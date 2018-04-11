Дачники вышли на субботник Пока зеленая «армия» не пошла в наступление

Около 40 владивостокских дачников на славу поработали на очистке территории сортоиспытательного участка в поселке Трудовое. Они с готовностью откликнулись на предложение городского Союза садоводов и инициативной группы клуба «Сады ХХI века» помочь навести здесь порядок. И хотя трудовой десант состоялся не в субботу, а в четверг, его все равно дружно окрестили субботником.

Сейчас в крае в системе Государственной комиссии по иcпытанию и охране селекционных достижений восемь сортоиспытательных участков, но в основном они имеют овощное направление. Плодово-ягодных участков тоже когда-то была целая сеть в разных районах Приморья, отличающихся по условиям ведения садоводства. Но сейчас – только один, в Трудовом. Закладывался он в 2009 году по определенной методике. Рядом с новинками высаживались для сравнения уже известные сорта, которые служат стандартом (контролем). Основанием для районирования являются характеристики нового сорта, превосходящие стандарт в течение нескольких лет. Начиналась работа с испытаний популярных сортов земляники садовой. Начало коллекции яблонь положил известный на Дальнем Востоке сорт Зеленка сочная. Коллекцию груши составили сибирские и дальневосточные сорта (Шурановка, лукашовки, Кореянка). Началось сортоизучение сливы с равнением на сорта Приморской опытной плодово-ягодной станции Антонина и Шаровая (селекционер Людмила Сеткова). Была заложена большая коллекция смородины черной – более 17 сортов. А в качестве контроля были высажены Богатая и Уссури – лучшие приморские сорта, созданные на Дальневосточной опытной станции ВИР. Всего в предварительном сортоизучении плодовых культур до прошлого года было уже порядка 40 наименований.



Но весной 2017 года после ухода с работы по уважительной причине прежнего директора нависла угроза, что участок будет просто-напросто заброшен. И его постигнет печальная участь других подобных участков, а также 11 плодово-питомнических и плодово-виноградарских совхозов, в свое время существовавших в Приморье, – о них сейчас остались лишь воспоминания. Претендентов на отнюдь не хлебное и далеко не простое по своим задачам место не находилось. Пока не решился взять на себя нелегкую ношу сотрудник Приморской плодово-ягодной опытной станции Анатолий Шагиахметов.



Анатолий Миргасимович хорошо известен нашим садоводам по учебе, организуемой Союзом садоводов города Владивостока. Многие с удовольствием посещают его лекции и мастер-классы, считают своим наставником. Для самого Анатолия одним из аргументов в пользу принятого решения стала как раз появляющаяся перспектива поднять учебу на новый уровень, организовать на базе сортоиспытательного участка еще и школу-сад, где будут проходить практические занятия по садоводству.



– Такие занятия нам очень нужны. Осваивать азы садоводства в теории, набираться положительного опыта без разбора ошибок прямо в саду практически невозможно, – поделилась своим мнением дачница Ольга Елисеева, одна из активных участниц состоявшегося на прошлой неделе субботника. – Поэтому мы, конечно же, готовы поддерживать Анатолия Миргасимовича и помогать ему по мере своих сил и возможностей.



На 50 сотках, остававшихся весь сезон без заботы и ухода, получившие вольную сорняки образовали почти непроходимые заросли. Вот с ними-то и вступили в борьбу приехавшие из города помощники, торопясь решить их судьбу до того, как с наступлением тепла новая зеленая «армия» пойдет в наступление.



Пока еще можно заметить только первые признаки весеннего пробуждения природы: на солнечных полянках пробивается зеленая травка, набухают почки на смородине и других ягодных кустарниках, воздух наполняется запахами прогреваемой земли.



Работали ударно, отвлекаясь только на то, чтобы по ходу дела разобрать, как нужно обрезать встретившуюся при прополке сливу или что лучше внести весной в приствольные круги ягодных кустарников. После окончания субботника, как водится, ели печеную картошку и пили травяной чай. Угощение хозяина показалось необыкновенно вкусным!



– Теперь проще будет справиться с весенними работами в саду, – вздохнул с облегчением Анатолий Шагиахметов, поблагодарив гостей за подмогу. И пригласил приезжать на мастер-классы по обрезке смородины и сливы, которые будут организованы на сортоиспытательном участке в Трудовом 10 и 18 апреля.

Автор: Надежда БРАЖИНА