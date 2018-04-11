Светлая Пасха привела с собой настоящую весну Владивосток отметил Светлое Христово Воскресение. В храмах прошли праздничные богослужения, освящение куличей и расписных пасхальных яиц. А потом сотни верующих с иконами и лампадами прошли крестным ходом под звон колоколов по Океанскому проспекту от Покровского парка до центральной площади.

Продолжилось празднование Святой Пасхи на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани. Со Светлым Христовым Воскресением горожан и гостей приморской столицы поздравил глава Владивостока Виталий Веркеенко, сообщает пресс-служба мэрии.



– От всего сердца поздравляю всех жителей и гостей нашего города со светлым праздником Пасхи. Христово Воскресение имеет давние традиции и корни. Пасха для многих из нас не только православный праздник, но и день обновления, весны, добра, любви, веры и надежды. Это важно именно сейчас, когда наш город, край и наша страна открывают новую страницу в своей истории. Добра, мира, благополучия! – пожелал мэр горожанам.



А их на площадке собралось немало, благо и погода выдалась под стать торжеству: впервые после затяжных пасмурных будней солнце весь день дарило людям тепло, словно Пасха привела с собой за руку долгожданную весну.



Праздничное настроение гостям праздника дарили лучшие творческие коллективы города. На сцене выступили хор «Ярмарка» и фолк-шоу группа «Летавица», юные артисты Мирослава Архипова, Александра Жарикова, братья Дмитрий и Сергей Коценко, вокальное трио Brilliants и солистка Анна Бохан, танцевальные коллективы «Витаминки» и Resistance, вокальный дуэт «Гала Гайз», солистка Алена Вазерова и ансамбль «Купола».



После освящения всем гостям праздника раздавали пасхальные яйца. К этому дню их было подготовлено две тысячи штук.



На набережной тем временем развернулись тематические локальные площадки. Все желающие фотографировались с инсталляциями в виде пасхальных яиц и пасхального кулича. Здесь же работала пасхальная ярмарка, где можно было продегустировать куличи, научиться их правильно готовить и расписать пасхальное яйцо.

Автор: Отдел новостей «В»