Время проверить грамотность А вы знаете, как пишется «сомнамбула» и «циферблат»?

Ровно через три дня, 14 апреля, состоится Всероссийская акция «Тотальный диктант», столицей которого в этом году выбран Владивосток. Граждане, изъявившие желание проверить свою грамотность, сейчас усиленно готовятся, освежая в памяти школьные знания. А первая мини-проверка уже прошла на минувшей неделе.

Участники импровизированного «орфографического митинга», устроенного на центральной площади Владивостока, выясняли, как правильно пишутся слова «декламировать», «сомнамбула», «циферблат», «палисадник», «зенит», «шалопай», «лоханка». Оказалось, что организаторы главной проверки грамотности не зря предполагали, что не все смогут справиться с правописанием трудных слов, которые войдут в текст Тотального диктанта: кое-кто написал эти слова с ошибками.



От столицы к столице



Таким своеобразным уроком русского языка завершился автопробег «Тотальное путешествие», стартовавший в последних числах марта. Его участники «перевезли» столицу Тотального диктанта из Новосибирска во Владивосток.



– Мы проделали это путешествие, чтобы ударить автопробегом по безграмотности, – определила главную цель необычного путешествия руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.



За 12 дней команда проекта посетила девять городов, в которых будут писать Тотальный диктант: Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Ерофей Павлович, Белогорск, Хабаровск, Владивосток. Там они встречались с журналистами, блогерами и просто единомышленниками, проводили научно-популярные лекции о русском языке. И в каждом новом городе раскрывали секреты проекта, называя два новых слова, которые могут вызвать трудности при написании Тотального диктанта, предлагали горожанам их написать и объясняли их правописание.



Во Владивостоке самыми активными участниками такого теста стали дамы элегантного возраста. Они рассказали участникам автопробега, что ходят на занятия по подготовке к Тотальному диктанту и будут писать его на главной площадке, в ДВФУ, где текст прочтет его автор – Гузель Яхина.



К слову, Гузель приезжает в наш город сегодня, 11 апреля. Накануне писательница призналась, что мечтала побывать во Владивостоке и очень рада, что он стал новой столицей Тотального диктанта. Правда, немного переживала, что вид океана будет отвлекать ее от чтения текста. Но ей уже сказали: в аудитории она будет стоять спиной к окну и океану за ним.



– Текст диктанта этого года очень интересный, с большим количеством вариантов расстановки знаков препинания. И все они – ценный материал для членов Орфографической комиссии РАН, которые могут оценить, насколько точно и ясно сформулированы сейчас правила правописания, и выявить те случаи, которые недостаточно подробно описаны в справочниках, – пояснила Наталья Кошкарева, председатель экспертного совета Тотального диктанта, профессор Новосибирского госуниверситета.



Площадок хватит всем



В преддверии акции интерес к правописанию у жителей Владивостока заметно вырос: люди всех возрастов с удовольствием посещают специальные подготовительные курсы, где охотно учатся и дискутируют. Более тысячи горожан уже заявили о своем желании участвовать в написании диктанта, и регистрация участников продолжается.

В прошлом году, напомним, диктант писали более 1800 владивостокцев (120 из них – на отлично). Вячеслав Беляков, координатор Тотального диктанта во Владивостоке, уверен, что звание столицы Тотального диктанта значительно повысило интерес к проекту, – в этом году в нем примут участие не меньше 3000 горожан.



Кстати, финиш автопробега «Тотальное путешествие» совпал с началом регистрации участников Тотального диктанта. И неожиданно оказалось, что из желающих пройти проверку грамотности в ДВФУ выстроилась очередь. Всего же во Владивостоке организовано 45 площадок для проведения Тотального диктанта, включая шесть площадок для иностранцев, изучающих русский язык, в том числе дипломатов.



Помимо главной, ДВФУ, всех желающих ждут и другие интересные локации – Тотальный диктант будут писать в Приморском океанариуме, в президентском нахимовском училище, в Международном аэропорту Владивосток. Проверить свою грамотность можно будет в 15 библиотеках, школах, вузах и техникумах Владивостока.



Также в этом году жители и гости других населенных пунктов смогут присоединиться к Всемирной акции: в Артеме откроются сразу две площадки Тотального диктанта – в филиале ВГУЭС и школе № 11, впервые диктант пройдет в школе поселка Нового. Кроме того, диктант напишут в Уссурийске, Находке, Спасске-Дальнем, Славянке, Черниговке.

Будут и открытые площадки, где написать Тотальный диктант можно без предварительной регистрации. Кроме того, проверить свою грамотность можно и онлайн на официальном сайте проекта «Тотальный диктант» totaldict.ru.

Автор: Наталья ГРЕЧИНА