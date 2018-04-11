Александр Петров делает карьеру в полиции На телеканале ТНТ – премьера нового, уже третьего, сезона одного из самых успешных проектов – сериала «Полицейский с Рублевки».

В новом сезоне главный герой Гриша Измайлов в исполнении Александра Петрова вернется в свой родной отдел на Рублевке. И даже возглавит его. Бывший же начальник – полковник Владимир Яковлев (Сергей Бурунов) станет его подчиненным. Почти все серии пара будет отыгрываться друг на друге за все свои прошлые обиды.



– Съемки третьего сезона проходили еще в августе – сентябре прошлого года, – рассказал нам Сергей Бурунов. – Мы уже за все эти сезоны настолько привыкли друг к другу, что иногда режиссер разрешал нам немного поимпровизировать в кадре. И некоторые шутки, которых не было в сценарии, вошли потом в сериал.

Автор: ИА «Столица»