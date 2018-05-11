Повод для гордости и размышлений «Больше никогда», – говорят своими картинами участники выставки «Великая Победа»

На выставке «Великая Победа», что открылась в Приморском отделении Союза художников, много масштабных полотен (самое большое – пятиметровый диптих Олега Подскочина «Битва»), много серых, темно-красных, коричневых оттенков… Здесь нет безоблачной ура-патриотической атмосферы, здесь царит иное настроение: строгой гордости и светлой радости, той самой, что со слезами на глазах. На выставке собраны работы, на которых война, Победа не просто фиксируются, но осмысляются, заставляют задуматься.

– История этой выставки началась давно, еще в 2001 году, – рассказывает председатель Союза художников Илья Бутусов. – Тогда художники Сергей Дробноход и Олег Подскочин провели в галерее «Арка» выставку «Когда мы возвратимся домой», и их работы, посвященные Великой Отечественной, показывали события тех лет с иных (возможно, не совсем привычных), непафосных ракурсов.



И вот когда в 2015 году Союз художников решил объединить творческие силы художников в теме Великой Победы и сделать выставку в палатках именно 9 Мая, мы вспомнили о той концепции, которую предложили Олег и Сергей. В экспозицию в палатках «Краски Победы» были включены сюжетно-тематические полотна, часть которых была специально создана художниками Владивостока, Уссурийска, Сахалина, Санкт-Петербурга, Магадана, Красноярска к 70-летию этой великой даты. Художники прибегли к широкоформатному высказыванию, чтобы выразить весь спектр ассоциаций и эмоций, связанных с войной.



Но проект «Краски Победы», хоть он и был невероятно успешен, работал всего один день, 9 Мая 2015 года. А работы там были собраны, на наш взгляд, очень удачные. Поэтому три года спустя мы решили показать их зрителю в рамках новой выставки – «Великая Победа». Здесь более 30 участников, основная часть работ из 2015-го, но не вся. К примеру, мой триптих «Пехота» сегодня находится в музее Хабаровска, несколько работ других художников также куплены музеями нашей страны и зарубежными. Поэтому мы дополнили экспозицию, оставив ту же концепцию: память и гордость.



По залам «Великой Победы» следует ходить неспешно, вдумчиво разглядывая работы, отобранные для показа. Даже интересно, сколько здесь работ аллегорического толка – от «Бешеных псов» Валерия Шапранова и «Тихоокеанской твердыни» Юрия Аксенова до «Больше никогда» Евгении Ефремовой и «Взявшие меч мечом и погибнут» Василия Галактионова. Показательно, что выставка объединила и молодых художников, и зрелых, и мэтров. Вот «Осень войны» Евгения Пихтовникова – суровые противотанковые ежи в дождливом подмосковном городке: церквушка, женская фигурка, гнущаяся под сильным ветром, – все замерло в ожидании неотвратимого ужаса.



А вот портреты ветеранов полны спокойного достоинства, в эти лица можно вглядываться долго. Почти что лубочная картина Виктора Серова «Синий платочек» – Клавдия Шульженко в составе концертной фронтовой бригады. «Возвращение с Победой» Владимира Снытко – очень эмоциональная, экспрессивная картина, наполненная живыми чувствами. Очень разные полотна, каждое передает те мысли и эмоции, которые вдохновляли художников во время работы.



– Я был ребенком во время войны, но помню это страшное время, – говорит Владимир Снытко. – И нам сегодня нельзя забывать тех молодых людей, которые ушли на фронт и ценой своей жизни принесли нам Победу.



В работе я отразил свои воспоминания о том, как фронтовики возвращались домой. Мне было важно в этой картине точно выписать руки солдата. Они совсем не нежные, они сильные, даже экспрессивные, эти руки загрубели от приклада автомата, они испытали так много… И такие руки смогут защитить женщину, которую они так крепко сейчас обнимают. Всегда.



Самое масштабное полотно выставки – «Битва» Олега Подскочина. В нем много символических образов, из которых создаются масштабные сцены сражений, включенные автором в общий культурный контекст, уничтожаемый войной, собирающей страшную жатву не только во время баталий, но и десятилетия спустя.



– Я не пытался показать на диптихе какое-то одно историческое событие. Эта картина – аллегория, хотя на нем есть несколько вполне реальных персонажей: маленький мальчик – это я в два года, моя близкая родственница, воевавшая санинструктором, – говорит Олег Подскочин. – Я считаю, что сегодня пришло время осмысления того, что было 77 лет назад, когда началась Великая Отечественная. Эта тема и сегодня остра, пронзительна, касается сердца. Но говорить о ней уже нужно иначе, и, на мой взгляд, язык аллегории более уместен, чем создание каких-то исторических батальных полотен. Мне кажется, что аллегории заставляют не только чувствовать, но и думать, понимать, что война – это катастрофа для тех народов, которые в нее вовлечены.



– В нашей выставке нет ура-патриотизма, – комментирует Илья Бутусов. – Мы здесь пытаемся выяснить и понять отношение каждого из участников выставки к войне в целом. Наша история, война, наша Победа – это повод и для гордости, и для раздумий. И однозначного «ура» вы на выставке не найдете. Великая Отечественная – это та тема, которая, наверное, никогда не перестанет бередить душу и сердце художников, а главное – будет вечно напоминать нам, что нельзя забывать историю.



Кстати. Часть залов выставки «Великая Победа» отдана под видеопроект: здесь идет нон-стопом небольшой фильм о проекте «Краски Победы». Можно увидеть, как участники Бессмертного полка 2015 года один за другим заходят в палатки, где выставлены картины, и осторожно, потому что там довольно тесно, стараются фотографироваться с картинами – почтительно, не мешая друг другу, дают возможность и посмотреть работы, и сделать селфи.



В 2015–2016-м проект «Краски Победы» выставлялся в залах Смоленска и Твери и произвел фурор.



– Оказалось, что приморские художники, живущие там, где не было сражений Великой Отечественной, пишут войну иначе, чем их коллеги из Центральной России, – считает искусствовед Ольга Зотова. – Тема войны была приморскими художниками иначе прочувствована и отражена.



Отзывы о выставке в Смоленске были положительными. Там побывали ветераны войны, художники, и все они говорили: «Это так ярко, как, может быть, мы не привыкли».

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ