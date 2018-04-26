Сиротское жилье Как в Приморье решается проблема с выделением жилья для детей-сирот

В этом году согласно планам администрации Приморского края около 490 сирот, имеющих право на получение жилплощади по достижении совершеннолетия, въедут в новые квартиры. Проблема состоит в том, что одних только судебных решений, обязывающих исполнительные органы власти наделить данную категорию лиц жильем, более 3700. И число нуждающихся только растет.

Хватит ли набранных темпов, чтобы снять остроту проблемы, да и решаема ли она в принципе при имеющихся условиях? В этом попытался разобраться корреспондент «В», побывавший на заседании социального комитета Законодательного собрания.



Надо отметить, что краевые депутаты периодически собираются, чтобы заслушать отчеты профильных департаментов, как у нас решается (или не решается) ситуация с обеспечением жильем детей-сирот. За годы такие мероприятия уже выросли в отдельный трагикомичный жанр. Меняются только ответственные лица – директора департаментов. И то изредка.



Проблемой наделения квадратными метрами детей-сирот занимаются два департамента краевой администрации. Первый – образования и науки – в исполнение судебных решений приобретает уже готовое жилье на вторичном рынке либо предоставляет социальную выплату на него. Второй – градостроительства – непосредственно строит жилые дома для детей-сирот.



Игра полномочий



По словам Ольги Моковкиной, заместителя директора департамента образования и науки, сегодня детей-сирот, имеющих право на получение жилища в Приморье, 6552 человека (для сравнения: на конец 2016 года таковых было около 6200 человек). А судебных решений – 3712 (в 2016 году – чуть более 3170).



На данный момент департамент разыгрывает аукционы на закупку квартир на вторичном рынке. План на год – распределить 365 квартир. По состоянию на 10 апреля на жилые помещения первичного и вторичного рынка жилья заключено 108 договоров. Цифра обнадеживающая. Однако все эти договоры заключены по итогам прошлогодних конкурсов. Иными словами, нынешним апрелем мы только догоняем прошлый декабрь.



По итогам же нынешнего года обеспечены жильем только три человека.



Очевидно, что из года в год департамент образования не справляется с планом по выделению квартир детям-сиротам, не говоря уже о том, что сам план не обеспечивает достаточных темпов, чтобы догнать и перегнать очередь. Критиковать департамент, наверное, можно, но следует тут же отметить, что вопросы купли-продажи имущества не являются профильными для исполнительного органа. Об этой неурядице уже на протяжении двух или трех лет говорилось с самых высоких трибун.



И только в этом году с департамента науки наконец-то будут сложены полномочия по обеспечению сирот квартирами. С 1 июля этой работой займется департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.



У исполнительного органа не будет времени на раскачку, потому как до 1 июля планируется распределить только 165 квартир. Остальные 200 приходятся на второе полугодие.



Без рывка?



Как обычно, ситуация намного сложнее с департаментом градостроительства, который ответственен за возведение новых специализированных домов для детей-сирот.



Начнем по порядку. Во-первых, обещанный департаментом в 2018 году «рывок» показался участникам заседания как минимум неэнергичным.



– Сегодня заключены контракты на строительство трех домов, которые должны быть сданы до конца декабря, – сообщил Максим Веденев, директор департамента градостроительства. – Это 36-квартирный дом в Находке, а также два 45-квартирных дома в Лесозаводске. Иными словами, в этом году будут подготовлены для сирот 126 квартир.



– Когда мы в 2017 году очень долго и сильно журили вас за то, что плохо работаете и не предоставляете жилье сиротам, вы ответили, что не можете отвечать за прошлые годы, когда вы не работали в администрации. Зато обещали нам рывок в 2018-м, – отметил один из депутатов. – Честно говоря, рывка мы не увидели. Три дома – это не прорыв.



На это Максим Веденев ответил, что три дома – лишь вершина айсберга. И что сейчас в высокой степени готовности находятся проекты еще шести жилых домов для детей-сирот. Кроме того, по словам чиновника, проведены отборы земельных участков под специализированные стройки в селе Екатериновка, в Смоляниновском поселении и в Славянке.



– Три дома – только в этом году. В скором времени приступим к возведению еще шести зданий. У нас срок строительства по ГОСТу 18 месяцев, – подчеркнул он. – Таким образом, программа у нас будет полностью загружена сдачей объектов и на 2019-й, и на последующие годы.



По словам чиновника, финансирование программы осталось на уровне прошлых лет – это порядка 300 миллионов рублей. Если в предыдущие годы департамент осваивал эти средства примерно на 30–50 процентов, то в этом году планируется не просто 100-процентное освоение, но возможен и дефицит.



– Если будет нехватка в деньгах, а подрядчики покажут высокие темпы строительства, то мы на осенней сессии попросим депутатов перераспределить часть средств с покупки жилья на вторичном рынке на непосредственно строительство жилья, – планирует Максим Веденев.



– Если вас послушать, то все здорово. А посмотреть потом, сколько по итогам года вы предоставили квартир, – уже не так здорово, – отметили депутаты.



Ключи от «гетто»



Но есть и другая сторона проблемы. Так, даже те дома, что уже построены, тяжело сдать в эксплуатацию. Все вроде бы готово, коммуникации подведены, свет и вода есть, помещения отделаны. Бери да заселяйся.



Но есть правило: дом считается готовым к заселению только в том случае, если на него зашла управляющая компания. А найти такую порой куда сложнее, чем возвести дом. Жилье для сирот строится, как правило, в небольших городах или поселках, где и так с управляйками туго. И далеко не в центральных районах, а где-то на отшибах. Более того, контингент будущих жильцов не вызывает энтузиазма у директоров управляющих компаний.



Поэтому, например, расселение двух 36-квартирных домов в селе Покровка Октябрьского района прошло только 11 марта этого года. Хотя готовы они были полностью еще в декабре 2017-го.



На вопрос, почему же возникло такое промедление, представитель департамента имущественных отношений признался, что были проблемы с выбором управляющей компании.



– Вообще-то, проблема с управляющей компанией до сих пор сохранилась и только стала глубже, – сообщил один из парламентариев. – Та УК, которую вы убедили зайти на дом, скоро уйдет. И мы не понимаем, как этот вопрос будет решаться.



Удивительно, но адекватное и разумное решение этого вопроса было придумано уже давно. Так, его еще в прошлом году на точно таком же заседании озвучивал Максим Веденев. В этот раз он повторил свое предложение.



– Необходимо перестать делать специализированные дома исключительно для сирот, а создать глобальную программу строительства социального жилья для разных слоев населения, чтобы там селить и военных, и государственных служащих, и детей-сирот. Тогда мы решим ситуацию с так называемым сиротским гетто, – отметил директор департамента. – Я могу прямо сейчас предоставить фотографии того, что происходит с домами в Покровке, в Тавричнке.



На это парламентарии ответили, что устали слушать, что должно произойти и что нужно сделать. По словам депутата Сергея Слепченко, несмотря на все озвученные предложения, в законодательный орган за все время не поступило ни одной законодательной инициативы.



Еще раз послушать



Парламентарии сначала предложили обратиться к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко с тем, чтобы до 1 июля – до начала формирования бюджета региона на 2019 год – им было предоставлено внятное предложение (пресловутая дорожная карта) по решению данной проблемы. Однако вскоре передумали, решив, что нужно собраться и поговорить еще раз, только в более широком формате.



– Этот вопрос крайне важен, – подчеркнул Александр Ролик, спикер краевого парламента. – Напомню, что раньше мы предложили врио губернатора назначить заместителя, который был бы ответственен за решение проблемы с детьми-сиротами. Таким вице-губернатором стал Константин Межонов. К сожалению, сегодня он не присутствует на заседании комитета. Он бы пояснил нам, как администрация края комплексно борется со сложившейся ситуацией. Более того, недавно на совещании, которое проводил глава Приморья, прозвучала тревожная информация от департамента образования. А именно: опять назревает проблема с проведением конкурсов на приобретение квартир. И ситуация очень острая. Может повториться история прошлого года (в прошлом году многие аукционы, проводимые департаментом, были отменены после вмешательства прокуратуры, посчитавшей цены закупа квартир сильно завышенными. – Прим. авт.). Поэтому комплексного понимания, что сегодня делается в этом направлении, у нас нет и быть не может без заслушивания представителей руководства администрации края. Мне кажется, есть смысл вернуться к этому вопросу с привлечением всех ответственных сторон. И понимать, будут или не будут у нас результаты. Запускать дальше ситуацию одними разговорами мы не должны.



– То есть перед тем, как обращаться к губернатору, надо выслушать вице-губернаторов? – уточнил один из депутатов. – Тогда после майских праздников мы вновь созовем комитет, куда пригласим Константина Межонова, службу судебных приставов и все ответственные стороны. И заслушаем сразу всех.



Отметим, что работа исполнительной власти в части наделения детей-сирот квартирами была в последнее время заметно усилена. Во многом тому поспособствовала законодательная инициатива прокурора Приморского края, предложившего частично компенсировать бесквартирным сиротам плату за съем жилья. Мера вынужденная и затратная (она обойдется бюджету Приморья в 200 миллионов рублей), но довольно эффективная, потому как теперь ответственные стороны увидели, что промедление стоит реальных средств.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ