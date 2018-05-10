Схорониться от бомб В подземных укрытиях Владивостока, возводившихся в годы войны руками горожан, места хватило бы лишь четвертой части населения

Истории, связанные с подземным Владивостоком, всегда манили своей загадочностью и неизвестностью. О Владивостокской крепости, береговых батареях, возведенных в межвоенный период, публикуется достаточно информации, но до сих пор хранят тайны уходящие вглубь городских сопок разнообразные тоннели, построенные во время Великой Отечественной.

Если завтра война…



С первых дней войны Владивосток, как и все Приморье, находился под угрозой нападения милитаристской Японии. В случае начала военных действий особые опасения вызывало возможное появление над городом японской авиации. Она была многочисленной и размещалась относительно недалеко от Владивостока – на аэродромах Маньчжурии. Над приморской столицей могли появиться десятки, даже сотни японских самолетов, которые помимо уничтожения военных целей могли терроризировать бомбовыми ударами мирное население. И, несмотря на мощное прикрытие Владивостока зенитными батареями и истребительной авиацией, бомбардировки могли привести к серьезным разрушениям и многочисленным жертвам. Даже в случае заранее проведенной эвакуации в городе оставалось бы очень много мирных граждан – рабочих и служащих, обеспечивавших деятельность множества государственных предприятий и учреждений.



Где же могли укрыться жители Владивостока от бомбардировок во время возможного нападения авиации Квантунской армии?



В начале 1941 года на весь Приморский край имелось всего 13 убежищ 2-й категории и 29 убежищ полевого типа (щелей). В недостроенном состоянии во Владивостоке находилось единственное укрытие 1-й категории – объект № 1 местной противовоздушной обороны (МПВО – предшественница послевоенной гражданской обороны). Это был расположенный в глубине скального массива сопки Почтовой командный пункт крайкома ВКП(б), совмещенный с убежищем для населения. По проекту объект МПВО № 1 был рассчитан на кратковременное укрытие в нем до 2000 человек, но к началу 1941 года его состояние как убежища для укрытия населения еще было далеко от завершения.



Время зарываться в сопки



Как видим, к началу Великой Отечественной войны укрываться в случае бомбовых атак населению Приморья в целом и Владивостока в частности было практически негде. И хотя война не затронула приморских территорий, она заставила местное руководство принять решение о необходимости спешно сооружать укрытия для населения.



В короткий период этого можно было добиться только путем строительства быстровозводимых простейших укрытий – щелей. В результате уже к 1 января 1942 года в Приморском крае имелось 4748 убежищ такого типа. Во Владивостоке к 1943 году числилось 4042 укрытия полевого типа, общее количество граждан, которых они могли вместить, составляло 89182 человека. Однако 40 % таких укрытий, построенных в самом начале войны, к 1943-му уже пришли в негодность из-за спешки в строительстве, применения некачественных стройматериалов и расположения в местах с высоким уровнем грунтовых вод.



Однако обстановка требовала сооружать не только быстровозводимые щели, но и более серьезные укрытия наподобие объекта МПВО № 1. Поэтому в 1942 году во Владивостоке началось строительство шести крупных убежищ скального типа. Это объект МПВО № 2 на набережной (район нынешней Спортивной гавани), где могли укрыться 480 человек, убежище на заводе «Металлист» вместимостью 200 человек, три крупных убежища строились на заводе № 202 (Дальзаводе), из них два убежища на 600 человек каждое и крупное производственное подземное укрытие на 2000 человек, шестым объектом были производственные мастерские подземного типа при станции Первая Речка. Также продолжалось строительство объекта МПВО № 1 в скальном массиве горы Почтовой.



Но большая часть города и прежде всего производственных предприятий была лишена возможности надежного укрытия работников и проживавших рядом горожан. Естественно, такая ситуация во время войны была неприемлемой. В результате в начале 1943 года руководством города были приняты срочные меры по началу массового строительства скальных убежищ тоннельного типа.



Грандиозный план



Решения тогда принимались стремительно. 25 января 1943 года горком ВКП(б) принял решение о срочном строительстве во Владивостоке подземных убежищ скального типа, а 11 февраля было созвано совещание руководителей предприятий и организаций города, где от них потребовали немедленно приступить к строительным работам. Через несколько дней во всех четырех районах – Ленинском, Фрунзенском, Ворошиловском (ныне Первомайский) и Первореченском (в него входила и территория нынешнего Советского района) – собрали директоров разных предприятий и учреждений и секретарей их парторганизаций. Всех обязали под личную ответственность приступить к возведению в сопках скальных убежищ пещерного типа и разъяснили, что строительство должно начаться немедленно. Вручную. Одновременно требовалось изыскать возможности применения средств механизации. Работа при этом должна была производиться общественным способом во внерабочее время.



Уже 16 февраля 1943 года горисполкомом был утвержден план строительства подземных скальных убежищ, который иначе как грандиозным не назовешь. По этому плану к 1 июня предполагалось построить 97 подземных сооружений скального типа, в которых можно было бы укрыть 8550 человек. Подавляющую часть объектов должны были составлять малые и средние убежища вместимостью от 50 до 200 человек, однако были запланированы и крупные сооружения. В торговом порту предполагалось строительство убежища на 650 человек, в рыбном порту – на 800 человек, убежище судоверфи в Ворошиловском районе должно было вместить 400 человек, а убежище кондитерской фабрики и Севморпути – 300 человек.



Районные исполкомы должны были определить наиболее мощные хозяйственные организации и учреждения и своим решением обязать их приступить к строительству подземных сооружений скального типа. Большая часть предприятий и организаций действительно имела возможность осуществлять такое строительство. Но в отдельных случаях обязанность строить подземные укрытия была возложена на организации, которые при всем своем желании не смогли бы потянуть столь трудоемкое дело (например, центральный родильный дом, горбольница, средние школы № 1 и № 9 и другие).



Из-за возникшей спешки проекты и схемы строительных работ имели только 17 организаций, большая часть начатых строек не имела вообще никакой технической документации. Это, в свою очередь, привело к тому, что ряд организаций, приступивших к строительству, допустил грубые технические ошибки как в конструкторской части, так и в самом процессе работы. А отсутствие минимального количества крепежного лесоматериала привело к нескольким случаям обвалов.



Трудности «пещерного периода»



Повсеместно на строительстве скальных убежищ ощущалась нехватка рабочей силы. В связи с тем, что все усилия промышленных предприятий были направлены на увеличение количества основной продукции, необходимой фронту, на большинстве строек было занято от 10 до 20 человек, однако были и такие объекты, где работали всего 3–5 человек.



Работы на большей части начатых строек велись вручную (трудно даже представить, чего стоило людям вгрызаться в скалы!), что, конечно, значительно снижало темпы строительства. Требовались средства механизации, которых на начальном этапе было очень мало. Только на шести стройках проходческие работы велись механизированным путем, то есть там применялись компрессоры, отбойные молотки, перфораторы. На пяти стройках поступление компрессоров и отбойных молотков ожидалось лишь к лету.



В результате по состоянию на 1 июня 1943 года из 97 предусмотренных планом сооружений возводить начали только 28, но ни в одном из них в сроки, установленные горисполкомом, работы не были окончены. Правда, из 28 начатых убежищ 11 представляли собой крупные объекты вместимостью от 150 до 800 человек, что в случае завершения их строительства должно было обеспечить возможность укрытия большого количества людей. Однако больше половины организаций, ответственных за строительство убежищ, не только не приступали к нему, но и даже не вели никаких подготовительных работ.



Конечно, принятый горисполкомом грандиозный план, как и сроки его исполнения, были нереальными. В итоге к 1 июня план строительства подземных укрытий был пересмотрен и изменен. Был найден компромисс: вместо 97 убежищ решили силами 55 хозяйственных организаций и учреждений построить 40 объединенных укрытий. Также из плана был исключен целый ряд предприятий, которые не имели для горных работ ни средств, ни механизмов, ни рабочей силы.



Продолжалось в 1943 году и строительство объекта МПВО № 1, но о полной его технической готовности к началу лета говорить было рано, даже на 10 ноября она составляла лишь 81 %. Медленно шло строительство объекта МПВО № 2, здесь за два года работ было освоено только 30 % от полной сметной стоимости.



По подвалам!



Помимо строительства скальных убежищ планом горисполкома предполагалось переоборудовать под газоубежища большое количество подвалов в разных домах города.



В 1942 году переоборудование подвалов под газоубежища началось в 27 жилых зданиях, однако в течение года ни в одном из этих убежищ работы полностью закончены не были. Отсутствие действующего фильтровентиляционного оборудования не позволяло обеспечить в них защиту от отравляющих веществ, тем не менее переоборудованные подвалы было возможно использовать как укрытия в случае бомбардировки. Только в домах № 7, 23, 29, 35, 65 на улице Ленинской (ныне Светланской) предполагалось укрывать более 1000 человек.



В 1943 году городские власти намеревались приспособить под убежища еще 167 подвалов, но даже к началу 1945 года выполнить такой большой объем работ не удалось.



Слишком мало сил...



К концу же 1943 года можно было подвести итог предпринятым усилиям. Он был совсем неутешительным: в короткий период и крайне малыми средствами решить такую важную задачу, как создание во Владивостоке целой сети надежных подземных убежищ, не удалось.



Тем не менее отчетные цифры, которые представляли организации, впечатляли. На конец года в 25 убежищах общая длина горной проходки составила 2363 погонных метра. Правда, подавляющая часть этого объема приходилась на строившиеся уже в течение нескольких лет объект МПВО № 1 и производственное убежище завода № 202 (Дальзавода). За исключением этих объектов в 1943 году в 11 убежищах Фрунзенского района одолели 633 погонных метра горной проходки, в пяти убежищах Ленинского района – 429 метров, в пяти убежищах Первореченского района – 200 метров, в двух убежищах Ворошиловского района – 70 погонных метров.



Кто, если не мы?



Работы по строительству подземных убежищ скального типа во Владивостоке продолжались и в течение 1944 года. К концу года объем работ по сравнению с тем, что было сделано за год до этого, значительно увеличился. Общая длина подземных тоннелей составила 3639 погонных метров – 67 % от плана.



Увеличивалось и количество строек, начатых в скалах. К концу 1944 года появилось еще 13 объектов, на которых велись горнопроходческие работы. Степень завершенности убежищ и укрытий, которые начали строить раньше, значительно возросла, на 12 объектах горная проходка была почти закончена и велись отделочные работы. Но даже там, где убежища были почти готовы, их нельзя было считать годными для эксплуатации, так как в них не были еще смонтированы системы водоснабжения, канализации и очистки воздуха.



Впрочем, в тех скальных убежищах, в которых дело дошло до отделочных работ, при воздушной угрозе вполне можно было разместить на короткий срок большое количество людей. Учитывая то, что большинство таких объектов было расположено вблизи крупных производственных предприятий, которые в случае начала боевых действий могли подвергнуться прицельной бомбардировке, даже неготовые до конца убежища скального типа способны были сохранить жизнь множеству горожан.



Но спаслись бы не все...



Итак, по состоянию на 1 января 1945 года во Владивостоке имелись следующие укрытия разных категорий: 2331 щель-убежище вместимостью 53309 человек, 23 землянки вместимостью 3162 человека, 36 убежищ 2-й категории на 3941 человека, 3 убежища 1-й категории на 252 человека, а также 10 прочих убежищ на 312 человек. В процессе строительства находились 25 убежищ 1-й категории вместимостью 10400 человек, 8 убежищ 2-й категории вместимостью 1091 человек.



Простые подсчеты позволяют сделать еще один неутешительный вывод: даже в начале 1945 года схорониться от вероятных японских бомбардировок в убежищах и укрытиях смогла бы лишь четверть населения Владивостока, которое на тот момент составляло 293 тысячи человек. Иными словами, ситуацию с обеспечением безопасности горожан, говоря казенным языком, в угрожаемых условиях нельзя было считать благополучной. К великому нашему счастью, ужасы войны Владивосток не затронули, вражеские самолеты его не бомбили, артиллерия врага не обстреливала и общая неготовность убежищ не привела к катастрофическим последствиям...



Труды не пропали даром



После окончания войны строительство подземных скальных убежищ приостановилось. Это было понятно: страна только что вышла из тяжелейшего испытания и все силы были брошены на восстановление народного хозяйства.



Тем не менее возведенным скальным укрытиям Владивостока нашлось применение: спустя время им предназначено было стать противоатомными убежищами. В конце 1950-х – начале 1960-х годов многие убежища, строившиеся по грандиозному плану во время Великой Отечественной, были доделаны, модернизированы, оснащены новым оборудованием и приведены в готовность – готовность обеспечивать надежную защиту от оружия массового поражения...



История строительства столь сложных объектов, какими являются скальные убежища подземного типа, показала, как непросто создать их за короткий период, и в последующем заставила осуществлять подобное строительство уже в мирное время, не дожидаясь реальных или мнимых военных угроз.

Имена

Ответственные товарищи

Начальниками МПВО Владивостока, ответственными за строительство убежищ скального типа, были председатели горисполкома, а контроль за возведением объектов осуществлял отдел МПВО управления НКВД Приморского края.



С декабря 1939 года по декабрь 1942-го должность председателя горисполкома занимал Николай Беликин, с января 1943-го по март 1944-го – Арсений Майхровский, а с марта 1944 года до конца войны – Владимир Молоков. Каждому из них, естественно, было весьма непросто руководить помимо содержания городского хозяйства еще и сложным делом строительства подземных убежищ.



Начальником инженерного отдела штаба МПВО города был старший техник-лейтенант Леонид Коптев, который в 1945 году за руководство строительством скальных убежищ и командных пунктов во Владивостоке был награжден медалью «За боевые заслуги».



Однако главная заслуга в деле создания подземных убежищ в городе принадлежит все же работникам предприятий и организаций, осуществлявших строительство, и их руководителям, которые, несмотря на трудности военного времени и огромную ответственность за выпуск промышленной продукции, вели совершенно непрофильное для них строительство. Наибольших успехов достигли рабочие железнодорожного узла Первая Речка, судоверфи, управления Госморпароходства, торгового порта, где строительство велось механизированным способом и шло успешнее, чем на других объектах. Из тех организаций, которые вели работы вручную, особо отличились рабочие кожевенного завода: в начале 1943 года они собственными руками выбрали каменную породу на протяжении 18 метров!

Категория убежищ

Чем же различались категории убежищ? Наиболее надежную защиту предоставляли убежища 1-й категории, способные защитить людей от прямого попадания авиабомбы весом до 500 килограммов. Эта способность обеспечивалась, как правило, тем, что убежища строились в глубине скального массива в виде тоннелей, стены, а покрытие их отделывалось железобетоном.



Существовали также убежища 2-й категории. Располагались они, как правило, в подвалах кирпичных зданий, имели усиленные стены и покрытие, но не были рассчитаны на прямое попадание авиабомб, обеспечивая только защиту от взрывной волны, обломков разрушающихся зданий, пожаров и проникновения дыма. Многие из убежищ 2-й категории могли быть также газоубежищами, обеспечивая защиту от возможного применения химического оружия.



Основная же часть жителей города могла рассчитывать только на быстровозводимые укрытия полевого типа, к которым относились землянки и так называемые щели. Щель – это глубокий окоп или земляная траншея, перекрытая бревенчато-дощатым настилом. Находиться в таких щелях можно было только относительно короткий период, так как ни отопления, ни вентиляции в них, как правило, не предполагалось. Временный характер щелей приводил к их быстрому разрушению во время летних дождей и оттаивания грунта весной.

Автор: Денис НИКИФИРОВ, специально для «В»