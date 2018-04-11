Вступайте в ряды космических охотников! В честь Дня космонавтики со 2 по 13 апреля «Радио ВиБиСи» начинает акцию «Звездные войны» и объявляет открытой межгалактическую охоту на космически ценные призы!

В газете «Владивосток», на сайтах VladNews, «Приморье 24» и в группах «Радио ВиБиСи» в социальных сетях ищите звездные карты и запоминайте расположение кораблей.



Дозвонитесь в прямой эфир «ВиБиСи», сообщите ведущим координаты вражеского корабля и получите приз – сертификат в магазин «Фарватер».



Вражеский космический флот повержен будет! Да пребудет с вами сила!

Автор: Отдел новостей «В»