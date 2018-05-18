Акула избавилась от толстой подруги Рыбы-прилипалы из Приморского океанариума пошли против природы и не цепляются к крупным рыбам. Обычно в естественной среде представители этого семейства с помощью присоски цепляются к крупным рыбам и черепахам, что повышает их маневренность и упрощает добычу пищи.

В океанариуме прилипалы живут в двух аквариумах: «Тропическом тоннеле» и «Океанской бездне». Поначалу в «бездне» они пытались прицепиться к скатам, но довольно быстро отказались от этой затеи и облюбовали совершенно другие поверхности – трубу, подающую воду в аквариум, а также наклонную стену рядом с водостоком. Специалисты допускают, что прилипалы могли перепутать пологую поверхность с большой рыбой, а еды в аквариуме достаточно и без покровителей.



Только одна из них, жительница «Тропического тоннеля», не отступает от задуманных природой правил: вначале она выбрала в покровительницы одну из акул и несколько месяцев каталась, прицепившись к акульему животу. Но затем хорошо прибавила в весе, и акула, по-видимому, сбросила ее. Почти месяц прилипала плавала одна, доедая корм за соседями. Ихтиологи предполагали, что она найдет себе новое транспортное средство, как только акулы подрастут. И действительно, на днях рыба-прилипала нашла себе новую подружку. Они почти все время держатся вместе, лишь во время кормления акул можно увидеть, как нахлебница на несколько минут отлипает, чтобы собрать объедки, а после вновь прикрепляется к хозяйке и с комфортом следует дальше.

Справка «В»

Прилипаловые, или прилипалы. Семейство лучеперых рыб отряда окунеобразных. Известны восемь видов. Распространены в тропических и субтропических морях, также встречаются на юге Приморья. Новорожденные мальки не имеют присосок, они появляются, когда молодь подрастет до одного сантиметра. Поначалу прилипалы плавают самостоятельно, а достигнув длины 4–8 см, начинают искать хозяина. Маленькие прилипалы прикрепляются к некрупным видам рыб, позже меняя их на более габаритных.

Автор: Мария КОВАЛЕВА