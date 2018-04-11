Нагиева поклонницы вряд ли догонят Шоумен Дмитрий Нагиев увлекся… бегом. По мнению телеведущего, этот вид спорта помогает ему тренировать выносливость и поддерживать себя в отличной физической форме.

– Причем Дима старается бегать на очень большие расстояния, – раскрывает секреты Нагиева актриса Ирина Темичева, которая несколько лет дружит с шоуменом семьями.



Впрочем, спорт всегда занимал особое место в жизни актера и телеведущего: в детстве он ходил в кружок самбо, завоевал звание чемпиона СССР среди юниоров по спортивной гимнастике, стал мастером спорта по дзюдо. Потом Нагиев увлекся бодибилдингом – что интересно, его тренировал младший брат Евгений, работавший тогда инструктором.

Автор: ИА «Столица»