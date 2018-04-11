Добрые дела лучше делать хором Могут ли люди, объединившиеся на общественных началах, получить поддержку из бюджета

«Все сами… Никто нас не поддерживает… Помещение выделили, но терпят из жалости. Все на свои деньги», – вторя друг другу, перечисляли обиды пожилые женщины. Они заглянули в нашу редакцию, чтобы рассказать о непростой судьбе своего хора. Которому нужна помощь. Но вот кто может или должен им помочь?

Активные, но скромные?



Этот хоровой коллектив создан давно, объединяет пенсионеров, которые собираются несколько раз в неделю на репетиции. Иногда выступают на различных мероприятиях и даже гастролировали. Говорят, что большой успех их концерт имел в Китае. А вот во Владивостоке, сетовали они, их не ценят и не поддерживают.



Разумеется, может только радовать, когда люди на пенсии не сидят бесцельно во дворе на скамеечке, а ведут активную общественную жизнь. Таким и впрямь хочется помочь.



Наша газета уже писала о трудностях, с которыми сталкивался этот коллектив, и каждая публикация помогала немного исправить ситуацию. Теперь у хора есть помещение для репетиций, два комплекта концертных костюмов. Но женщинам хочется, чтобы платили зарплату концертмейстеру и хормейстеру, прикрепили бы их коллектив к Дому культуры и финансировали поездки на концерты и фестивали.



Мы решили передать их просьбу по инстанции.



– Вы знаете, а они к нам и не обращались за помощью. Мы, конечно, знаем о существовании такого коллектива, приглашаем выступить, если формат концерта позволяет, но каких-то жалоб или просьб от них ни разу не поступало, – сообщили нам в управлении культуры администрации города.



Мы даже слегка растерялись. Получается, что нет повода посетовать на равнодушие чиновников. В самом деле, нельзя же поставить им в вину то, что не пристают ко всем самодеятельным творческим коллективам с предложениями о помощи…



В приоритете – социальная направленность



Меж тем в столице Приморья действует муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства». В ее рамках ежегодно (и в 2018 году тоже) выделяют бюджетные субсидии на реализацию социальных проектов. Возможно, творческий коллектив может рассчитывать на получение гранта по муниципальной программе, и это решит все его финансовые проблемы.



– Конечно, на такую поддержку может рассчитывать и творческий коллектив. Ведь выделяют ее украинскому народному хору «Горлица». Правда, уже не как хору, а как культурному центру. Кроме того, получить субсидию может только социально ориентированная общественная организация. Подать заявку на получение гранта хор сможет, только если зарегистрируется как некоммерческая организация (НКО) и расширит круг своей деятельности. Будет не только петь, но и, например, помогать ветеранам или пенсионерам. И эта деятельность должна быть отражена в уставе, – дала пояснения Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города.



Она рассказала также, что в 2018 году общественные некоммерческие организации города смогут претендовать на два вида финансовой поддержки от муниципалитета. Это гранты на проведение интересных и значимых для города проектов, а также на возмещение отдельных видов понесенных расходов, связанных с жизнедеятельностью общественных объединений.



Власти готовы помочь общественникам компенсировать затраты по коммунальным платежам, арендной плате, содержанию автомобилей с электроподъемниками, по установке и обслуживанию систем пожарной безопасности и другим расходам для обеспечения нужд общественной организации. А победители конкурсного отбора социальных проектов могут получить до 150 тысяч рублей на проведение заявленных мероприятий.



Итак, по словам Ирины Самусенко, творческий коллектив может рассчитывать на получение помощи в рамках муниципальной программы поддержки НКО, если расширит круг своей деятельности и зарегистрирует общественную организацию. Но на сегодня у хора пенсионеров нет юридического статуса. По сути, это просто собрание людей, которые собираются вечерами попеть. Выделять им бюджетные средства нельзя по закону.



Кроме того, Ирина Самусенко отметила, что сотрудники управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока готовы проконсультировать всех, кто вправе рассчитывать на получение субсидий для НКО.



Получить такую консультацию можно по телефонам: 2-614-089 и 2614-397. Можно также обратиться по адресу: улица Ильичева, 15, кабинет 15.

Автор: Наталья ГРЕЧИНА