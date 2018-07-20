Узбекские программисты берут ДВ-гектар и становятся фермерами Почти 600 человек стали участниками программы переселения в Приморье с начала года. Среди переселенцев – граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении, Казахстана. На социальную адаптацию бывших соотечественников в этом году в краевом бюджете запланировано 5,5 млн рублей, сообщает primorsky.ru.

О том, как работает госпрограмма в Приморье, шла речь на выездном заседании межведомственной комиссии по содействию переселению соотечественников из-за рубежа, прошедшем в Уссурийске. Своим положительным опытом участия в программе поделились две семьи переселенцев, живущие в этом городе.

Семья инженера-программиста из Узбекистана Фаруха Усманкулова получила гражданство России в 2016 году. Сегодня Фарух – предприниматель, оформил крестьянско-фермерское хозяйство на дальневосточном гектаре. Жена Ольга после декретного отпуска вышла на работу в городскую больницу.

Для семьи Алексея Ли и Анастасии Ким 17 июля 2018 года стало, что называется, судьбообразующим: в этот день они получили паспорта граждан Российской Федерации. «Мы очень счастливы. Готовы привезти из Узбекистана в Приморье родителей, – заявила Анастасия. – На опыте нашей семьи смею заверить, что программа по переселению действительно объединяет людей».

Как рассказала директор департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева, в этом году в программе расширен список территорий вселения. Теперь для постоянного места жительства переселенцы могут выбрать также Кавалеровский и Дальнереченский районы, а всего готовы принимать соотечественников 28 муниципальных образований.

По словам главы ведомства, общий объем финансирования программы в этом году составляет почти 5,5 млн рублей. Это средства, предусмотренные на быструю адаптацию семей переселенцев. Но в основном они расходуются на помощь в решении квартирного вопроса. В этом году планируется принять в Приморье более 1,5 тысячи соотечественников.

Справка «В»

По данным департамента, большинство переселенцев представляют экономически активные слои населения. Более 43 % – граждане в возрасте от 30 до 45 лет, почти 45 % составляет молодежь. Более 25 % участников программы имеют высшее либо неоконченное высшее образование, почти 50 % – среднее профессиональное.

Чуть более 76 % – в трудоспособном возрасте. Более 70 % из них уже трудоустроено. Есть и те, кто занялся предпринимательством. Трудятся переселенцы в сфере обслуживания, оптовой и розничной торговли, строительства, на транспорте, в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, в медицине и образовании.

Автор: Отдел новостей «В»