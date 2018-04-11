Без ям и пыли: жители Русского благодарят за долгожданный ремонт дороги В администрацию Владивостока поступают обращения с благодарностями от жителей острова Русского за оперативное решение проблемы с грунтовой дорогой, ведущей к жилым поселкам, которая еще недавно была буквально непроезжей. За последнюю неделю состояние дороги заметно улучшилось.

Спецтехника и рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» отвели скопившуюся на дороге воду, отгрейдировали земляное полотно, прочистили водоотводные трубы, информирует пресс-служба администрации Владивостока. Местные жители сразу отреагировали на изменения.



«От имени всех жителей острова Русского хочу выразить благодарность за оперативное решение вопроса с грунтовой дорогой. На дороге много техники, кипит работа, виден результат, почти везде ровная грунтовка, и можно ехать на авто со скоростью 40–50 км/ч, а не 10–30 км/ч, как до этого. Благодарим администрацию города за помощь!» – написала Ксения Киселева в интернет-приемную мэрии.



«Огромное спасибо за скорое решение по дорогам острова Русского! Такого количества техники и людей на нашей дороге не было никогда. Островитяне сразу и не поверили, что нам реально помогают. Работы ведутся, результаты уже есть, и пусть пока приходится терпеть неудобства из-за толкотни авто и техники на узких дорогах, но это терпимо, это нормально. Спасибо за дорожно-эксплуатационный участок, который вернули на остров!» – обратилась к главе города Елена Некрасова.



– Стало гораздо лучше, дорогу отсыпали, нет ям и меньше пыли, – рассказал водитель автобуса Александр.



«Сейчас делают качественно. Хорошо, что вернули дорожно-эксплуатационный участок, потому что, когда своя рабочая служба, это лучше, чем из города приезжают, когда им захочется», – отмечают островитяне.



Сейчас, как уточнили в МБУ «Содержание городских территорий», на острове работают 12 единиц техники и 15 дорожных рабочих. Продолжается грейдирование дороги, создание виражей и уклонов, необходимых для отвода поверхностных вод, устранение заболоченных участков, подсыпка скальными породами, нарезка кюветов. Для восстановления профиля дороги уже отсыпано более полутора тысяч тонн грунта.



– На острове организован дорожный участок – база специализированной техники для содержания грунтовой дороги, она будет работать на постоянной основе. В зимнее время года будет выполняться очистка грунтовой дороги от снега, устранение наледи. В летнее – содержание ее в надлежащем виде, грейдирование и подсыпка заболоченных участков, – рассказал мастер МБУ «Содержание городских территорий» Юрий Бабич.



Напомним, что с наступлением весны грунтовое дорожное полотно на острове покрылось глубокими ямами и лужами, что значительно осложнило транспортную обстановку. Как уже сообщал «В», глава Владивостока Виталий Веркеенко поставил задачу привести дороги Русского в порядок. Подрядчику, выигравшему муниципальный контракт на обслуживание этих дорог, было дано поручение оперативно исправить ситуацию. Однако количество обращений от жителей островных поселков в интернет-приемную администрации Владивостока продолжало увеличиваться с каждым днем, спецтехника подрядчика на острове так и не появилась. В итоге глава города поручил расторгнуть контракт на содержание дороги с подрядчиком и отправил исправлять сложившуюся ситуацию муниципальное предприятие «Содержание городских территорий».

Автор: Отдел новостей «В»