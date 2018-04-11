Збруев получил в подарок «шапку Мономаха» Актер Александр Збруев отметил свое 80-летие в стенах театра «Ленком», где он служит уже много лет.

Артист вышел на сцену в спектакле «Борис Годунов» в роли самого царя. Сразу после поклонов артиста поздравили его коллеги по постановке Мария Миронова и Игорь Миркурбанов. Из зрителей первый букет виновнику торжества вручила Инна Чурикова, которая уже не первый раз посмотрела спектакль. А потом на Александра Збруева надели «шапку Мономаха», отделанную мехом и драгоценными камнями, – подарок от коллег и поклонников, который будет напоминать артисту о роли в этом спектакле.



– Спасибо! Я рад и счастлив! – поблагодарил своих поклонников сияющей улыбкой и каменьями Александр Збруев.

Автор: ИА «Столица»