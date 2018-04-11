Куценко собрал миллион для больных детей Актер Гоша Куценко устроил благотворительный вечер своего фонда «Шаг вместе» (он помогает детям с заболеваниями ДЦП).

На аукционе, который собрал около миллиона рублей, продавали не только личные вещи звезд, но и произведения искусства. Мероприятие завершилось концертом Гоши Куценко. Поддержать артиста и его благие намерения пришли Анжелика Агурбаш, Алиса Толкачева, Елена Бирюкова, Анна Калашникова и многие другие артисты. А старшая дочь Куценко Полина дебютировала в качестве ведущей мероприятия. Девушка хоть и волновалась, но со своей ролью справилась на отлично.



– Нашему фонду уже более пяти лет, – говорит Куценко. – Главное, что мы помогаем собрать деньги на хорошее дело. Иногда нужно просто сделать шаг навстречу – и проблема решится. Важно не быть равнодушными к чужой боли…

Автор: ИА «Столица»