Не надо гнать тюленей в воду В реабилитационном центре «Тюлень» пополнение. На днях к малышам-ларгам Валерии и Улиссу присоединились еще трое тюленят – два самца и самочка, найденные в районе 44-го причала во Владивостоке.

С помощью волонтеров из дайверского клуба малыши, отбившиеся от своих мам, были доставлены в реабилитационный центр. Чувствуют себя все трое неплохо, но оба самца почти полностью покрыты тонкой мазутной пленкой, которую непросто смыть.



На страничке центра в Фейсбуке поясняется: тюленята любят отдыхать на льдинах, которые часто ветром пригоняет в залив Петра Великого и бухту Золотой Рог. Здесь малышам трудно находить еду, а главное, они плавают в грязной воде и быстро покрываются нефтяной пленкой, что, разумеется, сильно влияет на самочувствие юных ларг.



Тюленята проживут в центре некоторое время, пока не будут обследованы ветеринаром и не поправятся, а затем (обычно это происходит в конце мая – начале июня) их выпустят на волю, в море.



«Начался сильный юго-западный ветер, и очень тепло. Это значит, что в бухты натащит льдов, льдины будут ломаться и быстро таять. Поэтому завтра и послезавтра на южных побережьях возможны появления щенков ларги: тюленята будут выбираться на берег, в том числе в населенных пунктах, – говорится на страничке центра «Тюлень» в Фейсбуке. – При встрече с тюлененком не пугайте его, не подходите близко, не подпускайте к нему детей (тюлений ребенок может быть опасен для вашего) и собак (собаки опасны для тюленят). Ни в коем случае не спихивайте тюленят в воду.



Если вы заметите, что детеныш ранен, постарайтесь отсечь его от воды: просто встаньте между ним и кромкой моря. И звоните нам. Звонить нам можно (и нужно) по каждому факту обнаружения тюленят на берегу. Наши телефоны: 8-914-66-35-101, 8-914-70-65-164, 8-924-24-107-88».

Автор: Отдел новостей «В»