Пишите письма волонтерам Традиционный всероссийский конкурс эпистолярного жанра проходит по всей стране. Как сообщила краевая пресс-служба, принять в нем участие могут школьники и студенты профессиональных образовательных учреждений Владивостока и всего Приморья.

В рамках конкурса в образовательных организациях края проводятся открытые уроки, на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, обучают культуре письма.



Главной темой конкурса этого года стала номинация «Я доброволец, я волонтер!», посвященная Году добровольца и волонтера в России.



Всего же конкурсные работы принимаются по 11 номинациям: «Есть такая профессия – Родину защищать…», «За здоровьем – в парки и на спортплощадки!», «Рецепты счастливой семьи», «Поколение неравнодушных: горячее сердце», «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи», «Представьте, что вы являетесь письмом, путешествующим во времени. Какое послание вы хотели бы передать своим читателям?», «Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги…», «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…».



Также организаторы для маленьких жителей региона – учащихся средних и младших классов – предложили специальную номинацию «У меня дома живет амурский тигр», которая проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра. А вот педагогам организаторы предлагают прислать на конкурс лучшую методическую разработку проведения урока письма.



Победителей определит экспертное жюри, а все участники регионального этапа, выполнившие условия конкурса, получат благодарственные письма. Лучшие будут награждены дипломами и призами конкурса.



Работы принимаются краевым оргкомитетом до 31 мая 2018 года. Письма необходимо направить по адресу: 690090, Владивосток, улица Верхнепортовая, дом 2 с пометкой на конкурс «Лучший урок письма».

Автор: Отдел новостей «В»