Но мы в тельняшках! До первого скромного юбилея «Адмирал» добрался слегка потрепанным, однако с боевым настроем

Главная приморская ледовая дружина официально завершила участие в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 2017–2018 годов. В честь окончания юбилейного, пятого сезона «моряков», 6 апреля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-арена» прошел праздник.

Сотни болельщиков вживую общались не только со своими любимцами из команды профессионалов, но и с ближайшим резервом «Адмирала» – игроками молодежной команды «Тайфун», базирующейся в Уссурийске. На льду состоялся мини-матч юных воспитанников ДЮСШ «Адмирал», мальчишек 2010 года рождения. Свое мастерство на площадке также продемонстрировали и взрослые хоккеисты. С обширной концертной программой перед зрителями выступили творческие коллективы Приморья.



С 9 апреля спортсмены, тренерский штаб и обслуживающий персонал отправились в отпуск. Самое время подвести итоги сезона – по версии газеты «Владивосток».



Штормило



Минувший сезон, хоть уже далеко не первый, стал, пожалуй, самым тяжелым в истории клуба. В конце прошлого года болельщики даже опасались, что «моряки» снимутся с первенства. К счастью, до крайностей дело не дошло.



Объяснение есть: в рамках одного сезона сошлось сразу несколько негативных моментов, которые влияли на текущую ситуацию и итоговый результат.



Первое. С лета 2017-го до нынешней весны командой поочередно руководили четыре главных тренера. Подобной тренерской чехарды не было больше ни в одном из клубов КХЛ в пределах одного турнира. С каждым из наставников «Адмирал» прощался на позитиве, ведь все они работали только с благими намерениями и старались добиться максимального успеха в трудной финансовой и организационной ситуации.



С самого начала не заладилось на посту главного тренера у заслуженного мастера спорта Александра Андриевского, который в двух последних чемпионатах выводил владивостокцев в плей-офф КХЛ. Под началом белорусского специалиста «моряки» провели 19 игр и одержали пять побед (29,8 % результативности), разница забитых и пропущенных шайб – 38–56 соответственно.



Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира швед Фредрик Стиллман руководил командой в 26 матчах, и в десяти из них «моряки» сумели одолеть соперников, заработав 28 очков (35,8 %), разница шайб – 57–58.



Наибольшего успеха «Адмирал» добился вместе с отечественным наставником, заслуженным мастером спорта, обладателем почетного трофея «Золотая клюшка России» Андреем Разиным. Было сыграно пять домашних матчей и добавлено в копилку 10 очков (66 %), разница шайб – 12–11.



Когда и он отказался от сложной миссии, исполняющим обязанности наставника стал еще один россиянин, на тот момент старший тренер «Адмирала» Олег Леонтьев, многократный чемпион и призер России и Белоруссии. Команда играла в шести матчах, включая пять выездных, и набрала 8 очков (44 %), разница шайб – 13–20.



Из-за проблем с выплатой зарплат минувшей зимой многие ведущие игроки команды расторгли контракты с клубом. Большинство хоккеистов с российским гражданством (но не все) сумели пристроиться в другие дружины КХЛ. Чуть ли не всем иностранным легионерам пришлось вернуться к себе на родину, позднее они выступали за свои национальные сборные на зимней Олимпиаде в Корее.



Нагрузка на оставшихся в «Адмирале» игроков неизмеримо возросла. Но они с честью справились с трудностями.



Проблемы в клубе возникли еще на старте минувшего чемпионата. Ведущий спонсор в лице транспортно-промышленного холдинга «Сумма» прекратил финансовую поддержку коллектива. А теперь, как всем известно, проблемы начались и у самой «Суммы».



Как заявила официальный представитель МВД России полковник полиции Ирина Волк, правоохранительными органами задержаны совладельцы и руководители холдинга Зиявудин Магомедов (экс-президент нашего хоккейного клуба), Магомед Магомедов и Артур Максидов. Их подозревают в хищении 752 млн рублей из федерального бюджета при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде и еще 1,5 млрд при выполнении других проектов. С 30 марта сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии проводят масштабные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по всей стране, в том числе и во Владивостоке.



В настоящий момент главными спонсорами ХК «Адмирал» выступают транспортная компания FESCO и Владивостокский морской торговый порт (частью их акций также владеет «Сумма») при общей поддержке администрации Приморского края.



В клубе сейчас полностью сменилось руководство. Несколько бывших менеджеров также находятся под следствием.



Выплыли



Однако вернемся непосредственно к хоккею. По итогам регулярного чемпионата «Адмирал» набрал 63 очка и занял 11-е место в Восточной конференции и 22-е в сводной таблице КХЛ. «В» обращает внимание на то, что в этом году проходной балл в плей-офф составил 88 очков.



В 56 встречах команда одержала 21 победу в основное время, овертайме и в серии штрафных бросков. К сожалению, поражений гораздо больше: 35 – в основное время, овертайме и по буллитам.



Самый популярный счет в играх «Адмирала» – 3:2 и 2:3, данный результат был зафиксирован по итогам 11 матчей.



Самых крупных побед «моряки» добились во встречах с минским «Динамо» (5:0) и уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:1). Наиболее ощутимые поражения получены от питерского СКА (2:7) и столичного «Спартака» (2:6). К слову, еще в одной игре с москвичами соперники забросили друг другу 13 шайб, и это стало рекордным показателем для минувшего чемпионата.



Да, в плей-офф нам попасть не удалось, хотя в четырех предыдущих сезонах «Адмирал» три раза выходил в 1/8 финала. С другой стороны, стоит учесть, что два худших коллектива по итогам турнира по решению Международной федерации хоккея и вовсе покинут КХЛ, отправившись в Высшую (первую) лигу.



В истории КХЛ это произошло впервые. Количество команд в лиге сократилось. В следующем сезоне во Владивосток уже не приедут «поставщики очков» (для нас, во всяком случае) – «Лада» из Тольятти и «Югра» из Ханты-Мансийска. Зато у оставшихся команд, особенно аутсайдеров, появился стимул в каждом матче выходить на лед, как в последний бой.



«Адмиралу» удалось главное: сохранить костяк команды. Остаются вратари Никита Серебряков и Игорь Бобков, защитники Николай Глухов, Артем Земченок, Самвел Мнацян (капитан), Иван Глазков, Григорий Ващенко, Даниил Курашов, Сергей Ильин и Иван Мищенко, нападающие Павел Махановский, Максим Казаков, Никита Феоктистов, Денис Вихарев, Андрей Алексеев, Денис Ковалев, Егор Яковлев, Виктор Другов, Вадим Перескоков, Кирилл Воронин, Максим Кицын, Владимир Бутузов, Константин Глазычев, Илья Иванов, Тигран Манукян, Иван Фищенко и Назир Гичибеков.



В принципе, даже сейчас у нас есть четыре пары защитников и пять полноценных троек нападения. Именно они в январе – феврале доказали всем, что могут профессионально играть и выигрывать. Ребята бились не каждый за себя, но за коллектив, за клуб и за Владивосток. Такими хоккеистами надо гордиться. Не все до сих пор в строю, кто-то продолжает залечивать травмы. Но к началу очередного первенства все поправятся. Не сомневайтесь.



И, конечно, команда будет усиливаться новыми игроками. Пока что приглашенными. Но…



– В перспективе в основном составе появятся приморские воспитанники, – заявил по итогам сезона заместитель гендиректора ХК «Адмирал» по спортивной работе Александр Селиванов. – Сейчас претенденты есть, мы их растим и воспитываем, однако они еще слишком молоды. И даже в следующем сезоне вряд ли кто-то из них выйдет на лед в форме «моряков» на постоянной основе. Хотя в нынешнем году такие попытки предпринимались. Однако перед новым руководством клуба стоит задача, чтобы приморские игроки стабильно играли в главной команде. У нас будет молодой коллектив. Быстрый и перспективный.



Пока хоккеисты отдыхают и набираются сил, руководство «Адмирала» ищет главного тренера. На рассмотрении несколько кандидатур. Нынешний и.о. главного тренера Олег Леонтьев тоже в их числе. Как стало известно «В», в этом списке также Алексей Кудашов, Вячеслав Буцаев, Сергей Светлов, Андрей Разин и Александр Селиванов. Четверо из них в разные периоды уже работали с командой на разных должностях. Не исключено, что могут появиться и другие отечественные и зарубежные претенденты на роль нового наставника «моряков».



Официальный сбор команды назначен на 1 июля. На начальном этапе во Владивостоке хоккеисты будут тренироваться с упором на физические нагрузки минимум две недели. Затем состоится первый игровой учебно-тренировочный сбор с выходом на лед. «Адмирал» обязательно примет участие в летних предсезонных турнирах, а также проведет несколько контрольных матчей с соперниками по КХЛ. Следующий чемпионат стартует в августе.

Кстати

К пятилетию ХК «Адмирал» для хоккеистов сшили новую форму. Ее дизайн отражает название и дух команды. Украшением стали стилизованные морские волны и полосы тельняшки, а фамилии игроков размещены на гюйсах.

Цифры и факты

Отдельно хотелось бы обратить внимание на поддержку «моряков» поклонниками команды. Всего за минувший сезон на трибуны «Фетисов-арены» пришли 119388 болельщиков. Средняя посещаемость по итогам сезона составила 4263 человека за игру – достойные цифры для города, профессиональный хоккей в котором появился только пять лет назад. Три встречи собрали аншлаги. Больше всего болельщиков присутствовало на матче «Адмирала» с многократным обладателем Кубка Гагарина питерским клубом СКА, тогда на трибунах и приставных стульях разместилось 5928 человек.



Целыми автобусами приморцы выезжали в соседний Хабаровск на дерби-поединки с «Амуром». Были наши фанаты и на гостевых матчах «моряков» в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ярославле, Казани, Сочи, Новосибирске и даже Шанхае.

Автор: Николай КУТЕНКИХ