Яглычу и в космосе тесно Фильм «Частица Вселенной», премьера которого состоится на Первом канале, расскажет о трех космонавтах, которые отправляются работать на орбитальную станцию. Об их взаимоотношениях, об отношениях со своими близкими.

Съемки проходили в реальных интерьерах Центра управления полетами, в Звездном городке и в настоящей сурдокамере – звуконепроницаемом помещении, где тренируются космонавты. В течение нескольких месяцев исполнители главных ролей Алексей Макаров, Сергей Пускепалис и Владимир Яглыч занимались на специальных тренажерах, имитирующих невесомость.



– Я готовился к съемкам в Королеве, – рассказал Владимир Яглыч. – В ЦУП есть тренажер для отработки действий космонавтов при выходе в открытый космос. И в нем я работал в специальном костюме – по-настоящему тренировался. При моем большом росте в костюм я все же кое-как влез, но потом, правда, еле вылез…

Автор: ИА «Столица»