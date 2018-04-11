Строительный бум есть чем укомплектовать Более 150 компаний-производителей из регионов России и зарубежных стран примут участие в 25-й международной строительной выставке «Город», которая пройдет во Владивостоке с 24 по 26 апреля. Об этом сообщили организаторы мероприятия в ходе онлайн-конференции, которая состоялась на сайте администрации края primorsky.ru на минувшей неделе.

Тематика юбилейной выставки отражает тенденции бурного развития строительной отрасли в Приморье, отметил замдиректора краевого департамента градостроительства Евгений Добрынин. В этом году в экспозиции будет представлен широкий спектр строительных и отделочных материалов, конструкций, технологий возведения промышленных сооружений и жилых зданий различной этажности, оборудования для производства строительной продукции, инструментов, спецтехники и многого другого.



Большой интерес к выставке, по словам организаторов, ежегодно проявляют не только местные производители, но и компании из центральной части России и даже из-за рубежа. Среди нынешних участников – компании из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Иркутской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского краев, Республики Бурятия, а также из Беларуси, Китая, Кореи, Финляндии.



– Сорок процентов участников выставки – приморские производители. Сегодня построить и укомплектовать объекты и дома можно полностью продукцией местного производства, – подчеркнула Вера Ермилова, гендиректор ООО «Дальэкспоцентр», организатора выставки. – Участники представят железобетонные конструкции, инженерные системы водоснабжения, отопления, вентиляции, отделочные и кровельные материалы и многое другое. Стоит отметить, что производители Приморья постоянно расширяют номенклатуру продукции и производят ее только по самым последним технологиям.



Выставка пройдет 24–26 апреля в КСК «Фетисов-арена». Экспонаты займут 4,5 тысячи квадратных метров выставочных площадей внутри здания и еще около тысячи квадратов под открытым небом. Вход свободный.



– Выставка будет интересна как строителям, так и непрофессионалам отрасли, которые хотят сделать ремонт или построить дом. Здесь можно будет выбрать необходимые строительные материалы, получить мастер-классы и консультации по выбору проекта, технологий, застройщика, ипотеки, кредитования, выбрать квартиру или дом в коттеджном поселке от застройщиков, – добавила Вера Ермилова.



Отметим, что выставка «Город» проходит при поддержке администрации Приморья и под патронажем краевой Торгово-промышленной палаты.

Автор: Отдел новостей «В»