Светлая Пасха привела с собой настоящую весну

Владивосток отметил Светлое Христово Воскресение. В храмах прошли праздничные богослужения, освящение куличей и расписных пасхальных яиц. А потом сотни верующих с иконами и лампадами прошли крестным ходом под звон колоколов по Океанскому проспекту от Покровского парка до центральной площади.

11 апр. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4311 от 11 апр. 2018

Продолжилось празднование Святой Пасхи на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани. Со Светлым Христовым Воскресением горожан и гостей приморской столицы поздравил глава Владивостока Виталий Веркеенко, сообщает пресс-служба мэрии.


– От всего сердца поздравляю всех жителей и гостей нашего города со светлым праздником Пасхи. Христово Воскресение имеет давние традиции и корни. Пасха для многих из нас не только православный праздник, но и день обновления, весны, добра, любви, веры и надежды. Это важно именно сейчас, когда наш город, край и наша страна открывают новую страницу в своей истории. Добра, мира, благополучия! – пожелал мэр горожанам.


  А их на площадке собралось немало, благо и погода выдалась под стать торжеству: впервые после затяжных пасмурных будней солнце весь день дарило людям тепло, словно Пасха привела с собой за руку долгожданную весну. 


Праздничное настроение гостям праздника дарили лучшие творческие коллективы города. На сцене выступили хор «Ярмарка» и фолк-шоу группа «Летавица», юные артисты Мирослава Архипова, Александра Жарикова, братья Дмитрий и Сергей Коценко, вокальное трио Brilliants и солистка Анна Бохан, танцевальные коллективы «Витаминки» и Resistance, вокальный дуэт «Гала Гайз», солистка Алена Вазерова и ансамбль «Купола». 


После освящения всем гостям праздника раздавали пасхальные яйца. К этому дню их было подготовлено две тысячи штук.


На набережной тем временем развернулись тематические локальные площадки. Все желающие фотографировались с инсталляциями в виде пасхальных яиц и пасхального кулича. Здесь же работала пасхальная ярмарка, где можно было продегустировать куличи, научиться их правильно готовить и расписать пасхальное яйцо.

Автор: Отдел новостей «В»