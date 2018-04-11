Анне Невской ищут мужа Художественный фильм «Приличная семья сдаст комнату» стартует на телеканале «Россия». В главных ролях известные актеры: Анна Невская, Александр Пашков, Любовь Германова, Екатерина Соломатина.

В центре сюжета – героиня Анны Невской, которую зрители знают по ролям в популярных сериалах «Кто в доме хозяин?», «Восьмидесятые», «Склифосовский», «Два отца и два сына».



– Это история трех поколений женщин – бабушки, мамы и внучки, которые живут в одной квартире, – рассказывает режиссер Елена Яковлева. – Они не стремятся устраивать личную жизнь, потому что их и так все устраивает. Но неожиданно бабушка, которую играет Любовь Германова, обнаруживает у себя «смертельное заболевание». И решает немедленно найти дочери, героине Анны Невской, надежную опору – мужа. И у нее есть кандидат на примете: племянник ее подруги. Чтобы ненавязчиво познакомить его со строптивой дочерью, она идет на хитрость: решает сдать свободную комнату «постояльцу», то есть кандидату в мужья. Но все планы нарушает внучка: она первой дает объявление о сдаче комнаты в приличной семье…

Автор: ИА «Столица»