего.

Отдельный поклон вам за статью в рубрике «Чести достойны» от 21.03.2018 года «Русские в океане», так как флот – это моя любимая тема. Так получилось, что в 1996-м я стал инвалидом 2-й группы после автоаварии. С самого детства я хотел ходить в моря, но по указанной причине не сложилось.

Живу я в Артеме, но каждую неделю приезжаю во Владивосток на набережную Спортивной гавани. Если погода позволяет, еду на остров Русский, на Университетскую набережную, любуюсь кораблями и открытым морем. Мне очень приятно приезжать в ваш город, смотреть, как он преображается, меняется в лучшую сторону. Передайте огромное спасибо Игорю Сергеевичу Пушкареву за такие красивые набережные, парки, скверы. Я до сих пор в шоке от того, что его арестовали. Ведь его просто подставили. Столько, сколько сделал он для Владивостока, еще ни один мэр не сделал. До 2008 года, пока он не занял свой пост, в городе даже прогуляться было негде.

Спасибо вам еще раз за интересную газету, за творческих людей, о которых вы пишете. Продолжайте в том же духе, а мы с мамой, со своей стороны, всегда будем выписывать вашу газету.

У меня также есть предложение. В 2019 году «Владивостоку» исполняется 30 лет. Если будет возможность, сделайте рубрику, в которой бы рассказывалось, о чем писала газета за эти три десятка лет, какие события происходили в те времена, чем жил город. Заранее поздравляю вас с юбилеем».

Уважаемый Василий, от всей нашей редакции большое вам спасибо за это письмо. Такие послания вселяют в нас силу и уверенность в том, что трудимся не зря. Что касается предстоящего юбилея, то, конечно, мы придумаем новые акции, в том числе постараемся в какой-то форме вспомнить самые яркие и резонансные материалы прошлых десятилетий. Но на этом, будьте уверены, не остановимся и постараемся сделать 30-летие «Владивостока» максимально интересным для читателя.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ