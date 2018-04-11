А теперь, девочки, разгоняем кровь Как адаптивная гимнастика может помочь пенсионерам

Большой светлый зал, приятная слуху музыка и звонкие команды тренера: «Побежали! Встали на носочки! Делаем наклоны!» Так в спортивном комплексе «Арена спорта», что на улице Володарского, проходят занятия по гимнастике. Только занятия эти не совсем обычные.

«Если кто-то не может посетить тренировку, звонят и отпрашиваются. Хорошо хоть записки от родителей не приносят...»

«Зашла в тренажерный зал, а там буквально дом престарелых: бабули и дедули занимаются, бегают, гантели поднимают. Почему у нас такого нет?»

«Очень хочу, чтобы выход на пенсию означал начало новой жизни, а не конец света»

Вместо привычной ритмичной музыки колонки транслируют ретропесни, в основном советские и французские, иногда сменяемые звуками природы, – для релаксации. А гуськом по залу, размахивая руками и ногами, ходят… пенсионеры. Называется это адаптивной гимнастикой. Чтобы научить пожилых людей этим упражнениям, общественная организация «Твой здоровый образ жизни» получила грант от городской администрации.



– Адаптивная гимнастика, как уверяют организаторы занятий, поможет избавиться от болей в спине и укрепить позвоночник. Горожанам, пришедшим сюда, продемонстрируют и помогут освоить основные упражнения для здоровой спины, – рассказывает Оксана Гоголева, заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий администрации Владивостока. – Уверена, что эти занятия будут полезны многим людям. Принять участие в них могут все желающие пенсионеры нашего города, что важно, бесплатно.



Тренер Жанна Ивашкина подтверждает: благодаря этой гимнастике кровь начнет циркулировать, а мышцы – работать.



Все еще впереди



Такие тренировки, утверждает Жанна Ивашкина, полезны не только в физическом смысле. На занятиях люди знакомятся, сходятся по интересам, в соцсетях даже есть общий чат для физкультурниц. Женщины общаются друг с другом не только на тренировке, но и в другое время: вместе ходят в бассейн, сауну.



Вообще, помимо пользы для здоровья здесь много плюсов, они же стимулы для занятий: современный зал, все необходимое оборудование и душ, чтобы ополоснуться после тренировки. Все это предоставляется спорткомплексом бесплатно.



– Обычно к нам приходят человек 10–15, но были занятия, когда мы вставали в два круга, потому что в один не помещались, – говорит тренер. – И пока у нас тут сложился чисто женский коллектив, мужчины почему-то не приходят. За все время к нам заглянули только двое граждан, посмотрели, но ретировались.



За час, что длится каждое занятие, группа успевает проработать все основные мышцы, дать нагрузку на руки и ноги, а также пройтись и даже пробежаться по залу. Работа завершается отдыхом под мотивирующие слова тренера.



– Все упражнения направлены на укрепление мышц спины и шеи. И это очень важно: разрабатывая эти мышцы, мы предупреждаем такие заболевания, как инсульт и даже инфаркт, – объясняет Жанна. – Также проводим самомассажи и лимфодренажные массажи: мы поднимаем кровь вверх по сосудам, помогаем сердцу ее разгонять. Кроме того, есть несколько упражнений с гантелями на мышцы рук и цикл дыхательных упражнений для расслабления тела.



Все занятие строится с учетом возраста: тяжелых нагрузок здесь нет, и если кто-то чувствует, что не сможет выполнить упражнение, просто отдыхает.



– Ни в коем случае нельзя перегружать организм – лучше дать послабление, чем кому-то в результате станет плохо. Все проходит в облегченной форме: мы много отдыхаем, проветриваем зал, насыщаем организм кислородом. Еще я часто проговариваю, что мы все молодые и красивые, что у нас все еще впереди. Так что заряжаемся не только физически, но и эмоционально, – добавляет тренер.



Абсолютное большинство увлекшихся адаптивной гимнастикой – женщины пенсионного возраста. В среднем, по словам Жанны Ивашкиной, это дамы 60 лет. Но есть и настоящие героини: двум физкультурницам, которые ходят на занятия с первого дня, уже за 80!



Еще один интересный момент статистики: среди решивших приобщиться к спорту очень много учителей на пенсии.



– Доходит до смешного: если кто-то из них не может посетить тренировку, звонят мне и отпрашиваются. Хорошо хоть записки от родителей не приносят, – улыбается тренер. – А вообще, у нас даже журнал есть, где все пришедшие отмечаются. Так что многие тут еще и ностальгируют по своей профессии.



Шаг должен быть правильным



Помимо занятий по адаптивной гимнастике организация «Твой ЗОЖ» в рамках этого же проекта проводит во Владивостоке уроки скандинавской ходьбы – тоже бесплатные. Эти занятия проходят на стадионе муниципальной школы № 17 (в районе Тополиной аллеи).



– Это место мы выбрали не случайно, – замечает Жанна Ивашкина. – Есть такой миф, что скандинавская ходьба – занятие только для пенсионеров. На самом деле ею можно заниматься с детства. Вот поэтому мы и решили проводить наши встречи возле школы, чтобы не только бабушек и дедушек привлечь, но и увлечь детей и их родителей.

Для занятий по адаптивной гимнастике необходимо иметь удобные спортивные штаны и футболку, а также коврик или большое полотенце (для упражнений на полу). Для скандинавской ходьбы тренер просит купить палки, специально созданные для этого вида лечебной физкультуры.



– Часто хожу по городу и вижу, как люди занимаются скандинавской ходьбой самостоятельно – с лыжными палками, еще и шаг неправильный. Для этих целей лучше потратиться на специальное оборудование, тем более стоят эти палки недорого, до полутора тысяч рублей. Сам шаг тоже должен быть правильным, крест-накрест: если вперед идет левая нога, то вместе с ней выставляем правую руку и плечо, – объясняет она. – Если все делать верно, то постепенно уйдет боль в шее, уменьшатся проявления остеохондроза и других болезней, связанных с малоподвижным образом жизни.



«Мы, конечно, молоденькие, но упражнения не повредят»



Жанна Ивашкина подчеркивает: все занятия и тренировки проходят бесплатно и ориентированы в первую очередь на пенсионеров. Их проведение стало возможным при финансовой поддержке администрации Владивостока – «Твой здоровый образ жизни» выиграл муниципальный грант на воплощение этого проекта в жизнь.



– Когда мы получили грант от администрации города на проведение тренировок, я поняла, что сбылась моя мечта, – признается Жанна. – Несколько лет назад я была за границей и удивилась, сколько там активных людей в возрасте. Зашла в тренажерный зал, а там буквально дом престарелых: бабули и дедули занимаются, бегают, гантели поднимают! Ну вот почему у нас такого нет? Я очень хочу, чтобы и здесь все изменилось, чтобы были бесплатные занятия для наших бабушек и дедушек. Чтобы выход на пенсию означал начало новой жизни, а не конец света…



– Мне очень понравилось то, что все упражнения даются плавно, мышцы успевают разогреться. Конечно, мы все тут девочки молоденькие, – улыбается одна из физкультурниц Вера Петровна, – но регулярное повторение этих упражнений нисколько не повредит. Я теперь точно знаю, что восстановить подвижность суставов и эластичность мышц и связок возможно, пусть и не на сто процентов.



– А я хочу сказать, что это доброе дело, – включается в разговор другая участница тренировки Наталья Геннадьевна. – Лет десять назад была в Китае, и как же меня поразило их отношение к старикам: для них открыты различные кружки, есть тренировки и танцы. И все бесплатно! Это же так прекрасно, когда пенсионеры собираются вместе, что-то делают. А у нас что? Только по квартирам сидеть или на лавках прохожих обсуждать? Хотелось бы, чтобы к этому движению присоединились и другие спорткомплексы, чтобы занятия проходили по всему городу.

Автор: Анна МИРОНОВА