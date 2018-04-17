Объединяя мир русской словесностью Тотальный диктант стартовал в приморской столице и прошел на суше, на воде и в воздухе

В минувшую субботу, 14 апреля, в 76 странах мира прошла ставшая уже традиционной акция «Тотальный диктант». Вместе с тысячами владивостокцев свои знания родного языка проверил и глава города Виталий Веркеенко.

Мэр сел за парту на главной площадке акции – в Дальневосточном федеральном университете, где текст участникам лично зачитывал автор – российская писательница Гузель Яхина, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.



– У меня была возможность выступить в качестве чтеца, но я предпочел написать диктант вместе с горожанами. Специально не готовился, очень хотел проверить школьные знания, – поделился Виталий Веркеенко.



В этом году важнейшая Всероссийская акция впервые покинула родной город – Новосибирск. И ее главной площадкой стала приморская столица.



– Мы гордимся тем, что наш город выбран столицей Тотального диктанта. Важно, что Владивосток становится не только центром экономического и международного сотрудничества России в АТР, но и культурной столицей Дальневосточного региона, – сказал глава города.



Он также подчеркнул особую важность проводимого мероприятия и добавил: из маленькой акции «Тотальный диктант» превратился в мощное движение, которое выплеснулось за пределы России. С каждым годом его пишут все больше и больше людей.



– Сегодня «Тотальный диктант», как и «Бессмертный полк», стали не просто общероссийскими акциями, объединяющими миллионы людей, они стали мировыми, – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Диктант начинался с «Утра»



Владивосток в этом году был столицей акции, поэтому именно у нас, на площадке ДВФУ, текст диктанта, точнее его первую часть, диктовала собравшимся автор, писательница Гузель Яхина.



– Я очень рада, что столицей Тотального диктанта в этом году стал Владивосток, – сказала Гузель Яхина на встрече, которая прошла в ДВФУ накануне акции (поэтому в ответах писательницы звучит будущее время. – Прим. ред.). – Владивосток, по большому счету, символ того, чем стал Тотальный диктант за последние годы. Во-первых, это место, где встречаются суша и океан. А слоган ТД-2018: «Мы пишем диктант на суше, на воде, и в воздухе, и при качке!» Во-вторых, Владивосток – место регулярных международных встреч, форумов, конгрессов… А «Тотальный диктант» завоевывает все новые и новые страны, в этом году его впервые напишут в Венгрии, Коста-Рике, Сирии, Панаме, Катаре. Таким образом, то, что столицей ТД избран был Владивосток, это, на мой взгляд, символично и правильно.



И беспощадно изгнали тире…



– Текст «Тотального диктанта» – это отрывки из вашего нового романа «Дети мои». Вам пришлось править текст, чтобы привести его в соответствие с требованиями ТД, насколько существенными были правки?



– Да, «Утро», «День» и «Вечер» – действительно три отрывка из романа, но замечу, что прочитать сам роман можно будет не раньше мая, когда он появится в продаже. К тому моменту уже все диктанты будут проверены, все итоги подведены. Вот у меня в руках сигнальный экземпляр, пока что единственный, покинувший пределы издательства. Так что заранее прочесть, подсмотреть как-то тексты никто не сможет, тем более что сами части «Утро», «День» и «Вечер» видели пока что только члены экспертного совета ТД.



И конечно, есть разница между теми текстами, что прозвучат 14 апреля, и теми, что вошли в роман. Отрывки были сокращены до 280 слов каждый, несколько изменены орфографически, стилистически и пунктуационно: что-то было упрощено, что-то, наоборот, усложнено, какие-то слова были заменены, а главное, конечно, была приведена к идеалу моя авторская пунктуация. Я люблю тире и грешу тем, что подчас заменяю им другие знаки препинания. В тексте «Дети мои» вы тире часто встретите, поскольку роман выйдет с авторской пунктуацией. А в текстах ТД, разумеется, все было приведено в порядок, почти к состоянию эталона. Когда книга выйдет, желающие могут найти и сравнить.



– Когда вы согласились стать автором ТД, ваш роман был уже готов? Вам пришлось выбирать, какой отрывок включить в текст, или, может быть, вы писали их специально, а потом уже вставляли в роман?



– Когда мне предложили стать автором «Тотального диктанта – 2018», я уже к тому моменту полтора года физически жила в Москве, а ментально – в саратовском Поволжье в ранние советские годы. Выйти из этого процесса было очень сложно. И я благодарна экспертному совету, который согласился взять уже готовые отрывки… Я была сильно погружена в роман, поэтому сразу знала, что предложить.



– В этом году ТД впервые читается в Сирии. Вы как автор ощущаете некую ответственность – в том смысле, что ваш текст может объединить мир на основе русского языка?



– Я как автор текста отвечаю за собственно текст. И чувствую огромную ответственность именно за его качество (кстати, это чувство поначалу даже немного мешало мне в работе)… Но какой-то более масштабной, всепланетной моральной ответственности – нет, не ощущаю.



– Вас пригласили диктовать во Владивосток. Вы готовились к этому специально, может, работали над дикцией? Страха перед публикой не испытываете?



– Мне было только за одно страшно: что те великолепные виды, которые открываются из окон ДВФУ на бухту Аякс, будут меня отвлекать от самого процесса, ведь морем невозможно не любоваться. И поверьте, когда я увидела, что буду сидеть спиной к панорамному окну, я вздохнула с облегчением.



В роли «диктатора», честно скажу, чувствую себя не очень ловко, предпочитаю даже, чтобы меня называли «товарищем по диктанту» те, кто пишет его, потому что мне хочется, чтобы все написали хорошо, и я буду стараться им помогать, насколько это возможно и позволено.



Никаких упражнений для дикции не делала – видите ли, когда текст написан от сердца, он читается легко и без всяких тренировок. Интонация мною была в него вложена еще тогда, когда он писался, и с такой интонацией он и прозвучит 14 апреля.



О любви и страхе



– Вы говорили в одном из интервью о том, что мечтаете приехать во Владивосток, потому что своей многонациональностью, мультикультурностью он напоминает вам родную Казань…



– За то короткое время, что провела во Владивостоке, даже во время тех перебежек из автомобиля в то или другое здание, успела заметить, как много разных лиц на улице, именно разных национальностей. И некую общность с Казанью в этом смысле я почувствовала, да.



– Как прошла встреча с читателями?



– Очень порадовало, что пришло много людей, с которыми было приятно общаться, потому что они были заинтересованны, внимательны. Они читали мой роман «Зулейха открывает глаза» и хотели его обсудить.



– В центре вашего первого романа – жизнь женщины из татарского села, в романе «Дети мои» вы обращаетесь к немцам Поволжья. Вас влечет тема многонациональной России?



– Я по первому образованию учитель немецкого языка. И все, что связано с ним, немецкой литературой и культурой, очень мне близко, занимаюсь этим практически со школы. Больше того, мой дедушка был учителем немецкого языка, он первым научил меня самым простым немецким словам. Эта культура, как и татарская вместе с русской, сформировала меня как личность. Недаром же в «Зулейха открывает глаза» есть герой – немец, а в «Дети мои» – киргизский беспризорный мальчик. Мне нравится писать истории, которые объединяют людей, и мне показалось, что советское Поволжье – то место, то объединение, где взаимная жизнь разных культур создает интересные истории. И мне было интересно писать об этом.



– В вашем первом романе речь идет о репрессиях, о раскулачивании, во втором тоже действие происходит в весьма непростое время… Вы проводили какие-то исследования, работали в архивах, чтобы понять масштаб происходившего тогда и не грешить против истины?



– Все данные для своих романов я беру из открытых источников. Другое дело, что эти источники приходилось долго и упорно искать. Например, при написании романа «Дети мои» я выписала несколько книг по межбиблиотечному абонементу из Вены и Мюнхена (это были мемуарные книги эмигрантов – немцев Поволжья), потому что в России нигде в открытых источниках, в архивах не нашлось необходимой мне информации.



Совершенно случайно мне удалось найти и посмотреть единственный фильм, который был снят на студии «Немкино» в 1928 году, – «Мартин Вагнер». В нем шла речь о коллективизации в Немецкой республике, и вместе с тремя профессиональными актерами там снимались жители из колонии Мариенфельд в Поволжье. Так что многие лица в романе «Дети мои» списаны с натуры в буквальном смысле – я видела их на экране, запоминала типажи, обстановку в домах, внешний вид улиц…



Специальные исследования не проводила, хотя активно пользовалась научными работами. В случае с первым романом это были работы Виктора Земского, историка, который 25 лет изучал тему спецпереселенцев… Во время работы над романом «Дети мои» настольной моей книгой была работа Аркадия Германа, который досконально знает историю советских немцев.



– В романе «Зулейха открывает глаза» есть стойкое ощущение, что героиня вопреки всему нашла свое счастье в темные годы… В новом романе тоже будет намек на позитив?



– Мне кажется – как автору, что внутри романа «Дети мои» есть две важные невидимые линии, которые сшивают весь роман. Первая – это любовь. Не мужчины к женщине, а гораздо более сильное, масштабное понятие: любовь к людям, к миру как таковому, к творчеству. Вторая – страх. И вот, меняясь местами, любовь и страх идут через весь роман, склеивая его в единое целое. В нем много сюжетных линий, но все они объединяются двумя этими вечными чувствами. Я надеюсь, что любовь не даст всей этой истории в романе «Дети мои» стать очень уж трагической. Любовь освещает все происходящее, и думаю, что читатели ее ощутят.

Кстати

В этом году текст ТД состоял из трех частей: «Утро», «День», «Вечер». Они рассказали об одном дне из жизни учителя немецкой словесности. Все части диктанта – это скорректированные в соответствии с требованиями экспертов ТД отрывки из нового романа Гузель Яхиной «Дети мои», который рассказывает о судьбе немцев Поволжья…



Каждая часть диктовалась в разных регионах России: «Утро» – на Дальнем Востоке, «День» – в Сибири, на Урале и так далее. Заметим, что у всех желающих была возможность написать все три части диктанта. В Интернете шли трансляции: первая в 8.00 (везде время московское) – из Владивостока, вторая в 11.00 – из Новосибирска и третья в 14.00 – сразу из трех городов – Таллина, Санкт-Петербурга и Москвы. Каждый, у кого было желание, мог прослушать и написать все три диктанта.

В этом году Тотальный диктант писали полярники на трех станциях в Антарктиде и космонавты на орбите; на авиарейсах S7 Владивосток – Москва, Новосибирск – Москва и Москва – Рим; акция прошла в «Артеке» и «Океане», в аэропортах Кневичи, Толмачево и Домодедово. Всего – в 1021 населенном пункте 76 стран по всему миру (в России – фактически во всех регионах, кроме Ингушетии и Ненецкого автономного округа).



Во Владивостоке было организовано 45 площадок, из них на шести писали тест TruD (диктант для иностранцев, изучающих русский язык), сообщил координатор акции во Владивостоке Вячеслав Беляков. Всего в краевом центре диктант написали около 3000 человек, из них 600 иностранцев. И показательно, что одна из площадок была специальной – дипломатической, для представителей дипмиссий, работающих во Владивостоке (на базе фонда «Русский мир»). Так вот, там диктант писали представители Северной и Южной Кореи!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ