Гаражный папа секретов не раскрывает. А то будет не смешно На календаре середина весны, а для телеканала НТВ уже завершили съемки двухсерийной новогодней комедии «Гаражный папа».

Режиссер фильма – Александр Новиков, а в главных ролях – Антон Эльдаров, Михаил Тарабукин, Александра Велескевич и другие. Действие картины будет происходить в 80-х годах прошлого века.



– Эта новогодняя комедия создана как поклон всему нашему старому доброму советскому кинематографу, а особенно Леониду Гайдаю, Георгию Данелии и Эльдару Рязанову, – заверяет Антон Эльдаров. – И уточню: это ни в коем случае не копирование и не пародия, а дань уважения и признания гениальным кинолентам. Мы старались снимать фильм в стилистике тех времен, используя одну камеру. Все, кто работал над этой лентой, получили огромное удовольствие. Ведь действия происходят в годы нашего раннего детства. Надеюсь, что и зрителям картина понравится. Только вот раскрывать детали сюжета не буду, а то смотреть будет не смешно.

Автор: ИА «Столица»