Красные туфельки – Мне все равно, что там и как. Меня это не колышет. Я был на пароходе, я всем сказал, что это моя женщина. Я ей предложение сделал, официальное. Просил не ходить в этот рейс, хватит уже! Весь мир посмотрела, отработала за двоих! А она в ответ только смеется: «Я тебе надоем через месяц совместной жизни, давай ничего не будем менять, нам ведь и так хорошо». И снова в кадры пошла, за назначением.

«Почему все бабы как бабы, мечтают замуж, потомство, гнездо свое, а этой нужны море, качка, пароходы?»

«Ты же знаешь, мой лозунг жизни: «Сумей отказать человеку так, чтобы он ушел от тебя довольным»

А мне что делать? Ждать? Я пять лет встречаю ее на берегу, сколько можно ждать? Я детей от нее хочу, спать с ней в одной постели, кружку чая подавать, когда заболеет. Вот ты как женщина, ты можешь мне объяснить: почему все бабы как бабы, мечтают замуж, потомство, гнездо свое, а этой нужны море, качка, пароходы?



Вокруг шумела вечеринка, отдел отмечал профессиональный праздник.



Я плохо слышала сетования Алексея, потому что с изумлением смотрела на Хорошавину и ее партнера по танцу. Как меняет человека окружающая среда! Стоило Ленке надеть вместо строгой униформы ведомства блестящее платье, как из скучной офисной сотрудницы она превратилась в порхающую по танцполу бабочку-волшебницу, за которой увивался наш начальник отдела Сергей Петрович Коробко.



Все знали, что их связывают не только служебные взаимоотношения. Несмотря на то что Лена тоже была замужем, за моряком дальнего плавания.



– Ну что ты молчишь? – Алексей придвинул свой стул еще ближе ко мне, пытаясь переключить мое внимание на себя. – Чего ей не хватает, скажи. Я пылинки с нее сдуваю, на руках ношу – в прямом смысле слова…



– Леша, что ты завелся? Праздник, радость, песни, пляски. Смотри, как народ расслабляется! Что ты прицепился ко мне со своей зазнобой? Нравится ей, наверное, бороздить просторы Мирового океана.



– А я?! – подвыпивший коллега хотел понять загадочную женскую логику через меня.



– Что – ты? Ты ее тихая гавань, надежный причал.



Тогда я еще не знала, что это была последняя наша совместная вечеринка, иначе, наверное, не отнеслась бы к его вопросам так равнодушно, безразлично даже. Какой пустяк – не хочет замуж.



Когда в активе всего лишь тридцать прожитых лет, какие могут быть трагедии, особенно в отношениях с противоположным полом? Все впереди! Все еще будет! Еще и детей не поздно, успеете нарожать…



Но жестокая правда жизни тихим змеем вползает в существующую реальность, и хотелось бы повернуть рулевое колесо судьбы в положение «Стоп машина. Полный назад!», а вот и нет, ничего не выйдет. Живите теперь уже так, как есть.



Мы знали, что первый брак Алексея распался, не дожив до совместных детей. Красивая студентка после защиты диплома махнула на прощание рыжими локонами и ушла к другому мужчине, имеющему собственную отдельную квартиру. Непонятно было, зачем вообще выходила замуж за нашего парня. Хотя как минимум одна причина была.



Златокудрая Татьяна из общежития университета, с верхней полки двухъярусной кровати в комнате на четверых, перебралась в старинный дом с видом на белую ротонду, а через нее – на сияющий синевой морской залив.



В этом «доме с историей» матери Алексея принадлежала просторная, с высокими потолками квартира. Комнат было две, но «вагончиком», с проходным залом. Такой расклад невестке через некоторое время надоел, и она отбыла на новое место жительства, по пути зайдя в загс для расторжения скоропостижного брака.



Во дворе дома, в хилых деревянных постройках, служивших ранее дровяником, хранился предмет гордости и молодецкой удали сына – мотоцикл «Кавасаки». Замок на сараюшке висел мощный, под стать охраняемому предмету, хотя саму дверь можно было легко вышибить ногой. Но авторитет выросшего в этом дворе Алексея, который гонял здесь на велосипеде, бежал после школы к пирсу, на ходу разматывая удочку для ловли корюшки и наваги, был непререкаем по факту рождения в этом месте, и вряд ли бы кто покусился на его имущество. А чужие люди в эти дворы-очкуры и не заглядывали.



Признаться, Лешка был некрасив. Шея утопала в плечах, голова, все время немного поданная вперед, почти опиралась подбородком на грудь. Широкие скулы и маленькие светло-серые глаза, посаженные близко к носу, создавали некоторое сходство с нашими древними предками. Жидкие светлые волосы контрастировали с загорелым, обветренным лицом. Вообще-то, по корпоративным правилам нашей конторы они должны быть коротко подстрижены, но Алексей носил их длинными, почти до плеч. Вместе с черной кожаной курткой-косухой, джинсами и ботинками типа «казаки» это придавало шарма общему облику.



Его бунтарский характер знало начальство и предпочитало дать некоторые послабления во внешнем облике, чтобы иметь козырь во время его «идеологически несдержанных» реплик на собраниях коллектива. Мол, что вы хотите – это же неформал!



Фигура у него была коренастая, широкие плечи и короткие, слегка косолапые ноги создавали впечатление неуклюжего человека.



А вот улыбка у него была хороша – искренняя, от души. Если она доставалась от сурового Лехи кому-то как похвала, то снимала обманчивое ощущение неприятного человека и меняла первое впечатление в лучшую сторону раз и навсегда.



И уж тем более внешность не играла никакой роли в производственном процессе. Как специалист в своем деле он был незаменим в силу феноменального знания всех нюансов технологической цепочки. «Лучший упаковщик» – в шутку называли его сослуживцы за способность загрузить пароход так, чтобы ни щелочки, ни дырочки, ни одного зазора между грузами в трюме.



Командный состав линейных судов считал его работу высшим классом, потому что от правильной загрузки снабжения для северных районов страны зависит и безопасность движения, и время стоянки в портах, и премии за безаварийную и ударную работу. Так что во время визитов Алексея на пароходы его всегда встречали с почестями в кают-компаниях и угощали деликатесами из артелки – продовольственного склада для экипажа.



Там-то он и познакомился с белокурой и длинноногой буфетчицей Инессой, подававшей обед для командного состава судна. Актриса Мэрилин Монро позавидовала бы ее росту, а в остальном – похожи.



Фотографию морячки, прислонившейся к леерам парохода на фоне синего безбрежья, наш коллега держал на рабочем столе, в рамке из плотного картона.



Собственная некрасивость его не смущала, он не считал себя неладно скроенным. Для него этот вопрос вообще не имел никакого значения. Он – мужик. У него крепкие руки и мощные плечи, накачанные годами тренировок в бассейне. Рост невысокий, ну так что ж? Он не собирался играть с барышнями в баскетбол. И, в общем, молва ходила, что любая незамужняя девушка, только что поступившая на службу в нашу контору, неизменно попадала в его сети.



К моменту знакомства с морской красавицей Лешка жил в небольшой служебной квартире, выделенной ему руководством, а уж каким образом он уговаривал красоток посетить его альков – нам было неизвестно.



Жениться во второй раз он не торопился, мягко отводя соблазненную пассию в сторону, как только на горизонте появлялась очередная «новенькая».



И удивительно, но никто не скандалил, не называл Алексея распутником или обманщиком. Он со всеми мог договориться!



– Ты же знаешь, Катерина, – говорил он мне, замужней соседке по кабинету, – мой лозунг жизни: «Сумей отказать человеку так, чтобы он ушел от тебя довольным».



И вот такой самодостаточный, крепкий, битый жизнью холостяк годами чуть за тридцать, влюбился в особу, для которой свободные отношения и романтика дальних странствий оказались дороже теплого супружества.



Висевшую в кабинете карту мира Алексей утыкал яркими флажками, отображающими маршрут судна, где в данный момент находилась его возлюбленная. Как только кнопки перемещались к порту приписки, он все чаще подходил к окну кабинета, из которого были видны причалы порта. Он шутил, раздавал комплименты женщинам, интересовался культурными мероприятиями на дни стоянки теплохода, хотя, конечно, понимал, что в эти два-три дня на берегу Инне будет не до похода в театр. В увольнительную домой хотя бы на ночь – и то задача непростая.



Она приняла его ухаживания, но что в ней было рациональным – иметь временное пристанище на берегу, возможность сойти с палубы и ощутить твердую землю под ногами в виде обычного пола в квартире (потому что ее родные места – во Владимирской области), а что эмоциональным – в виде чувств, любви или благодарности к мужчине, который ее боготворил, – неизвестно.



Никто из нашего отдела не видел Инессу вживую. Он называл ее «моя девочка», хотя из контекста разговоров было ясно, что она морячка с немалым стажем, а значит, не так уж молода. Красивая. Стройная фигура, миловидное лицо – такие женщины не остаются без внимания поклонников. И мы подшучивали над Алексеем, намекая на мужской коллектив и длительность рейсов. На что он, пожав плечами, с усмешкой отвечал:



– Вы же знаете понятие «производственная необходимость»? Вас вот, к примеру, могут в праздничный день на дежурство воткнуть, в командировку с шефом отправить или на субботник в ближайший выходной записать – вы же не бунтуете, а идете. Идете ведь? Ну вот и все.



Наверное, ревновал. Но, как настоящий мужчина, допускал это только гипотетически, в виде служебной обязанности, а не как предательство их отношений.



Окончание в следующем выпуске толстушки «В»

P.S. В воскресенье, 22 апреля, в 14.00 в Доме книги (ул. Светланская, 45, Малый ГУМ, 3-й этаж) пройдет презентация новой книги Татьяны Таран «Никто не ангел». Вход свободный.

Автор: Татьяна ТАРАН