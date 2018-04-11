Все слышнее победные марши Меньше месяца осталось до дня, когда наша страна отметит 73-ю годовщину Великой Победы. На минувшей неделе подготовка к проведению праздника обсуждалась на заседании в администрации Владивостока.

В работе оргкомитета празднования Дня Победы приняли участие сотрудники администрации и депутаты Думы города, представители городского Совета ветеранов, Тихоокеанского флота, Владивостокского гарнизона и городского УМВД, сообщает пресс-служба мэрии.



Основные праздничные и торжественные мероприятия запланированы на 4–9 мая. Митинги, возложение цветов и венков, акции, концерты состоятся во всех районах Владивостока, включая островные территории. Как отметила начальник управления культуры администрации города Светлана Шупиро, все памятники будут подготовлены к торжественным церемониям возложения.



Встречи с ветеранами, уроки патриотизма, тематические конкурсы и викторины пройдут в общеобразовательных учреждениях, школах искусств, муниципальных библиотеках.



Традиционно состоятся патриотические акции «Вахта памяти», в которой принимают участие представители учебных заведений города, и «Георгиевская лента», где волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки жителям и гостям приморской столицы.



По традиции ключевым событием 9 Мая станет торжественный парад войск и военной техники. Планируется, что в нем примут участие более 1500 человек личного состава воинских подразделений, 51 единица техники, 18 самолетов, которые пролетят над центральной площадью города.



Репетиции парада состоятся в конце апреля – начале мая и, как заверил заместитель командующего ТОФ Анатолий Зелинский, будут проводиться в ночное время. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.



Колонну военной техники замкнет шествие горожан «Бессмертный полк»: жители и гости города пройдут по Светланской с портретами своих родственников-фронтовиков.



После парада и шествия на центральной площади начнут работу локальные площадки, будут звучать песни военных лет, артисты представят тематические хореографические композиции. Здесь же горожан угостят настоящей солдатской кашей из полевых кухонь. Кроме того, в этот день праздничные мероприятия пройдут в скверах и на других открытых площадках города.



Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком. В этом году им можно будет полюбоваться в трех точках – на центральной площади Владивостока, острове Русском (Подножье) и в поселке Трудовое.

Автор: Отдел новостей «В»