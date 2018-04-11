Скульптура Чехова обретает бронзовые черты Работа над памятником великому русскому писателю Антону Павловичу Чехову, который будет установлен во Владивостоке, идет одновременно и в столице Приморья, и в Красноярске. Автор скульптуры Петр Чегодаев уже завершил работу над восковой моделью, теперь на одном из красноярских предприятий начался очередной ответственный этап – отливка фигуры в бронзе, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказал советник главы Владивостока архитектор Анатолий Мельник, «чеховский» архитектурно-художественный комплекс включает в себя как саму скульптуру, так и другие художественные элементы. По задумке скульптора, фигура писателя отражает тот самый миг, когда он увидел кита, который «ходил по бухте и плескал хвостищем», – именно так писал Чехов позднее, вспоминая свой визит во Владивосток в 1890 году. На скамейке рядом – его саквояж, а страницы некой рукописи, которую Антон Павлович держал в руках, он выронил – от восхищения и удивления. К слову, скамейка с саквояжем как часть скульптурной композиции также уже в работе.



Средства на реализацию проекта выделил владивостокский предприниматель Александр Кирилюк.



Напомним, что идея создания во Владивостоке памятника Чехову обсуждается уже много лет. В разные годы такое предложение высказывали деятели культуры, архитекторы, представители общественности и просто жители города.



Имя писателя действительно неразрывно связано с нашим городом: Антон Павлович побывал во Владивостоке в 1890 году, после поездки на остров Сахалин. Он провел в нашем городе пять дней, за это время посетил полицейское управление, уездное казначейство, канцелярию военного губернатора, побывал в почтово-телеграфной конторе, изучал местные газеты в Обществе изучения Амурского края, много гулял по городу и любовался морем.



В 2012 году рядом с гостиницей «Владивосток», на улице Набережной, 10, после масштабной реконструкции был открыт Чеховский сквер. Планируется, что уже в этом году здесь появится памятник великому писателю.

Автор: Отдел новостей «В»