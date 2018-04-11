Виталий Веркеенко: «Не терплю формализм во всех проявлениях» Глава Владивостока рассказал, как прошли первые месяцы его работы, почему он летает экономклассом и зачем поедет жать руку бизнесмену

Мэр приморской столицы Виталий Веркеенко провел часовой прямой эфир на радио «Лемма», в ходе которого были затронуты как насущные вопросы городского хозяйства, так и видение будущего приморской столицы. Речь шла о благоустройстве территорий, ситуации с парковками, туризме, об инвестиционной привлекательности и многом другом.

Однако начался разговор все-таки с более праздничной темы.



– В минувшие пасхальные выходные вы вместе с семьей прошлись по набережной Спортивной гавани, – отметили ведущие утреннего эфира. – Ваша узнаваемость и занятость не мешает вам в таких прогулках?



– Мэр такой же человек, как и любой другой житель города. Почему он не может прогуляться с семьей по центру города? – удивился Виталий Веркеенко. – Тем более в светлый праздник Пасхи. Хотелось пройтись с детьми, показать им, как мы отмечаем этот день.



О Владивостоке



– Меня сильно коробят высказывания в духе «Владивосток – транзитный город». Кто-то воспринимает приморскую столицу неким трамплином, с которого можно начать карьеру, а потом покинуть его, уехать в другие города.



Владивосток – говорю без пафоса – лучший город земли. По разным позициям. И возможностей здесь очень много, и природа замечательная, и люди отличные. Мои родители живут здесь, мои дети живут здесь, я сам живу здесь, и мы никуда не планируем переезжать.



Я часто, еще не будучи мэром, бывал за границей в разных городах и странах. Мне есть с чем сравнивать. Но даже в отпуск я уезжаю не от Владивостока, а для Владивостока. Меня, бывает, дергают дети: «Посмотри, какой аттракцион!» А мне не до того. Я смотрю на бордюр, который ровно лежит, или на ливневку, которая реально работает, и так далее. Такой синдром уже выработался. Сейчас у меня есть возможность реализовать те мысли, которые у меня давно накопились, применить лучшие мировые практики в родном городе.

О должности мэра



– Руководство Владивостоком со стороны выглядит намного проще, чем изнутри, – отметил Виталий Веркеенко. – Я долгое время был таким же «диванным критиком», как и многие жители. Не понимал, почему не делаются те или иные вещи, почему муниципалитет не принимает, казалось бы, очевидных решений. Будучи предпринимателем, я выстроил свой маленький город в рамках «Приморского кольца». Реализуя проект, я руководствовался своими ценностными ориентирами, своим видением ситуации. Когда увидел, что объявлен конкурс на должность главы Владивостока, то подумал: город готов к новому формату мышления, готов меняться, чиновники готовы работать не на процесс, а на результат. Для меня участие в конкурсе стало своеобразным социальным экспериментом: пропустят меня с моими ценностными ориентирами или нет? В итоге я стал главой Владивостока. Для меня это было сигналом, что у Владивостока есть шансы сильно измениться в лучшую сторону.



О туризме



Одно из первых решений Виталия Веркеенко в должности мэра Владивостока было направлено на развитие туристической сферы. В частности, он замкнул на себе управление международных отношений и туризма администрации города. Раньше оно подчинялось профильному заместителю.



– Я взял на себя ответственность за эту сферу, – подчеркнул мэр. – Я увидел, что в области туризма и международных отношений можно сделать гораздо больше. В этой области я сам неплохо разбираюсь и понимаю, по каким вещам иностранцы делают выводы о привлекательности территории. Это не только различные рейтинги, статистика и цифры. Например, во время саммита АТЭС-2012 я общался с одним из крупных иностранных инвесторов. Он работает в Сингапуре. Так вот, для него лакмусовой бумажкой инвестиционной привлекательности территории является наличие или отсутствие на улицах валютчиков. Если они есть, значит, в территорию деньги вкладывать нельзя, потому что слабо работает правовая система, нет политической воли и т.д. Штрих, согласитесь, маленький, но он может испортить всю картину. И таких, казалось бы, незаметных штрихов может быть очень много. Нам надо от них системно избавляться. Валютчиков на улицах уже давно нет, но есть, например, лжепопрошайки и многие другие «штрихи». С такими проявлениями мы будем бороться.



Об эвакуаторах



Ведущие отметили активность главы Владивостока в социальных сетях. В частности, обсудили пост Виталия Веркеенко, посвященный неэффективной работе эвакуаторов в приморской столице.



– Я не терплю неэффективности во всем, – подчеркнул глава города. – Долгое время я работал с японскими компаниями, и вместе с их философией, их отношением к жизни и работе я впитал полное неприятие формализма. Когда я вижу, что в выходной день машину эвакуируют с того места, где она не мешает ни движению, ни пожарным проездам, у меня возникает вопрос: зачем? Формально, конечно, сотрудники ГИБДД и эвакуаторщики имеют право забрать машину, но это неэффективный путь. Поэтому я веду активный диалог с дорожной полицией. Мы договорились о том, что будем корректировать схему зон, где эвакуаторы имеют право производить эвакуацию.



На мой взгляд, надо стремиться к тому, чтобы эвакуаторы стали ненужными в принципе. Хотелось бы подчеркнуть, что это во многом касается культуры поведения водителей и соблюдения ими правил. Думаю, совместными усилиями мы сможем выстроить работу так, что эвакуаторы со временем уйдут в небытие.



О привилегиях главы



Другой интересный вопрос: какие законные поблажки и привилегии имеет мэр приморской столицы и как ими пользуется?



– Честно говоря, я специально даже не интересовался, – ответил Виталий Веркеенко. – Конечно, при желании многое можно себе «нарисовать», но задачи у нас совершенно другие. Некоторые документы, касающиеся привилегированности, пришлось видоизменить. Допустим, на следующей неделе мне предстоит командировка. Билеты положены в бизнес-класс. Зачем? Я так же эффективно и быстро долечу до места в экономклассе. Не надо транжирить бюджетные средства. Свои – ради бога. А муниципальные – на это нет морального права. Поэтому, какие бы преференции ни были бы положены, пользоваться этим в ущерб городу неправильно.



Об озеленении



Многие вопросы слушателей, пришедшие во время прямого радиоэфира, касались темы озеленения улиц города.



– В этом плане нам, конечно, есть куда расти, – согласился мэр. – Отмечу, что в ходе текущего санитарного двухмесячника мы запланировали высадку более пяти тысяч кустарников и деревьев. Будем возвращать на улицы и сопки Владивостока природный символ города – рододендрон.



Вчера я дал поручение администрации объявить конкурс среди предприятий города на лучшее озеленение своей территории. Подводить итоги буду лично. Поеду и сам пожму руку тому бизнесмену, который наиболее красиво все сделает. С одной стороны, это территория их предприятия. С другой – она будет радовать глаз всем жителям города.



О заброшенных стройках



Во время прямого эфира слушатели могли задавать вопросы главе города как по телефону, так и на WhatsАpp. Один из звонков касался темы заброшенных коммерсантами строек, которые своим неухоженным видом портят облик Владивостока. В частности, речь шла об объектах на улицах Комарова и Постышева.



– Такая проблема есть, и мы пытаемся ее решить в рамках муниципальных полномочий, – отметил Виталий Веркеенко. – Сегодня город активно занимается поиском объектов, не имеющих хозяина. Это не только заброшенные стройки, это и лестницы, и подпорные стенки, и ливневки. Там, где есть возможность оформить объект в муниципальную собственность, оформим и будем принимать конкретное решение.



Некоторые же объекты находятся в частной собственности. Например, известный недострой на улице Постышева. Одно из первых моих поручений в должности мэра касалось того, чтобы разобраться и вникнуть в ситуацию с объектом. У здания есть собственник. Снести, достроить или сделать с ним что-то иное – таких полномочий у нас нет. Но можно обязать собственника провести меры консервации, что и было сделано.



О парковках



Другой звонок был посвящен проблеме нелегальных парковок во дворах города, а также нездоровой любви некоторых автовладельцев оставлять свои машины на газонах и тротуарах, уничтожая зеленые насаждения и ломая бордюры.



– С нелегальным парковочным бизнесом надо бороться быстро и эффективно, – подчеркнул глава города. – Это полномочия правоохранительных органов, и муниципалитет в этом плане готов сотрудничать. Другая сторона вопроса – отсутствие парковочных зон. В спальных районах нужно создавать парковки. Идеальный вариант – это договоренность управляющих компаний с жителями о возведении бесплатных придомовых парковок. Если это не произойдет, будем решать вопрос о создании муниципальных парковок.



Хочу отметить, что сейчас разрабатываются новые правила благоустройства Владивостока. Они будут жесткими, но справедливыми. Штрафы за наезд на газон станут колоссально высокими. А механизм контроля – очень тщательным. К контролю будут привлечены и административные комиссии, и сами жители.



В центре Владивостока также планируются серьезные изменения в части организации движения и парковочных пространств. Речь идет о создании нескольких многоярусных парковок. А некоторые парковочные зоны вдоль дорог планируется сделать платными.



О ТОСах



Следующий звонок был посвящен будущему территориального общественного самоуправления в приморской столице. Проще говоря, пресловутым ТОСам. Виталий Веркеенко отметил перспективность этого направления работы.



– ТОСы способны стать локомотивом развития придомовых территорий, – считает мэр. – Они могут подключаться в тех случаях, где муниципалитету не хватает полномочий, а управляющим компаниям – силы воли и мотивации. Очень часто люди лучше всяких специалистов знают, как им благоустроить район, в котором они живут. Что установить, что сделать в первую очередь.



У муниципалитета есть инструменты поддержки. В этом году администрация города уже объявила о грантовой поддержке. Пока выделена небольшая сумма – два миллиона рублей. Но для благоустройства небольших территорий зачастую именно таких средств и не хватает. Кому-то нужно скверик сделать, кому-то детскую площадку поставить. В будущем планируем увеличивать финансирование по грантам. Отмечу, что софинанирование из бюджета города составляет 95 процентов. И только пять процентов должны собрать сами жители.



Есть один очень важный момент. Точечных проблем в городе огромное множество. Зачастую муниципалитет не может их решить не потому, что не хочет, или даже не потому, что денег нет, а потому, что это не входит в его полномочия.



Например, пресловутое озеро на Патрокле, куда направляются стоки с окрестных домов. Ситуация следующая: предприятие, которое строило жилой микрорайон, не сдало в эксплуатацию канализационные сети, а потом обанкротилось. В итоге канализация стала сливаться в водоем. Эти сети не принадлежат городу, и мы не имеем права направлять деньги на их ремонт.



Но зачастую то, что не может сделать муниципалитет, могут сделать неравнодушные люди и предприниматели. В конце апреля мы запускаем городской портал, который будет служить налаживанию эффективной коммуникации с жителями Владивостока. На портале будет предусмотрен специальный сервис, где жители смогут размещать информацию о городских проблемах, а другие жители могут откликнуться и помочь в их решении. Зачастую проблемы эти совсем небольшие, требующие незначительных вложений и усилий. Предварительный слоган у портала я предлагаю такой: «Видишь, можешь, сделай!»

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ