На острие приморского бизнеса «Спасскцемент» вошел в четверку лидеров Бизнес-премии Приморского края в номинации «Компания года»

Спасский цементный завод вышел в финал ежегодной Бизнес-премии Приморского края. Это еще раз доказывает, что предприятие со 110-летним стажем держит марку качества со старта своего образования и не планирует останавливаться. АО «Спасскцемент» бережно сочетает традиции с инновациями.

Вклад в будущее



Иллюстрацией к данному тезису служит длинный список мероприятий по модернизации предприятия. Так, специалисты завода активно ведут работу, направленную на оптимизацию расхода топлива на обжиг клинкера и повышение эффективности работы вращающихся печей. С 2010 года на вращающихся печах «Спасскцемента» проведена оптимизация узлов циклонных теплообменников, выполнена замена лепестковых уплотнений печей на современные пневматические уплотнения, проведена модернизация холодильника клинкера печи № 1.



Выполнение всех этих мероприятий позволило существенно снизить удельный расход топлива, часовая производительность печей возросла и составила 145 тонн/час на печи № 1 и 140 тонн/час на печи № 2.



Также на предприятии ведутся работы по автоматизации. Цель – повышение эффективности управления процессом производства, а также повышение эффективности контроля работы технологического оборудования.



В 2012 году на «Спасскцементе» была успешно внедрена система контроля качества сырьевой муки – автоматизированная лаборатория «Полаб». Установка системы была произведена с целью обеспечения автоматического управления подготовкой сырьевых силосов, повышения стабильности качества сырьевой муки и повышения производительности сырьевых мельниц за счет снижения количества корректировок.



Важно, что за этими сухими фактами, за далеким от поэтичности списком проделанных работ, который мог бы продолжиться до конца страницы, видна забота о будущем предприятия, ощущается видение экономических реалий и концепции развития.



Акцентированное внимание к модернизации и усовершенствованию производства, планомерное финансирование этих мероприятий оправдывается результатами. Так, в прошлом году «Спасскцемент» выпустил 1,619 млн тонн цемента при плане 1,290,4 млн тонн.



Цемент не зря называют «строительным хлебом». В прошлом году «Спасскцемент» насытил своей продукцией крупнейшие объекты строительства в крае: это и судостроительный завод «Звезда», и угольный терминал в Находке, и аэродром в Арсеньеве, и дорога Владивосток – Находка, и многие другие масштабные объекты.



Традиционно в топах



Отметим, что заводы и руководители «Востокцемента» (группа компаний, в которую входит АО «Спасскцемент») не в первый раз номинированы на Бизнес-премию Приморского края.



По итогам 2016 года «Спасскцемент» вошел в полуфинал конкурса в номинации «Социально ответственный бизнес в Приморском крае – 2016».



По итогам 2015 года управляющий «Спасскцемента» Алексей Сысоев вошел в финал (топ-4) в номинации «Менеджер года».



По итогам 2014 года завод был номинирован как «Компания года в Приморском крае», а вместе с ним – «Дробильно-сортировочный завод» как «Развивающийся бизнес в Приморском крае».



Не был исключением и 2013 год, когда «Спасскцемент» также вошел в топ-25 как «Компания года в Приморском крае», а генеральный директор «Востокцемента» – как «Менеджер года в Приморском крае».



По результатам 2012 года «Спасскцемент» также стал номинантом премии как «Компания года в Приморском крае». Перечислять эти факты признания можно и дальше…

Справка «В»

Ежегодный конкурс Бизнес-премия Приморского края проводится уже на протяжении 14 лет. Организаторами конкурса являются краевая администрация и издательская компания «Золотой Рог».



За это время Бизнес-премия успела стать уникальным для региона мероприятием, в ходе которого выявляются самые успешные компании по итогам минувшего года среди предприятий крупного и среднего бизнеса.



Конкурсный отбор совершается по многим показателям. Эксперты рассматривают общую рентабельность деятельности, динамику выручки от продаж, изменение прибыльности продаж, величину чистой прибыли за два последних года и так далее.



«100 крупнейших компаний региона – участников конкурса – являются своеобразным экономическим хребтом приморской экономики для ее подъема и социальной стабильности края», – отмечают организаторы конкурса.



Лауреатов нынешней премии определят 18 апреля после экспертного голосования (в жюри входят 50 специалистов) и народного голосования, проводимого в Интернете на сайте Dv-rating.ru.

Автор: Евгений СИДОРОВ