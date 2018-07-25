Сельские старосты станут полпредами односельчан Проект закона, дающего официальный статус сельским старостам, внесен на рассмотрение Законодательного собрания Приморского края. Новый представительский институт появится в населенных пунктах, где отсутствуют органы местного самоуправления.

Вопрос о закреплении статуса и полномочий сельских старост в законе обсуждался еще в мае 2017 года на заседании ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края». Позже департаментом внутренней политики была проведена работа по определению позиции муниципалитетов о необходимости создания подобного института. Свои предложения представили 34 муниципальных образования, 31 из них поддержало принятие законопроекта, признав его актуальность.

Согласно законопроекту сельским старостой считается лицо, назначаемое для организации взаимодействия органов местного самоуправления (ОМСУ) и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в данном населенном пункте, расположенном в поселении, городском округе или на межселенной территории.

Путь назначения старосты довольно тернист. Сначала должен состояться сельский сход, на котором будет проведен отбор кандидатов. Кандидатом может стать либо самовыдвиженец, либо выдвиженец от жителей села (за его выдвижение должны проголосовать не менее десяти сельчан), либо выдвиженец от представительного органа муниципалитета, на территории которого расположено село.

Голосовать на сходе могут только жители села, обладающие активным избирательным правом. Кандидатура, которую одобрит сельский сход, поступает на рассмотрение в представительный орган муниципального образования, в состав которого входит село. Далее принимается решение о назначении (или неназначении) кандидата сельским старостой.

Законопроектом оговаривается, что старостой не может быть назначено лицо, замещающее государственную должность, признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным, а также имеющее непогашенную или неснятую судимость. Также староста не может состоять в трудовых отношениях с ОМСУ.

Срок полномочий старосты устанавливается уставом муниципального образования. Он не может быть меньше двух и больше пяти лет.

Что касается полномочий старосты, то они ограничены пятью пунктами: это взаимодействие с ОМСУ, взаимодействие с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан (информирование и доведение до жителей села информации, полученной от ОМСУ), содействие ОМСУ в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. И последний пункт – ежегодный отчет о проделанной работе.

Также староста обладает правом обращаться в местную администрацию, направлять обращения и предложения, которые ОМСУ должны рассматривать в обязательном порядке.

Как отмечается в финансово‑экономическом обосновании к законопроекту, он не потребует дополнительных финансовых затрат со стороны бюджета края. Старостам по законопроекту будет выдан официальный документ – удостоверение сельского старосты. О каком‑либо материальном поощрении старост за исполнение полномочий в законопроекте прямо не сказано (очевидно, данный пункт отдается на откуп ОМСУ).

Список назначенных старост будет размещаться на сайтах муниципальных образований, в которые входят подведомственные села.

Законопроект планируется к рассмотрению в первом чтении на ближайшей сессии краевого парламента.

Автор: Евгений СИДОРОВ