Докторам и фельдшерам обещают «земские» бонусы Прием документов от медиков, готовых стать участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», начался в Приморье. В этом году в крае готовы принять и трудоустроить 53 врачей и 38 фельдшеров. Первые получат по 1 млн рублей подъемных, вторые – по 500 тысяч.

В 2018 году Приморье впервые будет участвовать в реализации программы по привлечению сотрудников среднего звена – «Земский фельдшер», уточняет пресс-служба администрации края. По информации краевого департамента здравоохранения, подъемные выплачиваются специалистам, которые трудо-устраиваются в медучреждения сельских населенных пунктов, рабочих поселков, поселков городского типа (пгт) или городов с населением до 50 тысяч человек.



В отделе подготовки и управления медперсоналом департамента (отдел осуществляет прием заявок на участие в программах) подчеркнули, что в этом году в программу «Земский доктор» внесены новые изменения, также действуют поправки, введенные в прошлом году.



Согласно им врачи могут стать участниками программы при условии, что до этого они не работали в сельском здравоохранении.



– По новым правилам с этого года возможность получить единую компенсационную выплату (ЕКВ) предоставляется специалистам, которые трудоустраиваются на должности, предусмотренные программным реестром. При этом должны отсутствовать неисполненные обязательства по целевому договору. То есть если кто-то из целевиков не пришел к своему работодателю и не отработал установленный у него целевым договором срок, то при трудоустройстве у другого работодателя он ЕКВ не получит, – пояснила начальник отдела Екатерина Лупарева. – Призыв в армию – не форс-мажор, такой специалист должен вернуть деньги в бюджет. Если же он примет решение после службы вернуться на работу в медучреждение, действие договора о ЕКВ пролонгируется и деньги врач не возвращает.



Новых специалистов ждут почти в каждом муниципальном образовании края. Со списком территорий, где готовы трудоустроить врачей и фельдшеров, можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения в разделе «Медицинские кадры». Здесь же размещен и «Программный реестр должностей».



Напомним, что в прошлом году участниками программы стали 63 врача. Всего за шесть лет ее действия в села Приморья приехали работать 306 специалистов. Толчком для нового развития программы стало то, что в 2016-м в нее вошли поселки городского типа и был увеличен возраст участников до 50 лет. По мнению краевых чиновников, увеличение возрастного ценза для участников программы «Земский доктор» совершенно оправданно: это позволяет выехать на село тем специалистам, которые давно состоялись в профессии, а их дети уже выросли, и теперь такие доктора более свободны в выборе жизненного пути.



Глава Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что доктора и фельдшеры здесь крайне необходимы и что руководство края готово всячески поддерживать медицинских работников и выпускников медуниверситета, планирующих связать свою карьеру с нашим регионом.



– В Приморском крае, особенно в отдаленных его районах, отмечается серьезная нехватка врачей. Есть такие поселки, где медик пенсионного возраста работает и за терапевта, и за окулиста, и за лора. Все местные жители лечатся только у него, а заменить его некем. Мы готовы обеспечивать вас жильем и давать подъемные, чтобы вы оставались работать и жить в Приморье, помогали людям не только во Владивостоке, но и в других городах и районах края. Ведь вы не зря выбрали эту профессию, – сказал врио губернатора.

Автор: Отдел новостей «В»